21 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Video AI di Vannacci nei panni di un generale romano, ira delle opposizioni

La notizia in sintesi

Roberto Vannacci pubblica un video IA ambientato nell’antica Roma.

pubblica un video IA ambientato nell’antica Roma. Nella clip compaiono Meloni , La Russa e quattro esponenti dell’opposizione.

, e quattro esponenti dell’opposizione. Giuseppe Conte denuncia un messaggio che può incitare alla violenza.

denuncia un messaggio che può incitare alla violenza. Fratelli d’Italia prende le distanze da linguaggio e stile del video.

(Riassunto generato con AI)

Il video IA di Vannacci accende lo scontro politico

Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, ha rilanciato sui suoi canali social un video creato con l’intelligenza artificiale che lo raffigura come generale dell’antica Roma. Nella clip, diffusa nelle ultime ore, compaiono anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa, seduti accanto a lui in un’arena imperiale.

Al centro della scena sono mostrati legati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Laura Boldrini e Romano Prodi. Il pollice verso attribuito a Vannacci conclude una sequenza in cui la folla invoca la condanna degli avversari politici.

La pubblicazione ha provocato proteste delle opposizioni perché il contenuto usa una rappresentazione di violenza come chiave satirica nel confronto politico. Vannacci sostiene invece che si tratti di un filmato “fantascientifico e chiaramente irreale”, già presente sul web e da lui ripubblicato.

L’arena digitale e le reazioni delle opposizioni

Nel video un leone e Giuseppe Barboni, militante futurista indicato dalle fonti come coinvolto la settimana precedente nell’aggressione a un immigrato iracheno a San Benedetto del Tronto, avanzano verso i quattro esponenti. Barboni è raffigurato con falce e martello, elemento che ha reso ancora più controversa la sequenza.

Giuseppe Conte ha definito la clip un messaggio che rischia di spingere i più fanatici alla violenza e ha chiesto se questo sia il clima della prossima campagna elettorale. Vannacci ha replicato attaccando l’ex premier e sostenendo che chi apprezza la satira di Crozza e di Luca e Paolo non dovrebbe indignarsi per il suo video.

Il leader di Futuro nazionale ha inoltre richiamato dichiarazioni attribuite a Lorenzo Pacini del Partito democratico. Tuttavia, il nodo politico sollevato dalle opposizioni riguarda soprattutto la scelta di associare volti reali e un immaginario di punizione fisica, anche se prodotto artificialmente.

Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato di un modello fondato su delegittimazione e spettacolarizzazione della violenza. Laura Boldrini ha evocato una deriva pericolosa, mentre solidarietà ai protagonisti della scena è arrivata anche da Elena Bonetti di Azione e Rachele Mussolini di Forza Italia.

Il confronto si sposta sulle responsabilità istituzionali

La vicenda ha spostato il dibattito dalla sola clip alla posizione delle figure istituzionali rappresentate. Chiara Braga, presidente dei deputati del Pd, e Luca Pirondini, capogruppo M5S al Senato, hanno chiesto a Giorgia Meloni di prendere posizione.

La replica è arrivata da Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, secondo cui è singolare chiedere al governo di commentare un video di un partito d’opposizione. Malan ha precisato che quel messaggio non appartiene al partito della premier né per linguaggio né per stile.

Il caso mostra come i contenuti IA, pur dichiaratamente irreali, possano diventare terreno di scontro quando coinvolgono persone identificabili e simboli di violenza politica. Nel confronto restano citati anche Antonio Tajani e Matteo Salvini, chiamati in causa da Conte sul possibile rapporto politico con Vannacci.

FAQ

Che cosa mostra il video di Roberto Vannacci?

Sì, mostra Vannacci come generale romano accanto a Meloni e La Russa, con Schlein, Conte, Boldrini e Prodi nell’arena.

Il video di Vannacci è stato creato con IA?

Sì, le fonti lo descrivono come un contenuto realizzato con intelligenza artificiale e rilanciato dai canali social del leader di Futuro nazionale.

Perché Giuseppe Conte ha criticato la clip?

Sì, Conte ritiene che il messaggio possa incitare i più fanatici alla violenza e ha contestato il clima politico evocato dal video.

Qual è stata la posizione di Fratelli d’Italia?

Sì, Lucio Malan ha dichiarato che il video non appartiene a Fratelli d’Italia per messaggio, linguaggio e stile.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, Blitz quotidiano, Key4biz e Today.