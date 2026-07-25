25 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / ChatGPT Ads introduce nuovi strumenti per offerte, misurazione e gestione campagne

La notizia in sintesi

ChatGPT Ads amplia gli strumenti per inserzionisti orientati alle performance.

amplia gli strumenti per inserzionisti orientati alle performance. Arrivano offerte ottimizzate per conversioni, misurazione app e gestione automatizzata.

Le novità avvicinano la piattaforma agli standard di Google Ads e Meta Ads .

e . L’obiettivo è rendere le campagne più misurabili e scalabili.

Riassunto generato con AI

ChatGPT Ads rafforza gli strumenti per gli inserzionisti

ChatGPT Ads sta introducendo nuovi strumenti pubblicitari destinati agli inserzionisti, con funzioni dedicate a offerte più intelligenti, misurazione, gestione dei budget e amministrazione delle campagne. L’aggiornamento, riportato da Search Engine Land, punta a rendere la piattaforma più adatta ai marketer che cercano risultati misurabili oltre i semplici clic.

Le novità riguardano in particolare l’ottimizzazione verso le conversioni, le integrazioni con AppsFlyer e Adjust per la misurazione delle app, le esclusioni geografiche, l’attribuzione e il supporto API per operazioni su più campagne. La direzione è chiara: rendere ChatGPT Ads utilizzabile anche per attività pubblicitarie gestite su scala.

Il rafforzamento dell’infrastruttura risponde alle esigenze operative degli inserzionisti che devono collegare spesa pubblicitaria, conversioni e controllo delle campagne. In questo quadro, la piattaforma prova a ridurre la distanza dalle funzionalità ormai consolidate nei principali sistemi di advertising digitale.

Conversioni, budget e misurazione al centro

L’offerta ottimizzata per le conversioni costituisce uno degli elementi più rilevanti dell’aggiornamento: permette agli inserzionisti di orientare le campagne verso obiettivi aziendali, non soltanto verso il volume di clic. Per chi misura l’efficacia pubblicitaria su azioni successive all’interazione, questo passaggio rende l’ottimizzazione potenzialmente più coerente con i risultati attesi.

Le integrazioni con AppsFlyer e Adjust intervengono invece sulla misurazione delle campagne rivolte alle applicazioni. Secondo Search Engine Land, questi collegamenti rendono più pratico il monitoraggio dell’attività app, un ambito essenziale quando l’obiettivo pubblicitario è l’installazione o un’azione compiuta all’interno dell’applicazione.

Il pacchetto include anche budget medi giornalieri, corrispondenza avanzata, esclusioni geografiche e strumenti per la gestione in blocco attraverso API. Non emerge una singola funzione dominante: l’aggiornamento concentra l’attenzione sulla maturazione delle basi tecniche della piattaforma.

Questa scelta avvicina ChatGPT Ads a strumenti già familiari agli operatori di Google Ads e Meta Ads. Funzioni di automazione, attribuzione e gestione centralizzata possono infatti abbassare le barriere operative per chi valuta l’adozione di un nuovo canale pubblicitario.

Una piattaforma più adatta alle campagne scalabili

La conseguenza più concreta riguarda la possibilità di gestire campagne con maggiore continuità operativa, grazie a budget, API e strumenti di controllo più strutturati. Per i performance marketer, la disponibilità congiunta di ottimizzazione, misurazione e automazione può rendere ChatGPT Ads più rilevante nelle valutazioni di pianificazione media.

Il percorso descritto da Search Engine Land non indica una piattaforma già sovrapponibile ai sistemi pubblicitari più maturi. Segnala però un’evoluzione verso caratteristiche che gli inserzionisti considerano necessarie per lavorare su campagne complesse e orientate alle performance.

FAQ

Quali strumenti introduce ChatGPT Ads?

Sì, introduce offerte per conversioni, integrazioni app, esclusioni geografiche, attribuzione, budget medi giornalieri e gestione tramite API.

A cosa servono AppsFlyer e Adjust?

Sì, le integrazioni con AppsFlyer e Adjust rendono più pratica la misurazione delle campagne pubblicitarie rivolte alle applicazioni.

ChatGPT Ads ottimizza solo per i clic?

No, l’offerta ottimizzata per le conversioni consente di orientare le campagne verso risultati aziendali anziché verso i clic soltanto.

Quali piattaforme vengono prese come riferimento?

Sì, l’aggiornamento richiama funzioni già disponibili su Google Ads e Meta Ads, come automazione, budget e gestione delle campagne.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Search Engine Land.