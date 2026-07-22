IA generativa, il costo dell’uso può frenare l’adozione nelle aziende

22 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

IA generativa : l’inferenza può pesare più dell’addestramento nel tempo.

: l’inferenza può pesare più dell’addestramento nel tempo. Modelli e agenti più complessi moltiplicano token, calcolo, energia e costi operativi.

Automatizzare un compito non significa sostituire economicamente un lavoratore.

Studi di MIT e Yale invitano a valutazioni prudenti.

(Riassunto generato con AI)

IA generativa, il limite dei costi operativi

L’intelligenza artificiale generativa, proposta alle imprese come leva per ridurre spese e aumentare produttività, deve confrontarsi con un nodo economico sempre più rilevante: il costo del suo utilizzo quotidiano. Nelle ultime analisi citate da Futurism.com e The Atlantic, il problema riguarda soprattutto l’inferenza, cioè l’elaborazione necessaria ogni volta che un modello risponde, analizza documenti o genera immagini.

Il fenomeno interessa aziende e organizzazioni che intendono integrare chatbot, modelli linguistici e agenti nei processi interni. La ragione è concreta: al crescere di utenti, richieste, contenuti e complessità delle attività, la spesa operativa può aumentare anche se il prezzo unitario dei modelli diminuisce.

La questione non è quindi soltanto tecnica. Un sistema può essere capace di svolgere una mansione, ma restare poco conveniente rispetto al lavoro umano, soprattutto quando richiede controllo, integrazione e gestione continua degli errori.

Inferenza, agenti e compromessi dell’automazione

La spesa per l’IA si divide tra addestramento e inferenza. L’addestramento richiede grandi quantità di dati, processori specializzati, elettricità, raffreddamento e reti; l’inferenza è invece un costo ricorrente, generato da ogni singola richiesta rivolta a un modello già pronto.

Secondo uno studio di Epoch AI, velocità e costo restano legati da compromessi difficili da eliminare. I modelli più grandi necessitano di più memoria e più tempo per produrre ogni token, mentre distribuire il calcolo su più processori può accelerare le risposte ma aumenta comunicazioni e ritardi tra le macchine.

La latenza della rete diventa così un limite: oltre una certa soglia, aggiungere chip non equivale automaticamente a ottenere più efficienza, perché una quota crescente del lavoro consiste nel coordinamento dei sistemi.

Il calo dei costi unitari non assicura una riduzione della spesa totale. Epoch AI rileva che i ricavi da inferenza di operatori come OpenAI e Anthropic sono cresciuti rapidamente mentre i modelli diventavano più economici.

È una dinamica assimilabile al paradosso di Jevons: se una risorsa costa meno, tende a essere usata di più. Le imprese possono quindi ampliare le richieste, analizzare archivi completi, interrogare banche dati e ripetere operazioni fino a ottenere un risultato soddisfacente.

I modelli di ragionamento e gli agenti IA rendono il quadro più impegnativo, perché possono pianificare attività, usare strumenti esterni, verificare l’esito e riprovare. Ogni passaggio consuma token e risorse computazionali.

Nikesh Arora, presidente e amministratore delegato di Palo Alto Networks, ha sostenuto che i prezzi dell’IA dovrebbero diminuire del 20% entro il 2027 e del 90% entro il 2028 per rendere la tecnologia realmente utile su larga scala alle imprese.

La convenienza dipende dal processo completo

Il confronto economico diventa decisivo quando l’obiettivo è sostituire una persona e non affiancarla. L’impresa deve considerare licenze o interfacce di programmazione, dati, cybersecurity, integrazione con i sistemi esistenti, supervisione e correzione degli errori.

Lo studio del Massachusetts Institute of Technology indica che automatizzabilità tecnica e convenienza economica non coincidono, anche nella visione artificiale. L’automazione può accelerare se i costi calano o i servizi vengono condivisi da più aziende; può rallentare se aumentano risorse richieste, difficoltà nel reperire dati e carenza di tecnici qualificati.

L’IA generativa appare perciò più solida come tecnologia complementare: prepara bozze, sintetizza documenti e velocizza attività ripetitive, ma lascia al lavoratore la responsabilità di valutare correttezza, opportunità e utilizzabilità dell’esito.

L’analisi del Budget Lab dell’Università di Yale, aggiornata ai primi 33 mesi dalla diffusione di ChatGPT, non ha rilevato una relazione chiara tra esposizione all’IA e cambiamenti di occupazione o disoccupazione negli Stati Uniti.

FAQ

Che cos’è l’inferenza nell’IA generativa?

Sì, è il processo con cui un modello addestrato riceve una richiesta e produce una risposta, generando un costo a ogni utilizzo.

Perché gli agenti IA possono costare di più?

Sì, perché possono pianificare, consultare strumenti, verificare risultati e ripetere operazioni, consumando più token e capacità di calcolo.

L’IA sostituisce automaticamente i lavoratori?

No, una risposta più veloce non sostituisce decisioni, relazioni, eccezioni, responsabilità e conoscenze implicite che compongono una professione.

Quale dato emerge dallo studio del MIT?

Sì, il MIT evidenzia che molte attività tecnicamente automatizzabili restano economicamente più convenienti se affidate alle persone.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.