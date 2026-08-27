OpenAI annuncia il plugin Admin per ChatGPT Work e Codex

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi OpenAI lancia il plugin Admin per ChatGPT Work e Codex .

lancia il plugin Admin per e . Gli amministratori possono gestire utenti, permessi, attività e report conversando con l’AI.

Il plugin è disponibile nella directory dei plugin di ChatGPT Work .

. La demo mostra analisi dei consumi, approvazioni e condivisione di presentazioni su Slack.

OpenAI porta l’amministrazione aziendale dentro ChatGPT

OpenAI ha annunciato il 25 agosto 2026 il nuovo Admin plugin per ChatGPT Work e Codex, uno strumento destinato agli amministratori degli spazi di lavoro aziendali. La novità, riportata da 9to5Mac in un articolo firmato da Marcus Mendes, consente di aggiornare impostazioni, gestire utenti e autorizzazioni, analizzare l’utilizzo della piattaforma e creare report direttamente attraverso una conversazione con ChatGPT.

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Il rilascio riguarda quindi le organizzazioni che usano le versioni Work e Codex del servizio, non l’esperienza consumer di ChatGPT descritta dalla fonte. L’obiettivo indicato da OpenAI è spostare attività amministrative quotidiane nell’interfaccia conversazionale, rendendo più immediato interrogare dati relativi ad attività e utilizzo del workspace.

Il motivo della novità è funzionale: gli amministratori possono chiedere informazioni operative, intervenire sui controlli disponibili e trasformare i dati del proprio ambiente in documenti o analisi. Il plugin è già disponibile dalla directory dei plugin di ChatGPT Work, secondo quanto comunicato dalla società.

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Funzioni, demo e limiti delle informazioni disponibili

Il Admin plugin viene presentato da OpenAI come un’interfaccia per compiere, senza uscire da ChatGPT Work o Codex, una serie di operazioni ricorrenti di amministrazione. Tra queste rientrano l’aggiornamento delle impostazioni del workspace, la gestione di utenti e permessi, l’analisi dell’uso del servizio e la produzione di report basati sui dati di attività dell’organizzazione.

La fonte non dettaglia quali singole impostazioni possano essere modificate né elenca tutti i livelli di autorizzazione amministrativa coinvolti. Non fornisce inoltre prezzi, requisiti aggiuntivi, limiti quantitativi, tempistiche di accesso per aree geografiche o informazioni sulla disponibilità per altri piani. Questi elementi non emergono dall’annuncio riportato e non possono essere dedotti dalla sola presentazione del plugin.

La dimostrazione citata da 9to5Mac è affidata ad Aarti Bagul, Member of the GTM Staff di OpenAI, impegnata nella preparazione di una revisione mensile del rollout dell’intelligenza artificiale. Nel caso d’uso mostrato, Bagul chiede a ChatGPT Work come siano cambiate, nell’arco degli ultimi 30 giorni, l’adozione e l’utilizzo dei crediti tra i diversi team.

La richiesta non si limita a una risposta testuale: nella demo vengono poi domandati grafici capaci di evidenziare le variazioni più rilevanti. Il percorso prosegue con l’analisi delle tendenze, richieste di ulteriori suddivisioni dei dati e chiarimenti sui risultati restituiti. Il valore operativo prospettato da OpenAI è nella continuità della conversazione, che permette di passare dall’interrogazione iniziale a verifiche più specifiche senza ricostruire il contesto a ogni passaggio.

Aarti Bagul utilizza inoltre il plugin per approvare richieste di utilizzo. Al termine dell’esempio, ChatGPT crea una presentazione e la condivide in un canale Slack. La sequenza descritta mostra un impiego che unisce analisi, attività autorizzative e preparazione di materiali interni, tutte funzioni inserite nel flusso di lavoro amministrativo.

OpenAI indica tre possibili applicazioni: automatizzare workflow amministrativi ricorrenti, estendere l’amministrazione usando i controlli già esistenti e supportare le operazioni IT interne. La formulazione è significativa perché collega il plugin alle procedure aziendali già adottate, senza presentarlo come una sostituzione esplicita delle regole o dei controlli del workspace.

Il prossimo impatto riguarda i flussi amministrativi interni

L’aspetto più concreto dell’annuncio è l’unione, nello stesso ambiente, tra consultazione dei dati e azione amministrativa. Nella demo riportata da 9to5Mac, la verifica dell’adozione e dei crediti non resta un esercizio di analisi: porta a richieste di approfondimento, approvazioni e alla creazione di una presentazione condivisa su Slack.

Per le organizzazioni, il cambiamento prospettato riguarda perciò la gestione delle attività ripetitive degli amministratori. OpenAI menziona esplicitamente l’automazione dei workflow ricorrenti e il supporto alle operazioni IT interne, mentre la disponibilità nella directory di ChatGPT Work consente ai workspace interessati di individuare il nuovo strumento.

La fonte non specifica quali processi saranno effettivamente automatizzati in ogni organizzazione. L’adozione dipenderà quindi dai controlli già configurati nel workspace e dalle modalità con cui gli amministratori utilizzeranno il plugin nelle proprie procedure.

FAQ

Cos’è il plugin Admin di OpenAI?

È un plugin per ChatGPT Work e Codex che permette agli amministratori di gestire impostazioni, utenti, autorizzazioni, dati di utilizzo e report tramite conversazione.

Dove è disponibile il plugin Admin?

OpenAI indica che il plugin Admin è disponibile dalla directory dei plugin di ChatGPT Work. La fonte non riporta ulteriori canali di distribuzione.

Quali dati può analizzare il plugin?

Può analizzare dati relativi all’utilizzo e all’attività del workspace. Nella demo vengono esaminati adozione e impiego dei crediti tra team negli ultimi 30 giorni.

Il plugin può creare presentazioni?

Nella dimostrazione descritta ChatGPT crea una presentazione dopo l’analisi dei dati e la condivide in un canale Slack.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui 9to5Mac; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.