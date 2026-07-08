8 Luglio 2026

Home / INTERNET / Nintendo chiude Mario Kart Tour su iOS e Android senza versione offline

La notizia in sintesi

Nintendo chiuderà Mario Kart Tour su iOS e Android il 30 settembre.

chiuderà su iOS e Android il 30 settembre. Il gioco era già senza nuovi contenuti dalla fine del 2023.

Stop a Pass d’Oro e valuta premium, con alcuni bonus gratuiti fino alla chiusura.

Non è prevista una versione offline dopo lo spegnimento del servizio.

(Riassunto generato con AI)

Nintendo spegne Mario Kart Tour

Nintendo ha annunciato che Mario Kart Tour, il capitolo mobile della serie lanciato nel 2019 su Android e iOS, terminerà il servizio il 30 settembre. La decisione riguarda il gioco online a livello globale e segna la chiusura definitiva di uno dei principali esperimenti dell’azienda nel mobile gaming. Nelle ultime ore, l’avviso pubblicato attraverso i canali ufficiali ha chiarito anche il motivo di fondo percepito da tempo dagli utenti: il titolo era ormai entrato in una fase di semplice mantenimento, senza nuovi contenuti dalla fine del 2023.

La scelta non arriva quindi come una sorpresa per la community, ma formalizza una transizione già visibile da mesi.

Per i giocatori cambia subito la gestione dei servizi premium: sono stati fermati i nuovi abbonamenti e i rinnovi automatici del Pass d’Oro, mentre la valuta digitale non viene più venduta. Chi ha ancora una sottoscrizione attiva potrà continuare a usare gran parte dei vantaggi previsti fino allo spegnimento del gioco, e dal 5 agosto gli stessi bonus saranno accessibili gratuitamente a tutti.

Cosa cambia per utenti e strategia mobile

Il punto più rilevante è che, diversamente da quanto accaduto con Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo non prevede una versione offline o una riedizione autonoma di Mario Kart Tour. Questo significa che, una volta concluso il servizio, il gioco sparirà in modo definitivo senza una soluzione alternativa per continuare a usarlo. È un passaggio importante perché delimita con chiarezza il destino del progetto: non una trasformazione commerciale, ma una chiusura netta.

La gestione del Pass d’Oro conferma un’uscita progressiva ma ordinata. Il servizio premium, che includeva ricompense extra, sfide aggiuntive e la modalità 200cc, non sarà più sottoscrivibile e non si rinnoverà automaticamente.

Gli utenti già paganti conserveranno però gran parte dei benefici, esclusi i vantaggi legati alla continuità dell’abbonamento, fino alla fine del supporto. Dal 5 agosto, inoltre, anche chi non ha mai pagato potrà provare senza costi i bonus principali, una scelta che alleggerisce l’impatto finale sulla base utenti.

Dal punto di vista industriale, la chiusura conferma che il titolo era fermo da tempo. Dalla fine del 2023 non arrivavano più nuovi circuiti, piloti, kart, deltaplani o altre aggiunte sostanziali.

In pratica, Mario Kart Tour era rimasto disponibile ma senza una vera evoluzione, in una condizione di sopravvivenza tecnica più che di sviluppo attivo. È anche per questo che l’annuncio appare coerente con lo stato reale del prodotto e con la progressiva selezione delle iniziative mobile da parte di Nintendo.

Un segnale per il futuro del catalogo

La fine di Mario Kart Tour non equivale a un ritiro totale di Nintendo dal mobile, ma indica una strategia più prudente e selettiva. Restano infatti disponibili altri titoli legati all’universo dell’azienda, mentre il gruppo ha continuato a sperimentare anche di recente su smartphone.

Il caso di Mario Kart Tour, però, mostra che la permanenza sul mercato dipende dalla capacità di sostenere aggiornamenti, monetizzazione e coinvolgimento nel lungo periodo. Per i fan, l’assenza di una versione offline chiude ogni margine di continuità: il 30 settembre non finirà solo il supporto, ma l’intera esperienza di gioco.

FAQ

Quando chiude Mario Kart Tour?

Sì, la chiusura del servizio è fissata per il 30 settembre, secondo quanto comunicato ufficialmente da Nintendo e dall’account del gioco.

Il gioco riceverà una versione offline?

No, Nintendo non prevede una versione offline di Mario Kart Tour dopo la fine del servizio.

Cosa succede al Pass d’Oro?

Sì, i rinnovi automatici e le nuove sottoscrizioni sono stati interrotti. Gli abbonati attivi manterranno gran parte dei vantaggi fino alla chiusura.

Dal 5 agosto cosa sarà gratuito?

Sì, dal 5 agosto tutti i giocatori potranno accedere senza pagare ai principali bonus del Pass d’Oro fino allo spegnimento del gioco.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e TecnoAndroid.