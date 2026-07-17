17 Luglio 2026

Home / INTERNET / Marvel’s Wolverine, il nuovo trailer mostra gameplay e ambientazioni del gioco

La notizia in sintesi

Insomniac Games mostra nuovo gameplay di Marvel’s Wolverine allo State of Play.

mostra nuovo gameplay di allo State of Play. Logan salva mutanti catturati da Bolivar Trask e dai Reavers .

salva mutanti catturati da e dai . Il trailer anticipa Tokyo, Lady Deathstrike , Berserker Rage e l’alleanza con Sabretooth .

, Berserker Rage e l’alleanza con . Il gioco uscirà il 15 settembre in esclusiva su PlayStation 5.

(Riassunto generato con AI)

Un nuovo sguardo al viaggio di Logan

Insomniac Games ha diffuso un nuovo trailer di Marvel’s Wolverine, presentato durante l’ultimo State of Play, mostrando un’ampia porzione di gameplay e nuovi elementi narrativi dell’avventura dedicata a Logan. Il protagonista attraversa diverse aree del mondo per liberare mutanti catturati da Bolivar Trask e dai Reavers, mentre prova a difendere la propria umanità da una violenza sempre più difficile da contenere. Il filmato chiarisce così il tono del gioco: un racconto lineare, ma costruito attorno al conflitto tra la coscienza di Logan e la sua natura aggressiva.

L’azione resta il centro dell’esperienza, con combattimenti ravvicinati nei quali gli artigli di Wolverine vengono usati con particolare brutalità. La scelta sembra coerente con il personaggio e con il percorso emotivo mostrato nel trailer, dove i momenti di maggiore pressione fanno emergere il lato più incontrollabile del mutante. Marvel’s Wolverine sarà disponibile dal 15 settembre, in esclusiva per PlayStation 5.

Tokyo, Lady Deathstrike e la Berserker Rage

Tra le ambientazioni mostrate figura Tokyo, tappa del viaggio di Logan e teatro di scontri contro numerosi ninja altamente addestrati. Il confronto più rilevante è però quello con Yuriko Oyama, conosciuta come Lady Deathstrike, avversaria che riesce ad atterrare Wolverine durante il combattimento. Nella sequenza, Logan perde una fotografia di Jean Grey, oggetto dal valore personale che potrebbe richiamare il periodo nel Team X oppure un’altra fase importante del suo passato.

La perdita dell’immagine attiva la Berserker Rage, la condizione in cui Wolverine perde il controllo e combatte con ferocia ancora superiore. Il trailer usa questo passaggio per collegare la storia alle meccaniche: la rabbia non è soltanto un tratto narrativo, ma si riflette direttamente nell’intensità dell’azione e nella violenza degli scontri. È un elemento che definisce l’identità del gioco, senza allontanarlo dal nucleo del personaggio.

Il filmato presenta anche Sabretooth, tradizionale rivale di Logan, in una posizione inattesa: combatte al suo fianco in alcune missioni. La loro collaborazione assume i contorni di una competizione, con i due impegnati a eliminare il maggior numero possibile di nemici. Questo rapporto introduce una dinamica diversa rispetto al solo scontro frontale tra i due personaggi.

Una storia personale dentro un’avventura lineare

Il nuovo materiale suggerisce che Marvel’s Wolverine punti a unire una struttura lineare con ambientazioni differenziate e legami personali capaci di orientare il racconto. La fotografia di Jean Grey e la presenza di Sabretooth indicano infatti che la missione contro Trask e i Reavers non sarà soltanto un’operazione di salvataggio.

La conseguenza più evidente riguarda l’evoluzione di Logan: il suo potere può diventare una risorsa decisiva, ma anche il segnale di una perdita di controllo. Il trailer concentra l’attenzione proprio su questa tensione, lasciando alla versione finale il compito di svilupparne gli effetti sull’avventura.

FAQ

Quando esce Marvel’s Wolverine?

Sì, Marvel’s Wolverine uscirà il 15 settembre e sarà un’esclusiva per PlayStation 5.

Chi sviluppa Marvel’s Wolverine?

Sì, lo sviluppo del gioco è affidato a Insomniac Games, che ha pubblicato il nuovo trailer mostrato allo State of Play.

Quali nemici affronta Logan nel trailer?

Sì, Logan affronta i Reavers, uomini legati a Bolivar Trask, ninja a Tokyo e Lady Deathstrike.

Che cos’è la Berserker Rage?

Sì, è la condizione nella quale Wolverine perde il controllo e combatte con una ferocia superiore, attivata nel trailer dopo la perdita della fotografia.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.