2 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm gestirà in Europa lo store di stampa di Google Photos

La notizia in sintesi Fujifilm lancerà uno store di stampa integrato in Google Photos.

La distribuzione agli utenti europei inizierà da ottobre 2026.

Il servizio includerà stampe, cornici, decorazioni e articoli regalo.

Fujifilm gestirà store, assistenza clienti e attività di marketing.

Fujifilm assumerà la gestione operativa del servizio di stampa fotografica collegato a Google Photos in Europa, attraverso il nuovo “Fujifilm for Google Photos Print Store”. La piattaforma, annunciata il 1° settembre 2026, inizierà a essere distribuita agli utenti europei di Google Photos da ottobre.

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Il nuovo negozio online sarà accessibile dall’app Google Photos e consentirà agli utenti di ordinare prodotti fotografici fisici utilizzando le immagini archiviate nel proprio account. Fujifilm si occuperà della gestione dello store, dell’assistenza clienti, delle attività di lifecycle marketing e dell’ampliamento del catalogo, in collaborazione con Google Photos.

L’operazione estende una partnership già esistente tra le due aziende e trasferisce a Fujifilm una responsabilità più ampia nella gestione della stampa fotografica associata alla piattaforma di Google. Lo store avrà un’identità visiva condivisa e sarà presentato con il nome “Fujifilm for Google Photos Print Store”.

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Stampe e prodotti disponibili nello store

Secondo quanto comunicato dalle aziende, il servizio offrirà più opzioni rispetto alla piattaforma precedente. Tra i prodotti previsti figurano diversi formati di stampa, cornici, decorazioni e articoli regalo. Gli utenti potranno collegare le proprie foto allo store, evitando il caricamento manuale delle immagini nell’applicazione.

Google Photos continuerà inoltre a utilizzare i propri strumenti per mostrare immagini considerate rilevanti e per suggerire occasioni di stampa personalizzate. L’obiettivo dichiarato è rendere più diretto il passaggio dalle fotografie digitali ai prodotti stampati.

Il servizio sarà rivolto sia a chi utilizza già Google Photos sia ai nuovi utenti della piattaforma. Il comunicato non indica prezzi, Paesi europei coinvolti nella prima fase di distribuzione o tempistiche più dettagliate per il completamento del lancio.

Le dichiarazioni delle aziende

Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions FUJIFILM Europe, ha collegato il nuovo assetto alla collaborazione maturata negli anni con Google Photos.

“La stretta collaborazione con Google Photos nel corso degli anni è stata estremamente proficua, unendo le straordinarie capacità tecnologiche di Google agli oltre 90 anni di esperienza di Fujifilm nel settore dell’imaging”, ha affermato Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions FUJIFILM Europe. “Per Fujifilm è stato un passo ulteriore, del tutto naturale, quello di assumere un ruolo di maggiore spessore nella gestione e nell’espansione delle funzionalità di stampa della piattaforma. Siamo entusiasti di ampliare questa partnership di successo e, soprattutto, dei benefici e della facilità d’uso che si offrirà agli utenti di Google Photos.”

Dal lato di Google, Shimrit Ben-Yair, Vice President, Google Photos, ha evidenziato l’integrazione del servizio di stampa nell’esperienza dell’app.

“Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership con Fujifilm, offrendo agli utenti di Google Photos un’esperienza di stampa semplice e immediata, perfettamente integrata”, ha dichiarato Shimrit Ben-Yair, Vice President, Google Photos. “Il nuovo store offrirà alle persone ancora più modi per stampare le proprie foto, così da poter celebrare e conservare facilmente i loro momenti più importanti.”

Un servizio integrato nell’app Google Photos

La novità riguarda soprattutto il modello di gestione del servizio: Fujifilm non si limiterà a fornire prodotti fotografici, ma guiderà le attività dello store dedicato agli utenti di Google Photos. L’integrazione nell’app dovrebbe permettere di selezionare e ordinare le immagini senza passaggi esterni al servizio fotografico di Google.

La distribuzione europea attesa da ottobre 2026 sarà il primo banco di prova del nuovo negozio in co-branding. Le aziende non hanno comunicato ulteriori dettagli sulle modalità di accesso, sui singoli prodotti disponibili al lancio o sull’eventuale arrivo del servizio in altre aree geografiche.

FAQ

Quando arriva il nuovo store in Europa?

La distribuzione agli utenti di Google Photos in Europa inizierà a partire da ottobre 2026.

Come si accederà al servizio di stampa?

Lo store sarà accessibile direttamente dall’app Google Photos come estensione dell’esperienza già disponibile sulla piattaforma.

Quali prodotti fotografici saranno disponibili?

Il catalogo includerà formati di stampa, cornici, decorazioni e articoli regalo, con un’offerta ampliata rispetto alla piattaforma precedente.

Chi gestirà assistenza e negozio online?

Fujifilm gestirà lo store online, l’assistenza clienti, il lifecycle marketing e l’ampliamento del catalogo in collaborazione con Google Photos.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.