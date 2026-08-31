Meta brevetta un blocco hardware per i sensori dei dispositivi indossabili

31 Agosto 2026

31 Agosto 2026/Home/PRODOTTI/Meta brevetta un blocco hardware per i sensori dei dispositivi indossabili

La notizia in sintesi

  • Meta ha ottenuto un brevetto per bloccare sensori hardware nei dispositivi indossabili.
  • Il documento riguarda prodotti di realtà aumentata, senza indicare un modello commerciale specifico.
  • Un firmware impedisce anche di coprire il LED durante una registrazione già iniziata.
  • Il brevetto non dimostra l’arrivo imminente di nuovi occhiali con interruttore fisico.

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Il brevetto Meta per la privacy dei sensori

Meta ha ottenuto un brevetto che descrive un sistema hardware per disattivare uno o più sensori nei suoi dispositivi indossabili, inclusi quelli di realtà aumentata. Il documento, depositato il 6 febbraio e successivamente concesso, propone un comando di silenziamento o blocco pensato per rafforzare la protezione della privacy direttamente sul circuito del prodotto.

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Il brevetto non indica un dispositivo preciso né conferma l’adozione della soluzione sugli occhiali già venduti. Le immagini allegate richiamano però modelli commerciali esistenti e il tema è centrale per prodotti che integrano videocamere e altri sensori, progettati per essere usati in spazi pubblici.

La ragione tecnica del sistema è distinguere un blocco fisico dei componenti dai controlli software già disponibili. Per Meta, la possibilità di interrompere l’attività dei sensori a livello hardware potrebbe fornire una barriera più netta rispetto a un semplice comando gestito dal software di bordo.

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Il documento è emerso dopo la sua concessione, ma il deposito del 6 febbraio è precedente di tre settimane all’inchiesta congiunta di Svenska Dagbladet e Göteborgs-Posten. L’indagine riguardava collaboratori esterni di Meta a Nairobi, incaricati di revisionare dati intimi registrati dagli occhiali.

La sequenza temporale esclude quindi che il brevetto sia stato elaborato come risposta a quella specifica pubblicazione. Il caso resta tuttavia inserito nello stesso terreno: l’uso di dispositivi capaci di raccogliere immagini e informazioni personali senza che le persone vicine comprendano necessariamente quando siano attivi.

Nei media il meccanismo è stato sintetizzato con l’espressione kill switch, ma tale formula non compare nel brevetto. Il testo parla invece di un comando di silenziamento o blocco, una definizione più circoscritta e aderente alla descrizione tecnica depositata.

LED, firmware e limiti degli occhiali attuali

Sui dispositivi già in commercio, la protezione contro le riprese non dichiarate passa soprattutto dal LED frontale che Meta definisce LED di cattura. La spia si accende quando l’utente scatta una fotografia oppure avvia un video, con l’obiettivo di segnalare visivamente la registrazione alle persone presenti.

Il sistema controlla anche che la luce resti visibile prima dell’avvio. Se rileva un’occlusione, la registrazione non parte e l’utente riceve un messaggio di errore: coprire la spia con una mano e premere il pulsante non consente quindi di creare un filmato nascosto.

Questa verifica, nella configurazione iniziale, agiva però soltanto prima dell’inizio della ripresa. La criticità riguardava la finestra successiva: una volta avviato il video, il LED poteva essere oscurato durante la registrazione.

Un aggiornamento firmware rilasciato da Meta ha esteso il controllo anche alla registrazione già in corso. Chi avvia un video non può più coprire il LED a metà ripresa, chiudendo una scorciatoia che restava possibile con un semplice adesivo.

L’azienda era già intervenuta sulle rimozioni fisiche della spia, praticate da alcuni utenti con il trapano per eliminare completamente il segnale luminoso. Il firmware affronta invece l’oscuramento temporaneo, impedendo che la registrazione prosegua se il sensore rileva che il LED non è più visibile.

La misura rafforza un controllo esistente, non introduce il blocco hardware descritto dal brevetto. Per i modelli in vendita, la tutela resta quindi affidata alla combinazione tra spia luminosa, rilevamento dell’occlusione e aggiornamenti software destinati a chiudere vulnerabilità specifiche.

Il limite principale rimane la natura stessa dell’avviso: una luce è efficace soltanto se qualcuno la vede e ne conosce il significato. Gli occhiali sono progettati per assomigliare a normali modelli da sole Ray-Ban, e un passante potrebbe non cercare una spia sulla montatura.

Questo elemento spiega perché un controllo fisico dei sensori avrebbe un significato diverso dal solo indicatore visivo. Il brevetto, però, non consente di affermare che tale soluzione sarà effettivamente integrata in un prodotto.

La distanza tra proprietà intellettuale e mercato è decisiva: le aziende brevettano anche tecnologie che non arrivano alla produzione. Nel caso di Meta, il documento tutela una possibile architettura tecnica, ma non annuncia caratteristiche, tempi o modelli futuri.

Una tutela potenziale, non un annuncio commerciale

Il brevetto amplia il perimetro delle opzioni tecniche disponibili a Meta, ma non modifica le funzioni dichiarate per gli occhiali attualmente in vendita. Nessun dispositivo presentato dalla società viene indicato come dotato del comando hardware di blocco dei sensori.

La conseguenza più concreta riguarda dunque il firmware: il controllo del LED ora copre anche la fase successiva all’avvio del video. È un intervento mirato su una vulnerabilità pratica, separato dalla tecnologia descritta nella documentazione brevettuale.

Per chi osserva il settore degli indossabili, il caso mostra due livelli distinti di protezione: la prevenzione immediata attraverso aggiornamenti e la ricerca di soluzioni hardware più radicali. Solo un eventuale annuncio di Meta potrà chiarire se il brevetto diventerà una funzione disponibile al pubblico.

FAQ

Che cosa descrive il brevetto di Meta?

Un comando hardware di silenziamento o blocco capace di disattivare uno o più sensori nei dispositivi indossabili destinati al pubblico.

Il brevetto riguarda un modello specifico?

Nessun prodotto specifico è nominato nel documento, che indica soltanto la categoria dei dispositivi di realtà aumentata.

Come funziona il LED di cattura?

La spia frontale si accende durante foto e video e il sistema verifica che resti visibile prima dell’avvio della registrazione.

Cosa cambia con il nuovo firmware?

L’aggiornamento estende il controllo dell’occlusione alla ripresa già iniziata, impedendo di oscurare il LED durante un video in corso.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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