Netflix valuta canali lineari e bundle per rilanciare l’interesse sul catalogo

10 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Netflix valuta canali lineari sempre attivi e nuovi bundle con altri servizi streaming.

valuta canali lineari sempre attivi e nuovi bundle con altri servizi streaming. L’ipotesi emerge da un meeting interno rivelato dal Wall Street Journal.

Obiettivo: contrastare il calo di coinvolgimento e rilanciare l’interesse sul catalogo.

La mossa si inserisce nella crescita del piano con pubblicità e nelle pressioni del mercato.

(Riassunto generato con AI)

Netflix studia canali lineari e bundle

Netflix sta valutando l’introduzione di canali sempre attivi che trasmettano in streaming show, film e serie con un palinsesto continuo, insieme alla possibile vendita di bundle con altri servizi. L’ipotesi, emersa da un meeting tra i vertici in primavera e riportata nelle ultime ore dal Wall Street Journal attraverso fonti riprese da The Verge e punto-informatico.it, riguarda direttamente la strategia della piattaforma in un momento di profitti in crescita ma di attenzione crescente sul coinvolgimento del pubblico.

Il nodo, secondo le ricostruzioni concordanti, non è tanto la tenuta degli abbonamenti quanto il rischio di un minore interesse verso il catalogo. Per questo l’azienda starebbe esplorando formule che ricordano la TV tradizionale e modelli già usati da concorrenti come Prime Video e Apple TV, con l’obiettivo di aumentare permanenza, scoperta dei contenuti e nuove occasioni pubblicitarie.

Perché la piattaforma cerca nuove leve

L’idea dei canali lineari avvicinerebbe Netflix a servizi always-on come Pluto TV e Tubi, ma con una differenza sostanziale: quei modelli fanno leva sulla gratuità sostenuta dalla pubblicità, mentre il piano con pubblicità di Netflix resta a pagamento e, secondo The Verge, oggi costa 8,99 dollari al mese dopo un recente aumento.

La riflessione strategica nasce da segnali di engagement in calo e da una difficoltà crescente nel mantenere forte la visione sulle seconde stagioni. Le fonti collegano questa analisi anche a un recente report di Bloomberg sul netto calo di audience registrato da diversi sequel seriali. Punto-informatico.it cita casi come One Piece, Beef, The Night Agent e Avatar: La leggenda di Aang, mentre eccezioni positive restano Stranger Things, Squid Game e Bridgerton.

In parallelo, la società ha già ampliato il tipo di offerta con video podcast e contenuti di brand digitali come BuzzFeed e Condé Nast, prodotti più facili da lasciare in sottofondo rispetto a una serie di prestigio. In quest’ottica, un flusso continuo programmato potrebbe aiutare Netflix a intercettare un consumo più passivo, aumentare il tempo speso sulla piattaforma e creare spazi pubblicitari più prevedibili. Sul fronte bundle, tra le ipotesi citate compare Peacock di NBCUniversal. Un portavoce di Netflix, Adrian Zamora, ha rifiutato di commentare.

Le possibili conseguenze sul mercato

Se confermata, la svolta segnerebbe un passaggio importante: Netflix non punterebbe solo sulla scelta on demand, ma anche su un’esperienza guidata da palinsesto, più vicina alle abitudini televisive classiche. Sarebbe una risposta pragmatica a un mercato dello streaming più maturo, dove trattenere l’attenzione conta quasi quanto acquisire nuovi utenti.

La combinazione tra canali lineari, pubblicità e bundle suggerisce inoltre una strategia più ampia di diversificazione dei ricavi. Per gli utenti significherebbe meno centralità della ricerca manuale nel catalogo; per il settore, una possibile ulteriore convergenza tra streaming e televisione tradizionale.

FAQ

Netflix lancerà davvero canali lineari?

Sì, al momento è una possibilità allo studio. Le fonti riferiscono che l’idea è stata discussa internamente, ma non risulta ancora alcun annuncio ufficiale.

Come funzionerebbero i nuovi canali?

Sì, seguirebbero un palinsesto continuo. Le fonti parlano di show, film ed episodi di serie trasmessi uno dopo l’altro, come nella TV tradizionale.

Perché Netflix valuta questo cambiamento?

Sì, la ragione indicata è il calo del coinvolgimento sul catalogo. L’azienda cerca strumenti per aumentare permanenza, scoperta dei contenuti e opportunità pubblicitarie.

Ci saranno anche bundle con altri servizi?

Sì, anche questa opzione è sul tavolo. Tra le ipotesi citate dalle fonti compare l’inclusione di altri servizi streaming, con Peacock menzionato come esempio.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge e punto-informatico.it.