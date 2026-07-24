24 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / AMD punta sull’AI agentica locale per spostarla dal cloud al PC

La notizia in sintesi

AMD punta sull’AI agentica eseguita direttamente sui dispositivi locali.

punta sull’AI agentica eseguita direttamente sui dispositivi locali. I modelli più piccoli migliorano la praticabilità dell’inferenza fuori dal cloud.

Gorgon Halo porta la memoria unificata fino a 192 GB.

porta la memoria unificata fino a 192 GB. Lo stack ROCm collega notebook, desktop professionali e data center.

Riassunto generato con AI

AMD spinge l’AI agentica fuori dal cloud

AMD intende spostare una parte crescente dell’AI agentica dal cloud ai PC, ai notebook e ai sistemi desktop locali, puntando su modelli aperti più compatti e su piattaforme dotate di ampia memoria unificata. La strategia, illustrata nelle ultime ore dall’azienda, riguarda in particolare le soluzioni Ryzen AI 400, Ryzen AI MAX e il nuovo Gorgon Halo, basato su Ryzen AI Max+ 400.

L’obiettivo è consentire l’esecuzione locale di attività affidate agli agenti AI, senza dipendere costantemente da servizi remoti. Per AMD, il cambiamento è reso possibile dalla convergenza tra qualità dei modelli di dimensioni contenute e disponibilità di memoria finora insolita nel mercato dei PC.

La motivazione centrale riguarda il controllo dei dati, un tema rilevante soprattutto per aziende e contesti regolamentati. A questa si aggiungono la riduzione dei costi ricorrenti dell’inferenza e la continuità operativa anche in assenza di connessione.

AMD descrive il valore degli agenti come una progressione di produttività: un agente personale varrebbe 2x, un team di agenti 10x e sistemi multi-capacità 100x. Si tratta della lettura strategica dell’azienda, legata alla diffusione di assistenti capaci di usare token in modo continuativo.

Modelli compatti e memoria al centro della strategia

Il presupposto tecnico indicato da AMD è il rapido avanzamento dei modelli aperti più piccoli. Nel confronto presentato, GPT-OSS, uscito nell’agosto 2025 con 120 miliardi di parametri, ottiene 80,1 nel test GPQA, mentre Qwen 3.5, arrivato nel marzo 2026 con 9 miliardi, raggiunge 81,7.

Un secondo confronto cita Claude Sonnet 4.5, con 83,4 in GPQA, Claude Opus 4.5 con 87,0 e Qwen 3.6 27B con 87,8. La tesi è che modelli aperti relativamente contenuti possano raggiungere o superare risultati attribuiti alla precedente generazione di modelli di frontiera.

Questa evoluzione è decisiva per l’esecuzione locale: modelli che richiedessero stabilmente centinaia di miliardi di parametri resterebbero difficili da adottare su dispositivi client. Il limite principale, secondo AMD, non è soltanto la potenza di calcolo, ma soprattutto la capacità di memoria disponibile al modello.

Un notebook con Ryzen AI 400 viene indicato per modelli fino a 24 miliardi di parametri, con 9 miliardi come riferimento tipico. Ryzen AI MAX sale a 200 miliardi come limite dichiarato e a 27 miliardi come dimensione di lavoro indicata.

Gorgon Halo amplia la soglia dell’AI locale

Con Gorgon Halo, corrispondente a Ryzen AI Max+ 400, AMD porta la memoria unificata da 128 a 192 GB e indica modelli fino a 300 miliardi di parametri eseguibili localmente. L’azienda definisce tale dotazione il maggiore quantitativo di memoria oggi disponibile in un sistema AI locale acquistabile.

Il dato equivale a circa il 50% in più rispetto ai 128 GB indicati per la concorrenza. Restano però non comunicati velocità della memoria, larghezza di banda e prezzi di vendita, elementi necessari per valutare concretamente prestazioni e posizionamento.

La piattaforma per sviluppatori Ryzen AI Halo, con 128 GB di memoria unificata, viene proposta come alternativa compatta a workstation con acceleratori discreti. Il passaggio a 192 GB rende la memoria il fattore più rilevante nella corsa all’AI locale avanzata.

FAQ

Perché AMD punta sull’AI locale?

Sì, AMD indica tre ragioni: maggiore controllo dei dati, minori costi ricorrenti dell’inferenza e funzionamento dell’assistente anche senza connettività.

Quali modelli supporta Ryzen AI 400?

Sì, un notebook con Ryzen AI 400 viene indicato per modelli locali fino a 24 miliardi di parametri, con 9 miliardi come dimensione tipica.

Qual è il limite di Ryzen AI MAX?

Sì, Ryzen AI MAX viene indicato con un limite di 200 miliardi di parametri e con 27 miliardi come taglia di lavoro di riferimento.

Quanta memoria offre Gorgon Halo?

Sì, Gorgon Halo dispone di 192 GB di memoria unificata e AMD dichiara la possibilità di eseguire localmente modelli fino a 300 miliardi di parametri.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.