AMD punta sull’AI agentica locale per spostarla dal cloud al PC

La notizia in sintesi
- AMD punta sull’AI agentica eseguita direttamente sui dispositivi locali.
- I modelli più piccoli migliorano la praticabilità dell’inferenza fuori dal cloud.
- Gorgon Halo porta la memoria unificata fino a 192 GB.
- Lo stack ROCm collega notebook, desktop professionali e data center.
Riassunto generato con AI
AMD spinge l’AI agentica fuori dal cloud
AMD intende spostare una parte crescente dell’AI agentica dal cloud ai PC, ai notebook e ai sistemi desktop locali, puntando su modelli aperti più compatti e su piattaforme dotate di ampia memoria unificata. La strategia, illustrata nelle ultime ore dall’azienda, riguarda in particolare le soluzioni Ryzen AI 400, Ryzen AI MAX e il nuovo Gorgon Halo, basato su Ryzen AI Max+ 400.
L’obiettivo è consentire l’esecuzione locale di attività affidate agli agenti AI, senza dipendere costantemente da servizi remoti. Per AMD, il cambiamento è reso possibile dalla convergenza tra qualità dei modelli di dimensioni contenute e disponibilità di memoria finora insolita nel mercato dei PC.
La motivazione centrale riguarda il controllo dei dati, un tema rilevante soprattutto per aziende e contesti regolamentati. A questa si aggiungono la riduzione dei costi ricorrenti dell’inferenza e la continuità operativa anche in assenza di connessione.
AMD descrive il valore degli agenti come una progressione di produttività: un agente personale varrebbe 2x, un team di agenti 10x e sistemi multi-capacità 100x. Si tratta della lettura strategica dell’azienda, legata alla diffusione di assistenti capaci di usare token in modo continuativo.
Modelli compatti e memoria al centro della strategia
Il presupposto tecnico indicato da AMD è il rapido avanzamento dei modelli aperti più piccoli. Nel confronto presentato, GPT-OSS, uscito nell’agosto 2025 con 120 miliardi di parametri, ottiene 80,1 nel test GPQA, mentre Qwen 3.5, arrivato nel marzo 2026 con 9 miliardi, raggiunge 81,7.
Un secondo confronto cita Claude Sonnet 4.5, con 83,4 in GPQA, Claude Opus 4.5 con 87,0 e Qwen 3.6 27B con 87,8. La tesi è che modelli aperti relativamente contenuti possano raggiungere o superare risultati attribuiti alla precedente generazione di modelli di frontiera.
Questa evoluzione è decisiva per l’esecuzione locale: modelli che richiedessero stabilmente centinaia di miliardi di parametri resterebbero difficili da adottare su dispositivi client. Il limite principale, secondo AMD, non è soltanto la potenza di calcolo, ma soprattutto la capacità di memoria disponibile al modello.
Un notebook con Ryzen AI 400 viene indicato per modelli fino a 24 miliardi di parametri, con 9 miliardi come riferimento tipico. Ryzen AI MAX sale a 200 miliardi come limite dichiarato e a 27 miliardi come dimensione di lavoro indicata.
Gorgon Halo amplia la soglia dell’AI locale
Con Gorgon Halo, corrispondente a Ryzen AI Max+ 400, AMD porta la memoria unificata da 128 a 192 GB e indica modelli fino a 300 miliardi di parametri eseguibili localmente. L’azienda definisce tale dotazione il maggiore quantitativo di memoria oggi disponibile in un sistema AI locale acquistabile.
Il dato equivale a circa il 50% in più rispetto ai 128 GB indicati per la concorrenza. Restano però non comunicati velocità della memoria, larghezza di banda e prezzi di vendita, elementi necessari per valutare concretamente prestazioni e posizionamento.
La piattaforma per sviluppatori Ryzen AI Halo, con 128 GB di memoria unificata, viene proposta come alternativa compatta a workstation con acceleratori discreti. Il passaggio a 192 GB rende la memoria il fattore più rilevante nella corsa all’AI locale avanzata.
FAQ
Perché AMD punta sull’AI locale?
Sì, AMD indica tre ragioni: maggiore controllo dei dati, minori costi ricorrenti dell’inferenza e funzionamento dell’assistente anche senza connettività.
Quali modelli supporta Ryzen AI 400?
Sì, un notebook con Ryzen AI 400 viene indicato per modelli locali fino a 24 miliardi di parametri, con 9 miliardi come dimensione tipica.
Qual è il limite di Ryzen AI MAX?
Sì, Ryzen AI MAX viene indicato con un limite di 200 miliardi di parametri e con 27 miliardi come taglia di lavoro di riferimento.
Quanta memoria offre Gorgon Halo?
Sì, Gorgon Halo dispone di 192 GB di memoria unificata e AMD dichiara la possibilità di eseguire localmente modelli fino a 300 miliardi di parametri.
Come è stata verificata questa analisi?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.