21 Luglio 2026

Home / EVENTI / Milano ospiterà CES Unveiled, prima tappa italiana del circuito europeo dell’innovazione

La notizia in sintesi

Milano ospiterà CES Unveiled il 21 ottobre 2026.

ospiterà CES Unveiled il 21 ottobre 2026. Firmato a Palazzo Marino il Protocollo d’Intesa territoriale.

Iniziative diffuse previste dal 16 al 21 ottobre.

Startup europee protagoniste tra networking, scouting e mentoring.

(Riassunto generato con AI)

Milano entra nel circuito europeo Road to CES

Milano ospiterà il 21 ottobre 2026 CES Unveiled Milan, tappa europea del circuito Road to CES dedicato all’innovazione tecnologica e alle startup. L’evento si terrà all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre e anticiperà il CES, il Consumer Electronics Show promosso ogni anno a Las Vegas dalla Consumer Technology Association. Comune di Milano, Regione Lombardia, istituzioni fieristiche e associazioni imprenditoriali hanno firmato oggi a Palazzo Marino un Protocollo d’Intesa per valorizzare città e territorio.

L’obiettivo è estendere l’impatto della manifestazione oltre i padiglioni, rafforzando la visibilità delle imprese, delle filiere tecnologiche e dell’ecosistema scientifico locale. Il programma punta inoltre a coinvolgere cittadini, visitatori, startup, università e centri di ricerca, trasformando l’appuntamento fieristico in un’occasione territoriale condivisa. CES Unveiled Milan sarà la prima tappa italiana del percorso europeo, che comprende già Parigi e Amsterdam.

Protocollo e palinsesto diffuso per l’innovazione

L’accordo è stato sottoscritto da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Comune di Rho, Fondazione Fiera Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Anitec-Assinform e Assintel. I firmatari intendono promuovere Milano e la Lombardia come polo europeo dell’innovazione e favorire una partecipazione diffusa all’evento. Il Protocollo prevede anche l’utilizzo temporaneo di spazi pubblici per attività di animazione urbana.

Tra il 16 e il 21 ottobre, realtà scientifiche e tecnologiche potranno contribuire a un palinsesto di iniziative in aree pubbliche, vie cittadine, sedi private e istituzionali, purché coerenti con la manifestazione. Al centro del CES Unveiled Milan ci saranno startup selezionate in ambiti che includono salute digitale, luxury tech, agritech e aerospazio. Il format unirà momenti di scouting, networking e mentoring, con l’obiettivo di rendere più accessibile il confronto tra innovazione e pubblico non esclusivamente professionale.

Per il sindaco Giuseppe Sala, l’appuntamento consolida la trasformazione digitale della città e le relazioni tra imprese, startup, ricerca, università e sistema fieristico. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha collegato la scelta di Milano alla presenza regionale di competenze, manifattura avanzata, design e ricerca. Secondo Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, il valore dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di generare connessioni e cultura dell’innovazione oltre le giornate fieristiche.

Una rete territoriale oltre la fiera

Il progetto assegna un ruolo anche ai comuni dell’area metropolitana. Il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha annunciato il Weekend dell’Innovazione, pensato per creare occasioni di confronto, divulgazione e sperimentazione con cittadini, scuole, imprese e startup. La scelta di un programma urbano diffuso indica che la ricaduta dell’evento sarà valutata non solo dalla presenza nei padiglioni, ma dalla capacità di coinvolgere l’intero territorio.

Carlo Sangalli ha richiamato il legame tra sviluppo digitale e sistema imprenditoriale; Alvise Biffi ha sottolineato il peso dell’ecosistema locale. Marco Barbieri, Massimo Dal Checco e Paola Generali hanno evidenziato l’opportunità di collaborazione tra aziende, ricerca, istituzioni e imprese ICT.

FAQ

Quando si terrà CES Unveiled Milan?

Sì, la manifestazione è programmata per il 21 ottobre 2026 all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre.

Quali città europee ospitano Road to CES?

Sì, il circuito europeo comprende già Parigi e Amsterdam; Milano entra tra le tappe ufficiali indicate nel comunicato.

Quali startup parteciperanno all’evento?

Sì, sono previste startup selezionate nei settori della salute digitale, luxury tech, agritech e aerospazio.

Quando si svolgeranno le iniziative cittadine?

Sì, il palinsesto diffuso potrà svilupparsi dal 16 al 21 ottobre, in spazi pubblici, privati e istituzionali.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui il comunicato stampa ufficiale.