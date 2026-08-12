OpenAI introduce un posto premium per ChatGPT Business da 125 dollari al mese

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

OpenAI introduce un posto premium per ChatGPT Business .

introduce un posto premium per . Il nuovo livello costa 125 dollari mensili, oppure 100 con fatturazione annuale.

L’offerta amplia capacità e continuità d’uso per attività agentiche complesse.

Il listino riflette il crescente costo dei token nell’automazione aziendale.

( Riassunto generato con AI)

OpenAI alza il prezzo per l’uso agentico

OpenAI ha aggiunto a ChatGPT Business un posto premium destinato ai team che utilizzano intensamente agenti e automazioni: costa 125 dollari al mese per utente, oppure 100 dollari con fatturazione annuale, contro i 25 dollari mensili del piano standard e i 20 annuali. L’annuncio, riportato nei giorni scorsi, riguarda il segmento intermedio tra l’uso personale e i contratti Enterprise negoziati direttamente.

Il nuovo livello offre cinque volte la capacità d’uso e rimuove il limite delle sessioni continue di cinque ore, sostituendo il reset giornaliero con uno settimanale. La ragione indicata da OpenAI è legata ai task complessi: gli agenti consumano molti più token rispetto a una conversazione tradizionale, perché pianificano, usano strumenti esterni, verificano risultati e ripetono più passaggi.

La modifica intercetta un utilizzo ormai operativo di ChatGPT Business, impiegato per reportistica, assistenza clienti e sviluppo. Per le aziende, il cambiamento non riguarda soltanto un limite tecnico: rende più visibile il costo dell’automazione basata su modelli generativi.

Capacità, limiti e costi dei token

Il piano premium consente ai workspace di combinare posti standard e posti premium, con la possibilità per i responsabili di modificare l’assegnazione quando cambia il carico di lavoro. È una flessibilità rilevante per i gruppi che concentrano attività intensive in specifiche fasi di un progetto, senza dover interrompere il lavoro in finestre di utilizzo brevi.

Secondo le stime di Gartner citate nel resoconto, un’attività agentica può muovere fino a trenta volte i token di una semplice chat. Il dato aiuta a spiegare perché il modello a canone fisso, nato per richieste brevi e utilizzo moderato, sia sottoposto a pressione quando gli strumenti vengono inseriti nei flussi aziendali quotidiani.

Sam Altman ha più volte riconosciuto che i costi dei token restano un problema anche per chi fornisce questi servizi. Nel caso degli agenti, la spesa deriva dalla sequenza di chiamate al modello necessarie per completare un compito, non soltanto dalla risposta finale ricevuta dall’utente.

Il confronto con altri fornitori evidenzia la distanza di listino indicata dalla fonte: Microsoft 365 Copilot per aziende resta tra 18 e 21 dollari a postazione, Google colloca Gemini nei piani Workspace tra 8 e 28 dollari, mentre Claude Teams di Anthropic parte da 25 dollari. Il prezzo premium di OpenAI si posiziona quindi sopra le cifre pubblicate per questi servizi.

Il paragone richiede comunque cautela. Copilot e Gemini sono integrati in suite software con modelli commerciali differenti, mentre Claude Teams e ChatGPT Business competono più direttamente come assistenti venduti per postazione. La differenza principale resta il divario di cinque volte tra il posto standard e quello premium.

Nello stesso contesto, Microsoft ha sostituito parte dei modelli OpenAI e Anthropic più costosi con alternative proprietarie meno onerose all’interno di Copilot. Il segnale è che la sostenibilità economica dell’uso agentico condiziona l’intera filiera, dai fornitori di modelli alle piattaforme che li integrano.

Le conseguenze per team e budget aziendali

Il maggior impatto riguarda le organizzazioni che hanno già costruito processi attorno agli agenti di OpenAI, inclusi flussi di reportistica, customer care e sviluppo con Codex. Per questi team, rallentare l’uso o cambiare fornitore può comportare costi organizzativi e competenze interne aggiuntive.

Il piano standard continua a essere adatto a chi utilizza il servizio per poche richieste quotidiane. Le aziende con carichi più pesanti possono invece valutare il premium, negoziare condizioni di volume o ricorrere a modelli open weight, soluzione che però richiede capacità tecniche non sempre disponibili nelle PMI.

La novità indica una possibile evoluzione del mercato: quando gli agenti diventano parte stabile dei processi, la capacità di calcolo tende a trasformarsi da beneficio incluso a voce di costo differenziata.

FAQ

Quanto costa ChatGPT Business premium?

Sì, il posto premium costa 125 dollari mensili per utente oppure 100 dollari al mese con fatturazione annuale.

Quanto costa il piano standard?

Sì, il posto standard di ChatGPT Business costa 25 dollari mensili oppure 20 dollari con pagamento annuale.

Quali limiti rimuove il piano premium?

Sì, il piano elimina il tetto delle cinque ore di sessione continua e prevede un reset settimanale anziché giornaliero.

Perché gli agenti consumano più token?

Sì, gli agenti pianificano attività, richiamano strumenti, verificano l’output e ripetono più chiamate al modello prima della consegna.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.