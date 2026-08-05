Signal consente di collegare più telefoni allo stesso numero

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Signal permette di collegare telefoni aggiuntivi allo stesso numero.

permette di collegare telefoni aggiuntivi allo stesso numero. Il secondo smartphone può essere Android oppure iPhone.

La cronologia cifrata resta trasferibile solo su scelta dell’utente.

L’aggiornamento migliora anche l’uso su tablet Android e pieghevoli.

( Riassunto generato con AI)

Signal estende l’account a più telefoni

Signal ha avviato la distribuzione di una funzione che consente di collegare più telefoni allo stesso account e numero di telefono, superando un limite storico della piattaforma di messaggistica. Con l’aggiornamento, disponibile tramite la versione 8.20 su Android e 8.22 su iPhone e iPad, un utente può associare a un dispositivo principale anche uno smartphone secondario Android oppure iPhone.

La novità riguarda gli utenti che alternano telefono personale e di lavoro, oppure utilizzano dispositivi con sistemi operativi diversi. Dopo il collegamento, i nuovi messaggi possono essere letti e gestiti da tutti i dispositivi associati, senza concentrare necessariamente le conversazioni su un solo smartphone.

Il cambiamento porta il funzionamento mobile di Signal più vicino a quello già previsto per computer e iPad. L’obiettivo è estendere la continuità d’uso tra dispositivi mantenendo il controllo dell’utente sulla disponibilità dei propri dati.

Prima di questo rilascio, infatti, l’app consentiva di collegare PC e tablet Apple, ma non un secondo telefono. L’estensione del sistema multi-dispositivo elimina quindi una differenza rilevante rispetto alle piattaforme di messaggistica che già permettono l’accesso allo stesso account da più smartphone.

Messaggi e cronologia restano sotto controllo

Il collegamento di un telefono aggiuntivo consente di controllare e rispondere ai nuovi messaggi su ciascun dispositivo associato. Signal distingue però l’accesso alle nuove conversazioni dal trasferimento della cronologia: quest’ultimo non avviene in modo obbligatorio durante l’associazione.

L’utente può scegliere se spostare sul nuovo dispositivo una copia dei messaggi precedenti, protetta dalla crittografia end-to-end. Questa opzione permette di limitare l’esposizione della cronologia quando il telefono supplementare è condiviso, può essere smarrito o presenta condizioni di sicurezza ritenute meno affidabili.

La scelta esplicita costituisce il punto centrale dell’aggiornamento: il vantaggio pratico di usare più telefoni non impone automaticamente la presenza delle conversazioni passate su ogni schermo. In questo modo, l’account può essere esteso a un altro smartphone anche senza replicare integralmente i messaggi già archiviati.

L’architettura riprende il modello già adottato da Signal sui dispositivi collegati diversi dai telefoni. La funzione è in distribuzione nelle versioni indicate, mentre l’esperienza effettiva dipenderà dal completamento dell’aggiornamento dell’app sul dispositivo in uso.

Accanto al multi-device, la società segnala “significant interface improvements to better support large devices”, cioè miglioramenti dell’interfaccia per gli schermi più grandi. Gli interventi sviluppati per i telefoni pieghevoli hanno contribuito anche ad abilitare il supporto agli Android tablet.

Il dato amplia le modalità con cui l’app può essere usata oltre al telefono e alla versione desktop. Tuttavia, Signal precisa che la versione Android per grandi schermi resta un lavoro in corso, quindi ulteriori modifiche all’interfaccia sono attese nei prossimi aggiornamenti.

Il prossimo passo riguarda gli schermi grandi

La conseguenza più immediata è una maggiore flessibilità per chi usa un account Signal su telefoni diversi senza dover scegliere un unico dispositivo per i nuovi messaggi. L’evoluzione non riguarda però soltanto il secondo smartphone: il supporto ai tablet Android deriva dalle modifiche pensate per i pieghevoli.

Resta aperto il lavoro di ottimizzazione delle interfacce. Signal sta infatti intervenendo anche sulla propria app per Chromebook, mentre l’esperienza Android sui display ampi non viene ancora presentata come definitiva.

FAQ

Come collegare un secondo telefono a Signal?

Sì, la funzione permette di associare uno smartphone aggiuntivo Android o iPhone allo stesso account e numero, aggiornando l’app alle versioni distribuite.

Quali versioni di Signal includono la novità?

Sì, il rilascio indicato riguarda Signal 8.20 per Android e la versione 8.22 per iPhone e iPad.

I messaggi precedenti vengono copiati automaticamente?

No, l’utente sceglie se trasferire una copia della cronologia precedente, che resta protetta dalla crittografia end-to-end.

Signal funziona ora anche sui tablet Android?

Sì, i miglioramenti realizzati per i telefoni pieghevoli hanno contribuito ad abilitare il supporto dell’app sui tablet Android.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge e Tom’s Hardware.