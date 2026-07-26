26 Luglio 2026

Home / EVENTI / Jovanotti pubblica in esclusiva su Amazon Music l’EP Jova Summer Party

Dal 17 luglio Amazon Music rende disponibile in esclusiva “JOVA SUMMER PARTY (Amazon Music Original)”, un EP di Jovanotti composto da sei brani, tra collaborazioni e remix. Il progetto sarà accompagnato il 25 luglio da un’iniziativa a Milano pensata per promuovere l’uscita del disco.

L’EP raccoglie nuove versioni e produzioni firmate come Amazon Music Original. Nella tracklist figurano “Le foglie di te” con Samurai Jay, “Resistente” nel remix di KeeJay Freak e Lorence ITA, “Discow” nel Fresco Remix, “L’Italiano” nel remix di Keejay Freak, oltre a “Walt Whitman” e “Senza gravità”, remixata da Ali Selecta e Botteghi.

La pubblicazione arriva nel periodo estivo e mette insieme brani del repertorio dell’artista con interventi di produttori e collaboratori. L’ascolto dell’EP, secondo quanto comunicato dalla piattaforma, resta riservato ad Amazon Music.

Un’installazione in città

Per il lancio milanese del 25 luglio è prevista un’installazione urbana a forma di salvagente gonfiabile, delle dimensioni di quattro metri per quattro. Su una faccia della struttura comparirà un’illustrazione stilizzata di Jovanotti, mentre sull’altra sarà riportato il titolo dell’EP.

L’opera includerà anche la scritta “MUSIC SAVES US”. I passanti potranno intervenire direttamente sulla superficie dell’installazione, rispondendo alla domanda «Da cosa ti salva la musica?» e lasciando un proprio messaggio. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere contributi del pubblico in una sorta di manifesto collettivo.

Accanto all’installazione, Amazon Music prevede la distribuzione di lecca-lecca in edizione limitata con riferimenti al progetto. I gadget saranno utilizzati anche come accesso digitale all’EP.