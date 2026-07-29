WMF supera 75.000 presenze e premia quattro startup internazionali

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Il WMF 2026 ha registrato oltre 75.000 presenze da 90 Paesi.

L’evento ha riunito più di 800 espositori, sponsor e 3.000 realtà dell’innovazione.

Quattro startup hanno vinto la tredicesima Startup Competition internazionale del WMF.

La prossima edizione è prevista dal 10 al 12 giugno 2027 a BolognaFiere.

Riassunto generato con AI

Si è conclusa a Bologna l’edizione 2026 del WMF – We Make Future, manifestazione dedicata a intelligenza artificiale, tecnologia e digitale organizzata da Search On Media Group. L’evento, svolto dal 24 al 26 giugno, ha registrato oltre 75.000 presenze da 90 Paesi, secondo i dati diffusi dagli organizzatori.

La rassegna ha occupato oltre 70.000 metri quadrati, distribuiti in nove hall, con 90 stage, più di 1.000 speaker, oltre 800 espositori e sponsor e più di 40 eventi partner. Hanno partecipato inoltre 3.000 tra startup, PMI e soggetti attivi nell’open innovation, oltre 50 delegazioni internazionali e 20 padiglioni esteri.

“Il WMF 2026 ha mostrato con chiarezza che l’innovazione non è un settore, ma un campo comune in cui si decidono sviluppo economico, democrazia, cultura, lavoro, diritti e futuro”, dichiara Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “In questi tre giorni abbiamo visto nascere connessioni tra ecosistemi molto diversi, dal mondo industriale alla ricerca, dal digitale alla cultura, dal capitale internazionale alle nuove imprese. È un risultato che rafforza il lavoro che portiamo avanti come Search On Media Group: costruire piattaforme capaci di generare valore per il sistema dell’innovazione, in Italia e nel mondo. Build What Matters significa proprio questo: mettere tecnologia, business e responsabilità al servizio di ciò che può incidere davvero sul futuro”.

Business, startup e confronto internazionale

Tra le aziende, istituzioni e organizzazioni presenti figuravano, tra le altre, Dell Technologies, Intel, Google, Microsoft, OpenAI, ESA, CINECA, IIT, AMD, Fincantieri e Rai Pubblicità. Il programma ha coinvolto 14 aree industriali e ha previsto incontri di networking, attività di business matching e oltre 3.000 meeting B2B organizzati.

Uno degli spazi centrali è stato dedicato alle startup. La tredicesima Startup Competition internazionale del WMF ha assegnato quattro riconoscimenti: il Jury Award a TerraSpark, l’Audience Award a MaestroHub, il Global Impact Challenge Award a Brainfood Intelligent Media Cloud e il Saudi Makes Future Award a WealthRyse. Le startup selezionate hanno partecipato a pitch e incontri con investitori durante la tre giorni.

Il programma ha affrontato temi legati alla sovranità tecnologica europea, all’intelligenza artificiale, al supercalcolo, ai semiconduttori, alla cybersicurezza, al lavoro, ai diritti e alla sostenibilità. Sul Mainstage sono intervenuti esponenti delle istituzioni, della ricerca, dell’impresa, del giornalismo e della cultura, tra cui Henna Virkkunen, Michiel Scheffer, Lucia Borgonzoni, Roberto Saviano, Francesca Albanese, Nicola Gratteri ed Enrico Mentana.

Formazione e prossime tappe

Il WMF ha proposto percorsi formativi su AI, marketing digitale, data analytics, cybersecurity, machine learning, e-commerce, smart cities, open innovation e risorse umane. Alcuni stage sono stati tradotti in inglese, italiano, spagnolo e arabo.

Nel corso dell’evento è stata inoltre annunciata la nascita dell’ONIL, Osservatorio italiano non istituzionale dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro. L’iniziativa è stata formalizzata durante il XIX Congresso nazionale UIL con la firma di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL, e di Cosmano Lombardo.

Dopo Bologna, il calendario indicato dagli organizzatori prevede AI For Future a San Francisco il 5 novembre, Saudi Makes Future a Riyadh dal 14 al 16 dicembre e l’AI Festival 2027 a Milano l’11 e 12 febbraio. Il prossimo WMF è in programma dal 10 al 12 giugno 2027 a BolognaFiere.

FAQ

Quando si terrà il prossimo WMF a Bologna?

Sì, il prossimo WMF è in programma dal 10 al 12 giugno 2027 presso BolognaFiere.

Quante presenze ha registrato il WMF 2026?

Sì, il WMF 2026 ha registrato oltre 75.000 presenze provenienti da 90 Paesi.

Quali startup hanno vinto la Startup Competition 2026?

Sì, hanno vinto TerraSpark, MaestroHub, Brainfood Intelligent Media Cloud e WealthRyse, ciascuna con un riconoscimento differente.

Quanti incontri B2B sono stati organizzati al WMF?

Sì, durante l’evento sono stati organizzati oltre 3.000 meeting B2B, insieme ad attività di networking e business matching.

Qual è la fonte delle informazioni sul WMF 2026?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.