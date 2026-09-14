14 Settembre 2026

/ Home/EVENTI/MICAM Milano apre con la candidatura UNESCO della calzatura italiana

La notizia in sintesi La 102ª edizione di MICAM Milano è stata inaugurata a Fiera Milano Rho.

La manifestazione prosegue fino al 15 settembre con 758 brand presenti.

Al centro dell’apertura, la candidatura UNESCO dell’Arte Italiana della Calzatura.

Giovanni Bozzetti presiede il Comitato Sostenitori per la candidatura UNESCO.

La 102ª edizione di MICAM Milano si è aperta il 13 settembre a Fiera Milano Rho, dove resterà in programma fino al 15 settembre. L’inaugurazione ha dedicato particolare attenzione alla candidatura dell’Arte Italiana della Calzatura a Patrimonio culturale immateriale UNESCO, promossa da Assocalzaturifici.

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La fiera riunisce 758 brand, di cui 380 internazionali provenienti da 29 Paesi. Sono attesi circa 20.000 buyer, mentre le delegazioni ICE arrivano da 41 Paesi. L’edizione fa parte di Fashion Link Milano, il progetto che mette insieme MICAM Milano, MIPEL, Milano Fashion&Jewels, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech.

Durante la cerimonia sono stati letti i messaggi del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Sono intervenuti inoltre Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Lorenzini, vice capo di gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il docente Davide Rampello e il giornalista Carlo Cambi.

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I dati sul settore calzaturiero

Nel corso dell’apertura, Giovanna Ceolini, presidente di MICAM e Assocalzaturifici, ha presentato alcuni dati riferiti al comparto. La Spagna registra una crescita dell’export italiano di calzature del 13,7% in valore e del 13,1% in quantità. In Francia, indicata come primo mercato di destinazione, l’incremento è del 4,3% in valore.

Il comunicato segnala anche un aumento dell’1,9% della spesa delle famiglie italiane per le calzature. Il segmento donna cresce del 3,8%, mentre le sneakers superano il 42% della spesa complessiva.

La manifestazione propone dunque un confronto fra produzione, commercio e internazionalizzazione, inserito nel calendario delle cinque fiere che compongono Fashion Link Milano. Informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale di MICAM Milano.

La candidatura dell’Arte Italiana della Calzatura

Il punto centrale dell’evento è stato il percorso per la candidatura UNESCO dell’Arte Italiana della Calzatura. L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio di competenze, tecniche, pratiche e tradizioni legate alla filiera calzaturiera italiana, con attenzione alla trasmissione di questi saperi fra generazioni, territori e imprese.

Nel corso della giornata Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha assunto la presidenza del Comitato Sostenitori per la Candidatura UNESCO dell’Arte Italiana della Calzatura. Il comitato è chiamato a sostenere il percorso di candidatura e le attività di valorizzazione del patrimonio manifatturiero coinvolto.

“Il patrimonio manifatturiero non è soltanto ciò che abbiamo ereditato, ma ciò che siamo in grado di trasmettere e far evolvere”

Lo ha sottolineato Giovanna Ceolini, Presidente MICAM e Assocalzaturifici.

“Il percorso UNESCO nasce proprio dalla volontà di riconoscere il valore di competenze e conoscenze che vivono ancora oggi nei territori e nelle imprese. È un patrimonio che deve continuare a confrontarsi con il mercato, con l’innovazione e con le nuove generazioni”.

Ha aggiunto Giovanna Ceolini, Presidente MICAM e Assocalzaturifici.

“La candidatura dell’Arte Italiana della Calzatura a Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO rappresenta un progetto nazionale per tutelare e valorizzare uno dei saperi più autentici del Made in Italy. Non candidiamo una scarpa, ma le persone, le competenze e le tecniche che da generazioni trasformano il saper fare italiano in cultura. La sfida è far vivere questo patrimonio nel futuro, trasmettendolo alle nuove generazioni e coniugando tradizione e innovazione”.

È la dichiarazione di Giovanni Bozzetti, Presidente del Comitato Sostenitore.

Video, immagini e materiali della manifestazione

Il video dell’inaugurazione è disponibile nei materiali video dell’opening, mentre le fotografie della giornata e dell’investitura di Bozzetti sono raccolte nelle immagini di MICAM. Il comunicato mette inoltre a disposizione un press kit della manifestazione.

La documentazione ricevuta include anche i riferimenti a The Swiss Blockchain Consortium, al calendario per fissare un incontro con Michele Ficara Manganelli e al suo profilo LinkedIn.

MICAM Milano ha pubblicato aggiornamenti anche sui propri canali social.

https://www.facebook.com/micam.milano.int/?brand_redir=483517445180201

https://www.instagram.com/micam.milano/

La fiera prosegue fino al 15 settembre con incontri fra imprese, operatori e buyer internazionali, mentre il progetto UNESCO resta uno degli assi indicati dagli organizzatori per la tutela delle competenze della calzatura italiana.

FAQ

Quando si svolge MICAM Milano 2026?

La 102ª edizione è iniziata il 13 settembre a Fiera Milano Rho e prosegue fino al 15 settembre.

Quanti brand partecipano a MICAM Milano?

Partecipano 758 brand, dei quali 380 internazionali provenienti da 29 Paesi.

Quanti buyer sono attesi alla fiera?

Gli organizzatori indicano circa 20.000 buyer attesi e delegazioni ICE provenienti da 41 Paesi.

Chi guida il Comitato per la candidatura UNESCO?

Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha assunto la presidenza del Comitato Sostenitori per la Candidatura UNESCO dell’Arte Italiana della Calzatura.

Qual è la fonte di questo articolo?

Contenuto basato sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.