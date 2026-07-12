Renault Megane E-Tech Electric adotta batteria LFP e dichiara 500 chilometri di autonomia

12 Luglio 2026

La notizia in sintesi

  • Renault aggiorna la Megane E-Tech Electric con batteria LFP da 67 kWh.
  • L’autonomia dichiarata raggiunge 500 chilometri nel ciclo WLTP.
  • Ricarica rapida fino a 165 kW, dal 15% all’80% in circa 24 minuti.
  • Veicolo e batteria saranno assemblati a Douai, motore prodotto a Cléon.

(Riassunto generato con AI)

Megane E-Tech Electric, aggiornamento tecnologico

Renault rinnova la Megane E-Tech Electric, compatta elettrica lanciata nel 2022, intervenendo su batteria, autonomia, ricarica, software e dotazioni di sicurezza. L’aggiornamento riguarda il mercato europeo delle auto elettriche, dove il modello deve difendere il proprio posizionamento in un segmento sempre più competitivo.

La novità principale è l’adozione di una batteria LFP, litio-ferro-fosfato, da 67 kWh: secondo Renault, consente fino a 500 chilometri di autonomia WLTP. La casa francese punta a rendere più semplice il passaggio all’elettrico, considerando che oltre due clienti su tre della Megane E-Tech Electric si avvicinano per la prima volta a questa alimentazione.

Il progetto combina quindi esigenze concrete di utilizzo, come autonomia e tempi di ricarica, con una strategia industriale rivolta alla produzione europea di veicolo, batteria e motore.

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Batteria LFP e ricarica più rapida

La nuova Renault Megane E-Tech Electric abbina la batteria da 67 kWh a un motore sincrono a rotore avvolto, privo di terre rare, da 220 CV e 300 Nm. La ricarica in corrente continua arriva a 165 kW e permette, secondo i dati dichiarati, di passare dal 15% all’80% in circa 24 minuti.

La batteria utilizza un’architettura cell-to-pack con 232 celle ravvicinate, soluzione indicata per migliorare l’efficienza energetica e l’impiego dello spazio. La chimica LFP viene scelta anche per contenere i costi, aumentare la robustezza e ridurre la dipendenza da alcune materie prime critiche rispetto ad altre tecnologie.

Sul piano della connettività, il modello integra il Route Planner di Google Maps, la pompa di calore e il precondizionamento della batteria. Sono previsti un caricabatterie AC da 11 kW, oppure da 22 kW in opzione, e le funzioni V2L e V2G dove disponibili.

Renault include inoltre tre anni di dati Internet per l’uso delle applicazioni di bordo e introduce l’app my rnlt, dedicata a ricarica, percorsi, manutenzione, localizzazione e precondizionamento remoto. La dotazione comprende oltre 30 ADAS, fra cui cruise control adattivo intelligente, frenata d’emergenza, sistemi Safety Score, Safety Coach e Safety Monitor.

Produzione francese e gamma semplificata

La vettura e la batteria della Megane E-Tech Electric saranno assemblate a Douai, nel nord della Francia, nel polo Ampere ElectriCity. Il motore sarà invece prodotto a Cléon, in Normandia.

Questa organizzazione concentra in Europa componenti essenziali della catena del valore elettrica e rafforza il rilievo industriale dell’aggiornamento. La gamma sarà articolata nei due allestimenti Techno ed Esprit Alpine, con frontale rivisto, nuova firma luminosa e dotazioni più ricche nelle versioni principali.

Per gli automobilisti, la conseguenza più immediata è una proposta che punta a ridurre i limiti percepiti dell’auto elettrica attraverso autonomia, pianificazione dei viaggi e ricarica più veloce.

FAQ

Quale batteria monta la nuova Megane E-Tech Electric?

Sì, monta una batteria LFP, litio-ferro-fosfato, da 67 kWh con architettura cell-to-pack e 232 celle ravvicinate.

Quanta autonomia dichiara Renault?

Sì, Renault dichiara fino a 500 chilometri di autonomia secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Quanto tempo serve per la ricarica rapida?

Sì, con ricarica in corrente continua fino a 165 kW, il passaggio dal 15% all’80% richiede circa 24 minuti.

Dove viene prodotta la Megane E-Tech Electric?

Sì, veicolo e batteria sono assemblati a Douai, mentre il motore viene prodotto nello stabilimento di Cléon.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Affaritaliani.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli