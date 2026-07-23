23 Luglio 2026

Home / INTERNET / Google sigla con SpaceXAI un accordo da 920 milioni di dollari al mese

La notizia in sintesi

Google avrebbe siglato un contratto pluriennale con SpaceXAI per capacità AI.

avrebbe siglato un contratto pluriennale con per capacità AI. L’intesa vale 920 milioni di dollari mensili dal 2026 al 2029.

Il piano comprende 110.000 GPU Nvidia , attivate progressivamente entro il 2027.

, attivate progressivamente entro il 2027. L’accordo rafforza l’espansione data center del gruppo guidato da Elon Musk.

(Riassunto generato con AI)

Google punta sulla capacità AI di SpaceXAI

Google avrebbe concluso con SpaceXAI, società legata a Elon Musk, un accordo pluriennale per ottenere capacità di calcolo destinata ai servizi di intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Tom’s Hardware, il contratto dovrebbe partire nell’ottobre 2026 e restare in vigore fino a giugno 2029, con un valore indicato di 920 milioni di dollari al mese. L’intesa riguarda la disponibilità di 110.000 GPU Nvidia, insieme a CPU, memoria e componenti necessari alle infrastrutture AI.

La partnership risponde alla crescente necessità di potenza computazionale richiesta dall’addestramento e dall’esecuzione di modelli sempre più complessi. Per Google, la fornitura rappresenterebbe un ampliamento della capacità ad alte prestazioni; per SpaceXAI, invece, un passaggio nella strategia di sviluppo dei data center. L’operazione arriva mentre il gruppo di Elon Musk prepara la prevista quotazione in Borsa di SpaceX.

Fornitura graduale e clausole sul completamento

Le risorse non dovrebbero essere consegnate in un’unica soluzione. Il piano prevede infatti l’attivazione progressiva di nuovi server rack, fino al completamento della fornitura fissato entro il 30 settembre 2027. È previsto anche un mese di tolleranza per raggiungere il volume concordato.

Se SpaceXAI non rendesse disponibili tutte le 110.000 GPU entro quel termine, Google potrebbe interrompere il contratto oppure accettare una capacità inferiore, con una riduzione proporzionale dei pagamenti. Questa clausola lega quindi il valore economico dell’accordo alla reale attivazione dell’infrastruttura. Il punto è rilevante perché la competizione nell’AI dipende non soltanto dai modelli software, ma dalla disponibilità effettiva di hardware e data center.

L’intesa segue un altro accordo citato dalla fonte: nelle settimane precedenti, Anthropic avrebbe ottenuto l’intera capacità del data center Colossus 1, sviluppato nell’ecosistema di Elon Musk. La struttura utilizza GPU Nvidia H100, H200 e GB200. La configurazione mista avrebbe creato difficoltà nell’addestramento, poiché le GPU più recenti possono essere rallentate da componenti meno veloci nei processi computazionali.

Data center, inferenza e prospettiva orbitale

Secondo la ricostruzione, Anthropic starebbe usando soprattutto Colossus 1 per l’inferenza AI, cioè per fornire risposte attraverso modelli già addestrati. La scelta sarebbe collegata sia ai limiti della configurazione hardware sia alla domanda crescente dei suoi servizi. Insieme, i due accordi indicano il peso che le infrastrutture per l’intelligenza artificiale stanno assumendo nella strategia di SpaceXAI.

Le stime riportate indicano che queste attività potrebbero superare 25 miliardi di dollari annui, oltre i ricavi 2025 di Starlink, dei lanci e delle attività AI citate dalla fonte. Il gruppo guarda inoltre a possibili data center orbitali: SpaceX ha presentato documentazione alla FCC, mentre anche Google sarebbe interessata a una futura collaborazione. Il possibile sviluppo segnala un’espansione che integra cloud, AI, satelliti e tecnologie spaziali.

FAQ

Quanto vale l’accordo tra Google e SpaceXAI?

Sì, il valore indicato dalla fonte è di 920 milioni di dollari al mese.

Quando dovrebbe iniziare il contratto?

Sì, l’avvio è previsto nell’ottobre 2026, con durata fino a giugno 2029.

Quante GPU Nvidia sono previste?

Sì, l’accordo contempla 110.000 GPU Nvidia, oltre a CPU, memoria e altri componenti.

Entro quando deve completarsi la fornitura?

Sì, SpaceXAI punta a completarla entro il 30 settembre 2027, con un mese di tolleranza.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.