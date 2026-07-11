11 Luglio 2026

Home / INTERNET / University of Pennsylvania e Michigan creano microrobot autonomi programmabili a luce

La notizia in sintesi

University of Pennsylvania e University of Michigan realizzano robot autonomi microscopici.

e realizzano robot autonomi microscopici. Misurano circa 200 per 300 per 50 micrometri, meno di un granello di sale.

Si muovono con la luce, rilevano temperatura e operano per mesi.

La piattaforma potrebbe sostenere ricerca cellulare e microproduzione avanzata.

(Riassunto generato con AI)

Robot autonomi alla scala dei microrganismi

University of Pennsylvania e University of Michigan hanno sviluppato i più piccoli robot autonomi completamente programmabili descritti finora: macchine microscopiche capaci di nuotare nei liquidi, percepire l’ambiente e modificare il proprio movimento senza fili, campi magnetici o comandi esterni. Il lavoro, condotto nei laboratori delle due università statunitensi e illustrato in Science Robotics e Proceedings of the National Academy of Sciences, punta a rendere possibile la robotica sotto il millimetro.

Ogni dispositivo misura circa 200 per 300 per 50 micrometri, dimensioni inferiori a un granello di sale, ed è alimentato esclusivamente dalla luce di un LED. I ricercatori indicano un costo produttivo di circa un centesimo per unità e un’autonomia operativa che può arrivare a mesi.

Secondo Marc Miskin, docente di Electrical and Systems Engineering a Penn Engineering e autore senior degli studi, il risultato riduce di 10.000 volte la scala dei robot autonomi. “Questo apre una scala completamente nuova per i robot programmabili”, ha spiegato.

Nuoto elettrico e computer miniaturizzati

Ridurre un robot fino a queste dimensioni impone un cambio di approccio: nei liquidi microscopici, viscosità e resistenza predominano su gravità e inerzia. Per questo i robot non usano arti mobili, fragili e difficili da fabbricare, ma generano un campo elettrico che sposta ioni nel liquido circostante. Il movimento degli ioni trascina l’acqua e produce la propulsione.

Miskin paragona il fenomeno a un fiume generato dallo stesso robot: “È come se il robot fosse in un fiume in movimento, ma fosse anche il robot a far muovere il fiume”. Il sistema consente di cambiare direzione, seguire percorsi complessi, coordinarsi in gruppi e raggiungere fino a una lunghezza corporea al secondo.

La componente elettronica è stata sviluppata dal gruppo di David Blaauw alla University of Michigan, già noto per il più piccolo computer del mondo. I pannelli solari producono soltanto 75 nanowatt, oltre 100.000 volte meno di uno smartwatch, e hanno richiesto circuiti a bassissima tensione che riducono il consumo di oltre 1.000 volte.

Sensori termici e compiti differenziati

I robot integrano processore, memoria e sensori di temperatura, con una sensibilità dichiarata fino a un terzo di grado Celsius. Possono dirigersi verso zone più calde oppure trasmettere valori potenzialmente utili come indicatori dell’attività cellulare.

La comunicazione avviene attraverso piccoli movimenti osservabili al microscopio: il dato viene codificato nelle oscillazioni di una sorta di danza. La luce usata per l’alimentazione serve anche alla programmazione e ogni robot possiede un indirizzo individuale, così da poter ricevere istruzioni differenti.

Il progetto coinvolge anche Maya M. Lassiter, Kyle Skelil, Lucas C. Hanson, Scott Shrager, William H. Reinhardt, Tarunyaa Sivakumar, Mark Yim, Dennis Sylvester, Li Xu e Jungho Lee. La prossima evoluzione potrà riguardare software più avanzati, sensori aggiuntivi e impieghi in ambienti più difficili.

FAQ

Quanto sono piccoli questi robot?

Sì, misurano approssimativamente 200 per 300 per 50 micrometri: sono più piccoli di un granello di sale e appena visibili senza ingrandimento.

Come vengono alimentati i microrobot?

Sì, funzionano con la luce di un LED, raccolta da pannelli solari microscopici che producono circa 75 nanowatt di potenza.

Possono rilevare cambiamenti di temperatura?

Sì, includono sensori elettronici capaci di rilevare variazioni fino a un terzo di grado Celsius e reagire al contesto locale.

Usano fili o controllo magnetico esterno?

No, operano senza fili, campi magnetici né comandi esterni: seguono istruzioni programmate e adattano autonomamente il movimento.

Come è stata verificata questa ricerca?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ScienceDaily.