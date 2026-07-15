15 Luglio 2026

Home / INTERNET / Apple rilascia la beta pubblica di iOS 27 con la nuova Siri AI

La notizia in sintesi

Apple ha rilasciato la beta pubblica di iOS 27 .

ha rilasciato la beta pubblica di . La novità centrale è la nuova Siri basata sull’intelligenza artificiale.

basata sull’intelligenza artificiale. Possono provarla gli iPhone 11 e modelli successivi.

e modelli successivi. Backup e dispositivo secondario riducono i rischi della versione beta.

Riassunto generato con AI

iOS 27 apre la beta pubblica

Apple ha reso disponibile nelle ultime ore la prima beta pubblica di iOS 27, aggiornamento destinato agli iPhone 11 e ai modelli successivi. La preview può essere installata dagli utenti iscritti all’Apple Beta Software Program, mentre la versione stabile è attesa nei prossimi mesi.

Al centro del rilascio c’è la nuova Siri, riprogettata con funzioni di intelligenza artificiale per cercare contenuti nel telefono, comprendere meglio il contesto delle richieste e creare automazioni con il linguaggio naturale. Apple punta così a rendere l’assistente più utile nelle attività quotidiane, anziché limitarlo a semplici comandi vocali.

La disponibilità pubblica amplia i test prima della distribuzione generale, ma comporta i normali rischi di un software non definitivo: instabilità, funzioni incomplete e compatibilità variabile con le applicazioni di terze parti. Per questo, il backup dei dati resta una precauzione essenziale prima dell’aggiornamento.

Siri AI, automazioni e modifiche alle app

La nuova Siri può essere richiamata anche con uno swipe dalla Dynamic Island e dispone di un’app dedicata che conserva la cronologia delle interazioni, escludendo attività semplici come timer e sveglie. L’assistente può individuare episodi visualizzati di recente, immagini specifiche e contenuti presenti nelle app, sfruttando il contesto archiviato sull’iPhone.

L’indicizzazione dei dati può richiedere diversi giorni dopo l’installazione: Apple suggerisce di lasciare il telefono collegato all’alimentazione più a lungo per accelerare il processo. Nei test, però, l’integrazione non appare uniforme: la ricerca di messaggi di consegna ha funzionato con l’app Mail, ma non con Gmail.

Tra gli interventi più concreti c’è Shortcuts: l’utente può descrivere un’azione in linguaggio naturale e lasciare che Apple Intelligence generi l’automazione. In Foto arrivano gli strumenti Extend e Spatial Reframing, pensati per espandere l’inquadratura o modificarne la composizione, ma i risultati possono mostrare imperfezioni soprattutto con testo e immagini a bassa risoluzione.

iOS 27 include inoltre risposte in linea, modifica e annullamento dell’invio con supporto RCS 2.7, gruppi automatici di schede in Safari e una condivisione della posizione più granulare in Dov’è. Sono previste anche migliorie prestazionali, con aperture delle app dichiarate fino al 30% più rapide e trasferimenti AirDrop fino all’80% più veloci.

Beta utile, ma non per ogni iPhone

Il rilascio segna un passaggio rilevante per la strategia AI di Apple: la priorità è collegare Siri alle informazioni e alle azioni già presenti sul dispositivo. La beta, tuttavia, resta un ambiente di prova e alcune capacità annunciate, come un Flyover più ricco in Mappe, arriveranno soltanto in autunno.

Chi intende testarla dovrebbe quindi evitare lo smartphone principale, conservare un backup aggiornato e considerare che il ritorno alla versione stabile richiede l’uscita dal programma beta e l’attesa del successivo aggiornamento stabile, oppure il ripristino del telefono.

FAQ

Quali iPhone supportano iOS 27?

Sì. La beta pubblica di iOS 27 è disponibile per iPhone 11 e modelli successivi; gli iPhone precedenti sono esclusi.

Come si installa la beta pubblica?

Sì. Occorre iscriversi all’Apple Beta Software Program, poi selezionare Beta pubblica di iOS 27 in Impostazioni, Generali e Aggiornamento software.

Quanto richiede l’indicizzazione di Siri?

Sì. La ricerca contestuale della nuova Siri può richiedere diversi giorni per indicizzare e ottimizzare i dati dell’iPhone.

Expressive Voice è disponibile in italiano?

No. Expressive Voice è indicata solo per l’inglese statunitense e offre una voce maschile e una femminile personalizzabili nel ritmo e nell’espressività.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e libero.it.