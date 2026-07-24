24 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / AI Festival 2027 torna a Milano l’11 e 12 febbraio al Superstudio Maxi

La notizia in sintesi

AI Festival 2027 torna a Milano l’11 e 12 febbraio.

torna a l’11 e 12 febbraio. La sede sarà il Superstudio Maxi , spazio da 10mila metri quadrati.

, spazio da 10mila metri quadrati. Al centro business, formazione avanzata, startup e applicazioni dell’intelligenza artificiale.

La competition AI For Future collegherà progetti AI, investitori e partner industriali.

(Riassunto generato con AI)

AI Festival 2027 torna a Milano

AI Festival 2027, il festival internazionale sull’intelligenza artificiale ideato da Search On Media Group e powered by WMF – We Make Future, si terrà a Milano l’11 e 12 febbraio al Superstudio Maxi. L’evento riunirà big tech, aziende, startup, investitori, centri di ricerca e professionisti per confrontarsi su applicazioni, competenze, modelli di business e sviluppo dell’AI. L’obiettivo dichiarato è creare un punto d’incontro internazionale tra innovazione, ricerca, formazione e opportunità commerciali.

La manifestazione arriva dopo una terza edizione con oltre 10mila presenze, più di 200 speaker, oltre 120 tra sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B. Il trasferimento al Superstudio Maxi, venue da 10mila metri quadrati con aree indoor e outdoor, risponde alla crescita della community internazionale. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Milano e coinvolge partner quali Cineca ed ESA – European Space Agency.

Business, formazione e startup al centro

Il programma punterà sul mercato internazionale dell’AI, mettendo in relazione chi sviluppa soluzioni tecnologiche e le imprese interessate a integrarle nei propri processi. Buyer e seller, fondi di investimento, corporate, partner tecnologici e decision maker avranno spazi dedicati al confronto. L’area espositiva ospiterà stand, robotica, prototipi tech, strumenti software, servizi, infrastrutture e applicazioni già pronte per il mercato.

Gli incontri B2B, il networking e le iniziative con i partner sono pensati per favorire partnership e sviluppo commerciale. La formazione avanzata sarà rivolta a professionisti senior, manager, sviluppatori, innovation manager, imprenditori e decision maker interessati a un uso concreto, responsabile e competitivo dell’AI. Speech, case study, panel e workshop affronteranno gli effetti dell’intelligenza artificiale su processi aziendali, produzione, servizi, lavoro, governance, ricerca e modelli decisionali.

Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group, ha spiegato che il nuovo format intende ampliare una piattaforma capace di connettere business, ricerca, competenze e innovazione. Per Layla Pavone, dell’Innovation Technology Digital Transformation Board del Comune di Milano, il confronto dovrà considerare anche diritti, competenze e benessere delle persone. La cornice del Festival include quindi implicazioni sociali, etiche e legali dell’intelligenza artificiale, oltre alle sue applicazioni economiche.

La sfida passa dalle startup AI

Un capitolo rilevante sarà dedicato a startup, scaleup, venture capital e corporate innovation, con occasioni di visibilità lungo il percorso dal pre-seed allo scale-up. Le imprese selezionate potranno partecipare a pitch session, panel, roundtable e incontri con potenziali partner industriali e investitori. Tornerà anche AI For Future, competition alla quarta edizione dedicata ai progetti AI-based ad alto potenziale.

La conseguenza concreta attesa è un rafforzamento delle connessioni tra capitale, competenze industriali, sviluppo tecnologico e capacità di internazionalizzazione. Il nuovo spazio milanese amplia la dimensione fisica dell’evento e quella del networking tra soggetti che operano nell’ecosistema AI. Resta centrale la capacità di trasformare il confronto in applicazioni responsabili e utilizzabili da imprese, organizzazioni e territori.

FAQ

Quando si terrà AI Festival 2027?

Sì, AI Festival 2027 è in programma l’11 e 12 febbraio presso il Superstudio Maxi di Milano.

Dove si svolgerà il Festival sull’intelligenza artificiale?

Sì, l’evento si svolgerà al Superstudio Maxi, nuova venue milanese da 10mila metri quadrati tra spazi indoor e outdoor.

Quali risultati ha ottenuto la precedente edizione?

Sì, la terza edizione ha registrato oltre 10mila presenze, più di 200 speaker, oltre 120 sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B.

A chi è rivolta la formazione avanzata?

Sì, il programma è rivolto a manager, professionisti senior, sviluppatori, innovation manager, imprenditori e decision maker interessati all’applicazione concreta e responsabile dell’AI.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Key4biz.