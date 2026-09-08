LEGAMI lancia una collezione di cartoleria ispirata a Harry Potter

8 Settembre 2026

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La notizia in sintesi LEGAMI lancerà a dicembre 2026 una collezione di cartoleria dedicata a Harry Potter.

La partnership è realizzata con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Tra i prodotti annunciati figurano Erasable Pen, Lovely Pen e Astucci Kawaii.

La collezione è stata presentata in anteprima durante Back to Hogwarts 2026 a Venezia.

LEGAMI lancerà da dicembre 2026 una collezione di articoli di cartoleria ispirata a Harry Potter, realizzata attraverso una partnership con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. L’annuncio è arrivato il 2 settembre ed è stato anticipato durante l’evento italiano Back to Hogwarts 2026, ospitato a Venezia.

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La linea sarà dedicata ai personaggi della saga cinematografica e includerà alcuni prodotti già presenti nel catalogo dell’azienda italiana, tra cui Erasable Pen, Lovely Pen e Astucci Kawaii. Il comunicato non indica ancora quantità, prezzi, canali di vendita o l’elenco completo degli articoli: ulteriori dettagli dovrebbero essere diffusi nelle prossime settimane.

Il lancio coincide con le iniziative legate al 25° anniversario dell’uscita nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale. La collaborazione aggiunge quindi prodotti di stationery e gift alla gamma di licenze collegate alla saga, mentre è attesa una nuova serie televisiva basata sui libri.

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Una collezione di cartoleria per il wizarding world

LEGAMI, fondata nel 2003 da Alberto Fassi, opera nel settore gift e stationery e distribuisce i propri prodotti attraverso vendita all’ingrosso, negozi monomarca e canali online. Per la nuova linea, il marchio utilizzerà elementi e personaggi dell’universo di Harry Potter su articoli destinati all’uso quotidiano.

La pagina dedicata alla collezione Harry Potter di LEGAMI è indicata dall’azienda come punto informativo per gli aggiornamenti sul progetto. Nel materiale diffuso compare anche una pagina di approfondimento sulla collaborazione, collegata alla stessa iniziativa.

Alberto Fassi, fondatore e CEO di LEGAMI, collega l’accordo ai temi narrativi associati alla saga:

Il ruolo di Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products gestisce programmi di licenza e merchandising relativi ai franchise del gruppo. Nel caso della collezione LEGAMI, la divisione ha collaborato allo sviluppo di prodotti che richiamano l’immaginario della serie cinematografica.

Laura Gallucci, Senior Director, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products Italy, ha dichiarato: “Questa collezione rappresenta una splendida espressione della naturale affinità tra Harry Potter e LEGAMI, unendo uno storytelling iconico e un design creativo in modo autentico per entrambi i brand. Ci siamo ispirati a ciò che i fan amano di più del mondo magico, e siamo orgogliosi di offrire loro un modo divertente e originale per celebrare ogni giorno la magia di Harry Potter.”

La disponibilità è prevista a partire da dicembre, senza che nel comunicato siano specificate una data esatta né eventuali differenze tra mercati. Gli aggiornamenti sul franchise e sulle iniziative ad esso collegate sono disponibili sul sito ufficiale di Harry Potter.

Per LEGAMI, l’accordo amplia l’offerta con una licenza legata a una delle saghe più riconoscibili della cultura popolare. Per il pubblico, l’elemento concreto dell’annuncio è l’arrivo di una linea di cartoleria a tema, della quale restano da definire composizione completa e caratteristiche dei singoli prodotti.

FAQ

Quando sarà disponibile la collezione Harry Potter di LEGAMI?

La disponibilità è prevista a partire da dicembre 2026, secondo quanto comunicato da LEGAMI.

Quali prodotti includerà la collezione?

La linea comprenderà Erasable Pen, Lovely Pen e Astucci Kawaii, tutti ispirati ai personaggi della saga cinematografica.

Chi ha realizzato la partnership?

LEGAMI ha sviluppato la collezione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, divisione del gruppo Warner Bros. Discovery.

Dove è stata presentata la collezione?

L’anteprima è stata annunciata durante l’evento italiano Back to Hogwarts 2026, svoltosi a Venezia.

Qual è la fonte delle informazioni sulla collezione?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.