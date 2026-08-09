9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Samsung semplifica il passaggio da iPhone a Galaxy con un QR Code.

semplifica il passaggio da a con un QR Code. La procedura wireless richiede Android 17 e almeno iOS 26.6 .

e almeno . Le chat di WhatsApp vanno importate prima dell’accesso sul nuovo telefono.

vanno importate prima dell’accesso sul nuovo telefono. Il cavo USB resta consigliato per trasferimenti più rapidi e ricchi di dati.

( Riassunto generato con AI)

Samsung rende più semplice il passaggio da iPhone a Galaxy

Samsung aggiorna Smart Switch per rendere meno complessa la migrazione da iPhone e iPad ai nuovi smartphone Galaxy. La novità, riportata nelle ultime ore, consente di avviare il trasferimento wireless durante la configurazione del telefono Samsung semplicemente inquadrando un QR Code, senza installare prima un’app sul dispositivo Apple.

Il cambiamento riguarda gli utenti che vogliono spostare dati personali, impostazioni e app compatibili da iOS ad Android, un passaggio spesso percepito come rischioso per la possibile perdita di contenuti importanti. La procedura è pensata soprattutto per ridurre i passaggi iniziali e accompagnare chi entra nell’ecosistema Galaxy.

Il sistema wireless documentato da Samsung richiede un Galaxy con Android 17 o versioni successive e un iPhone aggiornato almeno a iOS 26.6. In assenza di questi requisiti, restano disponibili l’app Smart Switch, il collegamento USB e, dove supportata, l’importazione da iCloud.

Come funziona Smart Switch con QR Code

La migrazione parte dal nuovo Galaxy: nella configurazione di Smart Switch l’utente seleziona iPhone o iPad come dispositivo di origine. Lo smartphone Samsung genera il QR Code, che va inquadrato con la fotocamera del dispositivo iOS per autorizzare la connessione e completare l’abbinamento.

Dopo il collegamento, è possibile scegliere categorie e applicazioni da copiare. L’elenco comunicato include contatti, foto, video, musica, messaggi, documenti, note, memo vocali, calendario, cronologia chiamate, reti Wi-Fi, password, sveglie, promemoria, sfondo, schermata Home e alcune impostazioni di accessibilità.

La presenza di una categoria non equivale però alla garanzia che ogni singolo elemento venga riprodotto integralmente sul nuovo telefono. Il risultato effettivo dipende dalle versioni software, dal metodo di connessione, dalle app coinvolte e dalle limitazioni imposte dai rispettivi fornitori.

Un’attenzione specifica riguarda WhatsApp: le conversazioni possono essere trasferite tramite la funzione di ripristino dell’app, ma l’importazione deve concludersi prima di accedere a WhatsApp sul nuovo Galaxy. Sul vecchio iPhone deve inoltre essere installata l’ultima versione disponibile dell’app di messaggistica.

Accedere all’account WhatsApp sul telefono Samsung prima della migrazione può impedire il recupero della cronologia. Per quantità elevate di contenuti, Samsung continua a indicare il cavo USB come opzione preferibile, perché può trasferire più dati e completare l’operazione più rapidamente del Wi-Fi.

L’aggiornamento, illustrato anche da Manuel De Pandis, si inserisce nella strategia di Samsung per abbassare una delle principali barriere al cambio di piattaforma. La semplificazione non elimina tutte le compatibilità da verificare, ma rende l’avvio della procedura più diretto.

Assistenza e impatto sui nuovi pieghevoli Galaxy

Samsung promuove il nuovo flusso soprattutto insieme a Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Per chi lascia iPhone, il trasferimento coincide infatti sia con il cambio di sistema operativo sia, in alcuni casi, con l’adozione di un formato pieghevole.

L’azienda affianca alla migrazione automatica assistenza tramite operatore, guide in italiano e centri autorizzati. Sono previsti anche un numero telefonico e un canale WhatsApp per supportare configurazione, trasferimento e personalizzazione del dispositivo.

La conseguenza pratica è una scelta più ampia per l’utente: QR Code per iniziare rapidamente, Wi-Fi per la comodità e USB quando priorità e volume dei dati richiedono maggiore efficienza.

FAQ

Quali dispositivi supportano il trasferimento via QR Code?

Sì, il flusso wireless richiede un Galaxy con Android 17 o successivo e un iPhone con almeno iOS 26.6.

Serve installare Smart Switch sull’iPhone?

No, il nuovo metodo avvia l’abbinamento inquadrando sul dispositivo Apple il QR Code generato dal Galaxy.

Quali dati può copiare Samsung Smart Switch?

Sì, può trasferire contatti, media, messaggi, documenti, calendario, password, reti Wi-Fi e alcune impostazioni, compatibilità permettendo.

Come trasferire correttamente le chat WhatsApp?

Sì, bisogna aggiornare WhatsApp sull’iPhone e completare l’importazione prima di effettuare l’accesso sul nuovo Galaxy.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: MisterGadget.Tech e Tom’s Hardware.