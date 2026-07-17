17 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Al via il Giffoni Film Festival 2026 con Bella Ramsey e “Sunny Dancer”

La notizia in sintesi

Giffoni Film Festival apre il 17 luglio con Bella Ramsey e Sunny Dancer .

apre il 17 luglio con e . La 56esima edizione riunisce giovani giurati da 35 nazioni a Giffoni Valle Piana .

. Il tema “Le Cose Impossibili” lega cinema, cultura, musica e confronto civile.

In programma 104 film in concorso, anteprime, ospiti italiani e produzioni internazionali.

(Riassunto generato con AI)

Giffoni apre con Bella Ramsey e Sunny Dancer

Il Giffoni Film Festival inaugura oggi, 17 luglio 2026, la sua 56esima edizione a Giffoni Valle Piana, in Campania, con Bella Ramsey, protagonista dell’anteprima internazionale di Sunny Dancer. Il festival riunisce migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da 35 nazioni e oltre 500 città e borghi italiani, con cinema, musica, formazione e incontri dedicati alle nuove generazioni.

Il filo conduttore è “Le Cose Impossibili”, tema pensato per spostare lo sguardo dall’individuo alla dimensione collettiva: non soltanto ciò che non si riesce a fare da soli, ma ciò che resta da costruire insieme. La manifestazione propone 104 film in concorso, oltre a eventi speciali e appuntamenti pubblici.

L’apertura ufficiale è prevista nella Sala Truffaut alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Onofrio Cutaia, del direttore generale Jacopo Gubitosi, del direttore artistico Luca Apolito, del presidente dell’Ente Autonomo Pietro Rinaldi e del sindaco Antonio Giuliano.

La prima giornata tra cinema, diritti e musica

Il 17 luglio vedrà Matilda De Angelis incontrare i juror prima della presentazione di Sunny Dancer, accompagnata da Bella Ramsey e dal regista George Jaques. Il coming-of-age segue Ivy, diciassettenne mandata in un camp per giovani sopravvissuti al cancro, dove affronta amicizie, primi amori e una nuova prospettiva sulla vita.

Il film, prodotto da Leone Film Group, arriverà nelle sale italiane il 2 settembre con 01 Distribution. Nella stessa giornata saranno mostrate le prime immagini di Wildwood – I segreti del bosco proibito, produzione in stop-motion di LAIKA, con il character designer Thibault Leclercq, l’animatore Guillem Ignasi e la voice talent Arianna Craviotto.

Lo spazio Impact ospiterà Dacia Maraini, Sabrine El Mayel, nota come Je suis Sabrine, la famiglia Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini e la giornalista Francesca Schianchi. Sarà proiettato il documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo di Simone Manetti, mentre il Centro Astronomico Neil Armstrong proporrà un incontro sullo spazio.

Il programma comprende inoltre il Giffoni Food Show con Niccolò Califano ed Elena Amatucci, e il Giffoni Music Concept con Francesco Gabbani, Erocaddeo e Napoleone. Tra i film in gara figurano opere di Bérengére McNeese, Irene Iborra, Edmunds Jansons, Juan Calabrantoine Besse, Maariel Meyer, Eliza Capai e Umberto Carteni.

Le anteprime che ampliano il confronto

Nei giorni successivi il festival ospiterà l’anteprima di Se domani non torno di Paola Randi, film dedicato a Giulia Cecchettin e al tema della violenza di genere. Il programma include anche Minerva – La Scuola, teen drama Netflix ambientato in un liceo militare di Napoli, con Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi e altri interpreti.

Il calendario prevede inoltre l’evento su Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, ideata da Sydney Sibilia, e appuntamenti con Sarah Toscano, Giovanni Allevi e Gianluca Gazzoli.

FAQ

Quando apre il Giffoni Film Festival 2026?

Sì, l’edizione 2026 apre il 17 luglio a Giffoni Valle Piana con la cerimonia inaugurale nella Sala Truffaut.

Chi presenta Sunny Dancer a Giffoni?

Sì, Bella Ramsey presenta Sunny Dancer insieme al regista George Jaques, nella serata di apertura del festival.

Qual è il tema del Giffoni 2026?

Sì, il tema è “Le Cose Impossibili” e invita a riflettere su ciò che può essere costruito collettivamente.

Quali ospiti sono attesi alla prima giornata?

Sì, sono previsti Matilda De Angelis, Dacia Maraini, Bella Ramsey, Francesco Gabbani e la famiglia Regeni.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: ComingSoon.it e Today.