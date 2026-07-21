21 Luglio 2026

Home / INTERNET / Samsung presenta Galaxy Card: cashback fino al 5% sui prodotti del marchio

La notizia in sintesi

Samsung presenta la Samsung Galaxy Card prima dell’evento Unpacked.

presenta la prima dell’evento Unpacked. La carta prevede fino al 5% di cash reward sugli acquisti diretti Samsung.

Disponibile dal 22 luglio, offre premi aggiuntivi per nuove attivazioni e pagamenti selezionati.

L’iniziativa rafforza l’ecosistema commerciale e di fidelizzazione del gruppo sudcoreano.

(Riassunto generato con AI)

Samsung lancia Galaxy Card prima di Unpacked

Samsung ha presentato la Samsung Galaxy Card, una carta di credito pensata per premiare gli acquisti nell’ecosistema del gruppo, alla vigilia del suo evento Unpacked del 22 luglio. La novità sarà disponibile dalla stessa data, quando i consumatori potranno richiederla online oppure nei negozi Samsung. Il principale vantaggio è un cash reward del 5% sugli acquisti idonei effettuati direttamente presso Samsung.

La carta arriva mentre l’azienda si prepara a svelare nuovi dispositivi durante Unpacked, in programma alle 9 ET. Il collegamento tra prodotto finanziario, vendita diretta e lancio hardware è centrale: gli utenti più fedeli potranno ottenere incentivi immediati proprio sugli acquisti dei prodotti che Samsung dovrebbe presentare all’evento.

La strategia punta quindi a rendere più conveniente l’acquisto diretto dal produttore, invece di passare da rivenditori terzi. Il cash reward non cambia il prezzo di listino dei dispositivi, ma può ridurre la spesa effettiva per chi utilizza la carta nelle condizioni previste.

Cash reward, bonus iniziale e pagamenti premiati

Il 5% di cash reward si applica alle “eligible purchases made directly with Samsung”, cioè agli acquisti idonei effettuati direttamente con l’azienda. L’esempio più rilevante riguarda il modello base di Samsung Galaxy Z Fold 7, indicato a 1.500 dollari: con questa percentuale, l’acquirente riceverebbe 75 dollari di cash reward.

Per chi apre un nuovo conto è previsto inoltre un bonus di 200 dollari spendendo 2.000 dollari con la carta entro i primi 90 giorni dall’apertura. In termini assoluti, il premio equivale al 10% della soglia di spesa richiesta, ma presuppone comunque l’utilizzo della carta per un importo significativo nel periodo iniziale.

La struttura dei vantaggi è differenziata: 3% di cash reward per i pagamenti effettuati con Samsung Wallet, 2% per i pagamenti dei servizi di streaming e 1% su tutti gli altri acquisti. Ai titolari viene anche riconosciuto uno sconto del 20% su Samsung VIP Advantage, piattaforma dedicata a programmi di fedeltà e garanzia.

Il modello segue una logica ormai diffusa nel settore tecnologico: offrire una carta brandizzata consente di sostenere le vendite dirette, incentivare l’uso dei servizi proprietari e aumentare la permanenza dei clienti nell’ecosistema. Il valore concreto dipenderà però dalle categorie considerate idonee e dalla frequenza con cui il titolare acquista prodotti Samsung.

Un nuovo incentivo per le vendite dirette

Il debutto della Samsung Galaxy Card coincide con una finestra commerciale rilevante, perché Unpacked dovrebbe introdurre diversi nuovi dispositivi. Per Samsung, la carta può trasformare il lancio hardware in un’occasione per far crescere sia le vendite dirette sia l’adozione di Samsung Wallet.

L’azienda non è la sola Big Tech a utilizzare questo strumento. La Apple Card è presente da anni, mentre Amazon dispone di più carte di credito a marchio proprio. Samsung entra così in un segmento in cui i vantaggi finanziari diventano parte dell’offerta tecnologica.

FAQ

Quando sarà disponibile Samsung Galaxy Card?

Sì, la Samsung Galaxy Card sarà disponibile dal 22 luglio con richiesta online o nei negozi Samsung.

Quanto cash reward offre sugli acquisti Samsung?

Sì, offre il 5% di cash reward sugli acquisti idonei effettuati direttamente presso Samsung.

Qual è il bonus per i nuovi titolari?

Sì, riconosce 200 dollari di cash reward spendendo 2.000 dollari entro 90 giorni dall’apertura del conto.

Quali premi offre Samsung Wallet?

Sì, i pagamenti realizzati con Samsung Wallet danno diritto al 3% di cash reward secondo le condizioni annunciate.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Engadget.