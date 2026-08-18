18 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/L’IA riduce il traffico verso il web: a rischio Wikipedia e Internet Archive

La notizia in sintesi Wikipedia e Internet Archive risentono dell’espansione dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca.

e risentono dell’espansione dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca. Le risposte generate dall’IA possono ridurre i clic verso fonti, archivi e contenuti originali.

La Wayback Machine affronta costi, attacchi informatici, dispute legali e nuovi blocchi ai crawler.

affronta costi, attacchi informatici, dispute legali e nuovi blocchi ai crawler. Qwant viene indicato come modello europeo alternativo nella gestione della ricerca online.

L’IA mette sotto pressione la memoria del web

Wikipedia e Internet Archive, due infrastrutture centrali per la conoscenza e la conservazione digitale, sono al centro dell’analisi pubblicata il 18 agosto 2026 da Niccolò Mencucci su libero.it. Il tema è l’impatto dei sistemi di intelligenza artificiale integrati nei motori di ricerca, in particolare nelle risposte immediate come AI Overview di Google, che intercettano la domanda dell’utente prima dell’accesso alla fonte originale.

Secondo la ricostruzione, il fenomeno riguarda il web globale e diventa rilevante perché meno visite possono indebolire i siti che producono, verificano, aggiornano o archiviano informazioni. Le risposte sintetiche dell’IA, inoltre, restano esposte al rischio di errori: alcuni utenti avrebbero ricevuto indicazioni inesatte cercando l’orario del tramonto.

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Il punto non è soltanto tecnologico. Se la consultazione diretta delle fonti diminuisce, può ridursi anche la capacità delle piattaforme collaborative e degli archivi di mantenere nel tempo contenuti accessibili, controllabili e contestualizzati.

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Tra risposte sintetiche, fonti condizionate e minori accessi

Il blog di ricerca The Walrus, citato nell’articolo, collega l’integrazione massiccia dell’IA a un filtro tra pubblico e pagine web. Un contenuto può quindi esistere ma risultare meno raggiungibile, perché l’utente riceve una risposta già elaborata dal motore. Il problema, in questa prospettiva, è che il riassunto non sostituisce il percorso di verifica offerto dalla fonte primaria.

Un secondo elemento riguarda la qualità della base informativa. 404 Media, secondo quanto riportato da The Walrus, avrebbe rilevato che diverse aziende pubblicano deliberatamente contenuti su Reddit per influenzare le risposte dei motori basati sull’IA.

Questa pratica può alterare l’ecosistema informativo dal quale i modelli attingono. La centralità di una singola fonte o di contenuti inseriti con finalità di condizionamento rende più delicata la selezione delle informazioni e rafforza la necessità di risalire ai documenti originali.

Per Wikipedia, il meccanismo descritto è particolarmente sensibile. “I sistemi di intelligenza artificiale estraggono e inglobano direttamente i contenuti di Wikipedia quando presentano i risultati”, osserva The Walrus. Se gli utenti non aprono più le pagine dell’enciclopedia, possono diminuire sia il sostegno dei donatori sia l’arrivo di volontari, risorse che il testo indica come indispensabili per aggiornare e mantenere attiva la piattaforma.

La criticità non riguarda quindi solo la visibilità. Coinvolge il modello collaborativo che ha reso Wikipedia un riferimento dell’informazione online, sostenuto per anni da un elevato flusso di visite provenienti dai motori di ricerca.

Il calo degli accessi, secondo l’analisi, rischia di trasformare l’utilizzo dei contenuti da partecipazione diretta a consumo passivo di sintesi prodotte altrove.

Il futuro della Wayback Machine e delle fonti archiviate

Internet Archive affronta una pressione distinta ma complementare. La sua Wayback Machine ha conservato centinaia di miliardi di pagine e viene utilizzata da giornalisti, avvocati, storici e ricercatori per recuperare siti rimossi, verificare dichiarazioni e confrontare le modifiche nel tempo.

L’archivio, però, deve sostenere dati in continua crescita, attacchi informatici e complesse controversie legali. A questo si aggiunge il blocco dei crawler da parte di alcune testate, preoccupate che le pagine archiviate possano diventare una fonte indiretta di materiale protetto da copyright per le aziende di IA.

La conseguenza potenziale è una minore disponibilità di tracce verificabili del web passato. Nel testo, Qwant viene citato come alternativa: il motore francese, con server in Europa, non memorizza la cronologia, non cede dati personali e non propone pubblicità basata sul tracciamento.

FAQ

Perché l’IA riduce i clic verso le fonti?

Sì. Le risposte già pronte nei risultati possono soddisfare la ricerca senza aprire i link originali, riducendo gli accessi diretti alle fonti.

Qual è il rischio per Wikipedia?

Sì. Meno visite possono ridurre donazioni e nuovi contributori volontari, indicati come risorse necessarie per mantenere Wikipedia aggiornata e attiva.

Perché Internet Archive è in difficoltà?

Sì. L’archivio affronta costi tecnici legati alla crescita dei dati, attacchi informatici, controversie legali e blocchi dei crawler.

Che cosa rende Qwant diverso?

Sì. Qwant non memorizza la cronologia delle ricerche, non cede dati personali e non utilizza pubblicità basata sul tracciamento degli utenti.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui libero.it.