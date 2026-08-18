18 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Ricorrente nasconde prompt anti-IA negli atti di una causa in Connecticut

La notizia in sintesi Matthew Elliott ha nascosto istruzioni per IA negli atti processuali.

ha nascosto istruzioni per IA negli atti processuali. Il tribunale del Connecticut non usa IA per decidere i casi.

non usa IA per decidere i casi. Il giudice Walter Spader Jr. ha revocato il deposito elettronico.

ha revocato il deposito elettronico. Il caso evidenzia i rischi della prompt injection nei flussi automatizzati.

Istruzioni nascoste negli atti del Connecticut

Matthew Elliott, ricorrente che si rappresentava da solo in una causa nel Connecticut, ha inserito istruzioni invisibili nei documenti depositati in tribunale per tentare di orientare eventuali sistemi di intelligenza artificiale incaricati di leggerli. Secondo quanto ricostruito da Ars Technica, il testo era scritto con caratteri molto piccoli e bianchi su sfondo bianco: quasi impercettibile per una persona, ma potenzialmente interpretabile da un modello linguistico. L’obiettivo era indurre una IA a sostenere la posizione del ricorrente e a giudicare errata una precedente decisione sfavorevole.

Il tentativo, emerso nelle ultime ore attraverso gli atti del procedimento, non ha però potuto influire sul caso. Il sistema giudiziario del Connecticut non utilizza infatti strumenti di IA per esaminare o decidere i documenti processuali. A individuare l’anomalia è stato il personale del tribunale, che ha notato spazi bianchi insoliti e ha poi scoperto il contenuto celato.

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Il provvedimento e il metodo usato

Le istruzioni inserite da Matthew Elliott configuravano una prompt injection, cioè un tentativo di condizionare l’output di un sistema automatico attraverso comandi incorporati nei materiali da analizzare. Il giudice Walter Spader Jr., in un provvedimento del 6 agosto, ha rilevato che quei messaggi erano costruiti per influenzare qualsiasi eventuale sistema automatico chiamato a leggere gli atti. La circostanza ha portato all’esclusione di Elliott dal sistema di deposito elettronico.

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Per proseguire la causa, il ricorrente dovrà quindi consegnare i documenti cartacei direttamente alla cancelleria. Dopo l’avvertimento del tribunale, Elliott avrebbe continuato a inserire elementi nascosti in altri atti, ma non più diretti a condizionare un giudizio automatizzato. Tra questi figuravano messaggi scherzosi e un collegamento a un video di Nosferatu.

Elliott ha sostenuto che l’operazione iniziale fosse un “audit” destinato a verificare l’eventuale uso di IA da parte del tribunale. Il punto centrale del provvedimento resta tuttavia la modalità con cui i contenuti sono stati inseriti: istruzioni non visibili nella normale lettura, ma accessibili a strumenti capaci di elaborare il testo digitale.

Un rischio concreto per i processi automatizzati

Il caso del Connecticut non ha avuto un bersaglio tecnologico effettivo, ma mostra un meccanismo rilevante per organizzazioni che affidano a modelli linguistici l’analisi di documenti, siti web, email o database esterni. Anche ricercatori del MIT hanno utilizzato stratagemmi analoghi in uno studio sull’impatto dell’IA sulle capacità cognitive. La differenza, in contesti operativi, è che un comando nascosto può diventare problematico se l’LLM viene integrato senza controlli e limiti specifici.

La conseguenza futura riguarda quindi la gestione degli input: la lettura automatica di fonti esterne richiede verifiche capaci di distinguere i dati utili dalle istruzioni destinate a manipolare il sistema.

FAQ

Che cosa ha nascosto Matthew Elliott negli atti?

Sì, ha inserito testo bianco su sfondo bianco con istruzioni rivolte a eventuali modelli di IA, affinché producessero risposte favorevoli alla sua posizione processuale.

Il tribunale del Connecticut usa intelligenza artificiale?

No, il sistema giudiziario del Connecticut non utilizza strumenti di IA per esaminare o decidere gli atti depositati nelle cause.

Quale misura ha disposto Walter Spader Jr.?

Sì, il giudice Walter Spader Jr. ha escluso Elliott dal deposito elettronico: per continuare il procedimento dovrà presentare atti cartacei alla cancelleria.

Perché la prompt injection è un rischio?

Sì, può influenzare un LLM che acquisisce automaticamente documenti, email, siti o database esterni, soprattutto in assenza di specifici controlli e limiti operativi.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.