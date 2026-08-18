18 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/IA, meno opportunità per le donne: solo il 26% delle assunzioni negli Usa

La notizia in sintesi LinkedIn rileva una forte crescita delle assunzioni legate all’intelligenza artificiale.

rileva una forte crescita delle assunzioni legate all’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, le donne sono il 26% delle nuove assunzioni nell’IA.

Nelle professioni non legate all’IA, la quota femminile sale al 50%.

Nei ruoli dirigenziali dell’IA, le donne rappresentano soltanto il 13%.

IA, assunzioni in crescita ma divario femminile persistente

LinkedIn segnala che le assunzioni nel settore dell’intelligenza artificiale stanno aumentando rapidamente, sostenute dall’adozione dell’IA in molte funzioni aziendali. L’analisi, riportata il 18 agosto 2026 da ANSA, evidenzia però una marcata disparità di genere nelle opportunità professionali, soprattutto negli Stati Uniti e nelle posizioni più elevate. Nel 2025, le donne hanno rappresentato il 26% delle assunzioni nei lavori legati all’IA negli Stati Uniti, contro il 50% registrato nelle professioni non connesse all’intelligenza artificiale.

Il fenomeno riguarda un mercato in espansione, dove imprese e organizzazioni cercano competenze specialistiche ed esperienza nell’uso, nello sviluppo e nella gestione delle tecnologie di IA. La crescita della domanda apre ruoli nuovi e remunerativi, ma i dati indicano che l’accesso femminile non procede con lo stesso ritmo. Il risultato è un divario che non appare limitato all’ingresso nel settore, ma si estende anche alle responsabilità manageriali e tecniche.

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I dati LinkedIn sulle posizioni più richieste

L’analisi di LinkedIn ha preso in esame 15mila aziende in 27 Paesi e mostra che le donne occupano appena il 13% dei ruoli dirigenziali di alto livello nelle imprese attive nell’intelligenza artificiale. Il dato segnala una distanza rilevante tra la crescita del comparto e la presenza femminile nei centri decisionali. La disparità emerge anche nelle professioni che il rapporto colloca tra le più remunerative dell’attuale mercato del lavoro.

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Tra questi incarichi figurano il responsabile dell’IA, il direttore dell’IA e il membro dello staff tecnico. La rappresentanza femminile è pari al 20% nel ruolo di responsabile dell’IA, al 26% in quello di direttore dell’IA e al 18% tra i membri dello staff tecnico. Le percentuali indicano che la minore presenza delle donne riguarda sia i ruoli di coordinamento sia le posizioni direttamente connesse alla componente tecnologica.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività aziendali sta dunque creando nuovi percorsi professionali, ma la distribuzione delle opportunità resta diseguale. Il confronto con il 50% delle assunzioni femminili nelle professioni non legate all’IA rafforza la rilevanza del tema: non si tratta soltanto della composizione di un singolo ruolo, bensì di un settore in rapida evoluzione che rischia di consolidare squilibri già presenti.

La sfida dell’accesso ai ruoli strategici

Il punto più significativo dell’analisi riguarda la progressione professionale: la quota femminile diminuisce nei livelli apicali e nelle funzioni tecniche dell’IA. La crescita delle assunzioni non coincide quindi, secondo i dati disponibili, con una presenza equilibrata nei ruoli strategici. Per aziende e mercato del lavoro, il divario fotografato da LinkedIn resta un elemento centrale da osservare mentre l’intelligenza artificiale amplia il proprio peso nelle organizzazioni.

La disponibilità di nuove posizioni può aumentare le occasioni occupazionali, ma i numeri riportati non mostrano ancora una distribuzione paritaria. La distanza tra domanda di competenze e rappresentanza femminile è la conseguenza più concreta che emerge dall’indagine.

FAQ

Quante donne vengono assunte nell’IA negli Stati Uniti?

Sì, nel 2025 le donne rappresentavano il 26% delle assunzioni nelle professioni legate all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

Qual è la quota femminile nei lavori non IA?

Sì, nelle professioni non legate all’intelligenza artificiale le donne rappresentavano il 50% delle assunzioni, secondo l’analisi LinkedIn.

Quante aziende sono state analizzate da LinkedIn?

Sì, l’analisi ha considerato 15mila aziende distribuite in 27 Paesi, rilevando la presenza femminile nei ruoli dirigenziali dell’IA.

Quale ruolo IA ha la minore presenza femminile?

Sì, il membro dello staff tecnico registra la quota più bassa tra i ruoli indicati: le donne rappresentano il 18%.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.