Ledger, class action da 500 milioni per presunti danni da phishing

6 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Ledger affronta una proposta di class action da almeno 500 milioni di dollari.

affronta una proposta di class action da almeno 500 milioni di dollari. Douglas Kim denuncia una perdita di 1.948.074 dollari nel febbraio 2025.

denuncia una perdita di 1.948.074 dollari nel febbraio 2025. La causa riguarda dati, accessi e phishing, non le chiavi private.

Il ricorso punta a rappresentare circa 210.000 clienti dell’azienda.

Ledger citata per presunti danni da phishing

Ledger è stata citata in una proposta di azione collettiva depositata il 27 agosto al tribunale federale del Distretto Meridionale di New York, dove Douglas Kim chiede almeno 500 milioni di dollari e punta a rappresentare circa 210.000 clienti. Il ricorso, presentato da Kim, attribuisce alla gestione degli accessi, dei dati dei clienti e delle comunicazioni dopo una violazione del 2023 la possibilità che truffatori abbiano impersonato l’assistenza e sottratto quasi due milioni di dollari. Kim sostiene di avere perso 1.948.074 dollari nel febbraio 2025, dopo contatti attribuiti a falsi rappresentanti di Coincover: la causa non contesta la compromissione delle chiavi private, ma la protezione dei dati personali.

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Il collegamento con Ledger Connect Kit

La vicenda tecnica richiamata nella denuncia risale al dicembre 2023 e riguarda Ledger Connect Kit, libreria JavaScript usata per connettere wallet">hardware wallet a siti e applicazioni decentralizzate. Secondo l’atto, un ex dipendente cadde in una campagna di phishing e il suo account NPMJS consentì la pubblicazione di versioni malevole del pacchetto. Il codice alterato poteva indurre gli utenti ad approvare transazioni dirette verso un portafoglio controllato dall’attaccante; Ledger riconobbe che l’accesso dell’ex dipendente non era stato revocato correttamente.

La causa non afferma che le chiavi private siano state esposte, distinguendo la sicurezza interna del dispositivo dai rischi creati da dati di contatto e impersonificazione dell’assistenza. Douglas Kim racconta di una telefonata da una persona presentatasi come rappresentante di Coincover, seguita da un’email apparentemente autentica e da un sito contraffatto. Dopo avere inserito la recovery phrase, avrebbe visto svuotare il portafoglio due giorni più tardi. Il ricorso sostiene, senza verifica giudiziaria dell’ipotesi, che dati associati all’incidente abbiano aiutato a selezionare Kim; elenca sette azioni, incluse negligenza e presunte violazioni delle sezioni 349 e 350 della legge commerciale di New York.

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I rischi dei dati esposti nel tempo

Il procedimento riporta l’attenzione anche sulla violazione del 2020, nella quale furono esposti nomi, numeri telefonici e indirizzi fisici di oltre 270.000 acquirenti Ledger. Informazioni simili non permettono da sole di entrare in un hardware wallet, ma rendono più credibili email, telefonate, siti contraffatti e lettere con codici QR. Ledger ha dichiarato di non commentare le questioni legali; l’eventuale risarcimento, richiesto anche per danni punitivi e spese, può crescere con clienti e perdite documentate.

FAQ

Quanto chiede la class action contro Ledger?

Il ricorso richiede almeno 500 milioni di dollari, oltre a danni effettivi, compensativi, statutari, punitivi e spese legali.

Quando Douglas Kim denuncia di aver perso i fondi?

La perdita indicata ammonta a 1.948.074 dollari e sarebbe avvenuta nel febbraio 2025, oltre un anno dopo l’attacco descritto.

Come sarebbe stato compromesso Ledger Connect Kit?

Un account NPMJS di un ex dipendente, colpito dal phishing, avrebbe consentito la pubblicazione di codice malevolo nel pacchetto.

Le chiavi private Ledger risultano compromesse?

La denuncia non sostiene alcuna compromissione delle chiavi private, concentrando le accuse su accessi, dati dei clienti e comunicazioni successive.

Quali fonti hanno guidato questo articolo?

La Redazione ha svolto un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e fonti giornalistiche qualificate, con intervento e supervisione umana.