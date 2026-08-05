Rubati 594 bitcoin in 25 minuti: l’avvertimento del CTO di Ledger

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Ledger invita a valutare i rischi prima di adottare configurazioni multisig.

invita a valutare i rischi prima di adottare configurazioni multisig. La falla ha interessato wallet Coldcard Mk3 con specifici firmware.

con specifici firmware. Il furto ha coinvolto 594 bitcoin in circa 25 minuti.

Miniscript e MuSig2 sono indicate come possibili alternative tecniche.

Riassunto generato con AI)

Ledger richiama alla prudenza dopo il furto Coldcard

Ledger, attraverso il CTO Charles Guillemet, ha invitato i possessori di Bitcoin a non passare automaticamente a wallet multisig complessi dopo il furto di 594 bitcoin attribuito a una vulnerabilità dei dispositivi Coldcard. L’allarme riguarda in particolare gli utenti che hanno generato seed su Coldcard Mk3 con firmware 4.0.1 o successivo, mentre le prime verifiche escludono Mk4, Q e Mk5.

L’attacco, avvenuto in una finestra di circa 25 minuti, ha riaperto il confronto sulla sicurezza dell’autocustodia e sul rapporto fra protezione tecnica, backup e semplicità operativa. Per Guillemet, aggiungere firme, dispositivi o software non verificati non rende necessariamente più sicuri i fondi: può invece ampliare i punti di errore nella generazione, nella conservazione e nel recupero delle chiavi.

Il nodo, quindi, non è scegliere la soluzione più sofisticata, ma costruire una custodia coerente con il proprio modello di minaccia, le competenze disponibili e il valore da proteggere.

La vulnerabilità Coldcard e i wallet coinvolti

Secondo il report dei team di ingegneria e sicurezza Bitcoin di Block, la falla sarebbe stata introdotta con un commit del marzo 2021 e distribuita nel firmware 4.0.0 di Coldcard. Un’impostazione di build avrebbe escluso il generatore hardware di numeri casuali, lasciando la creazione delle chiavi dipendente da elementi software non segreti, inclusi numero seriale del chip e registri dell’orologio interno.

L’aggressore avrebbe svuotato circa 500 wallet a firma singola nell’arco di tre blocchi, trasferendo 1.324 frazioni di bitcoin attraverso 500 transazioni. Secondo i dati riportati, 562 BTC sono poi confluiti in un unico indirizzo rimasto fermo; le monete coinvolte risalivano al periodo fra il 2021 e il 2026, in linea con l’età della vulnerabilità.

Coinkite e Block hanno definito preliminari le rispettive analisi, ma Block ha pubblicato le conclusioni perché lo sfruttamento era già in corso. L’esposizione può riguardare anche paper wallet, split dei seed, chiavi di clonazione e trasferimenti Key Teleport.

Nonostante l’entità del furto, Bitcoin si è mantenuto sopra 64.000 dollari nelle prime ore asiatiche, con un impatto sul prezzo descritto come contenuto.

Miniscript e MuSig2 nella strategia di Ledger

Guillemet indica Bitcoin Miniscript come un’opzione per definire politiche di spesa avanzate senza ricorrere necessariamente a un multisig tradizionale. Lo strumento permette, fra l’altro, di impostare regole di eredità, chiavi di recupero con blocco temporale e autorizzazioni 2-su-3, offrendo agli sviluppatori una struttura per wallet personalizzati.

Il CTO di Ledger ha riferito di avere realizzato in poche ore un wallet con politiche avanzate con l’assistenza dell’intelligenza artificiale Claude. Ha inoltre citato il clear signing di Ledger, che consente di verificare il percorso di spesa approvato sul wallet hardware prima della firma.

Un secondo percorso è MuSig2, alternativa crittografica al multisig basato su script. Secondo Guillemet, i wallet hardware Ledger sarebbero gli unici dispositivi attualmente noti a supportarlo.

La conseguenza: sicurezza calibrata, non reattiva

Il caso Coldcard evidenzia che una risposta uniforme non è adatta a tutti gli utenti. Guillemet non esclude il multisig, che resta appropriato in specifici scenari, ma contesta l’adozione dettata dall’emotività dopo un incidente.

Per la maggior parte delle persone, secondo il CTO, un wallet hardware a firma singola sottoposto a backup corretto rimane una scelta pratica. La conseguenza futura più rilevante riguarda dunque la qualità delle procedure: una tecnologia avanzata è utile soltanto se l’utente comprende e controlla ogni passaggio essenziale.

FAQ

Quali wallet Coldcard risultano coinvolti?

Sì, l’avviso riguarda seed generati su Coldcard Mk3 con firmware 4.0.1 o successivo; Mk4, Q e Mk5 non risultano coinvolti nelle prime analisi.

Quanto è durato il furto di bitcoin?

Sì, l’operazione descritta si è svolta fra l’1:31 e l’1:56 UTC di venerdì, quindi nell’arco di circa 25 minuti.

Il multisig è sempre più sicuro?

No, Charles Guillemet avverte che un multisig gestito male può moltiplicare i rischi legati a chiavi, dispositivi, software e procedure di recupero.

Cosa permette Bitcoin Miniscript?

Sì, Bitcoin Miniscript consente politiche di spesa quali eredità, recupero con blocco temporale e autorizzazioni 2-su-3, senza imporre un multisig tradizionale.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.