8 Agosto 2026

Home / NEWS / Branded podcast: perché sempre più aziende investono in una media room professionale

Le aziende italiane stanno scoprendo il podcast come canale di marketing strutturato, con budget dedicati, obiettivi editoriali e una sala di registrazione pensata per garantire qualità costante episodio dopo episodio. Il dato di partenza arriva da Ipsos: nel 2024 gli ascoltatori di podcast in Italia erano 15,2 milioni, in crescita del 2% sul 2023, e il 63% di loro ha ascoltato almeno un branded podcast. Un pubblico ampio, fedele, disposto ad ascoltare contenuti firmati da un brand quando la qualità editoriale li merita.

Cosa distingue un branded podcast da un corporate podcast

Un branded podcast è un contenuto audio originale, creato e finanziato da un’azienda per intrattenere un pubblico esterno in coerenza con i valori del marchio. Il corporate podcast si rivolge invece al personale interno, con finalità di formazione e informazione. La distinzione conta per chi pianifica un progetto editoriale: il primo lavora su awareness, reputazione e fidelizzazione di clienti e prospect, il secondo su cultura aziendale e comunicazione interna. Molte imprese sviluppano entrambe le forme, adattando il format all’obiettivo specifico del momento.

I numeri che spiegano l’interesse delle aziende

I dati di settore raccontano un effetto misurabile. Un’analisi BBC StoryWorks per BBC Global News, dal titolo “Audio:Activated”, attribuisce al branded podcast un aumento dell’89% della brand awareness e un miglioramento del 57% della brand reputation. Il 55% degli ascoltatori si dichiara coinvolto dal contenuto e il 58% lo ricorda a distanza di tempo, un livello di engagement e memorizzazione che un banner o un post sponsorizzato raramente raggiungono.

Ipsos aggiunge un altro tassello: dopo l’ascolto, il 32% degli utenti attivati cerca più informazioni sul brand, il 26% ne parla ad amici e conoscenti, il 16% acquista il prodotto. Il ritorno economico si costruisce nel tempo, con un effetto che il settore descrive come onda lunga di fidelizzazione, legato alla costanza della pubblicazione più che al singolo episodio.

La qualità della registrazione incide sul risultato

Un progetto editoriale solido richiede una resa tecnica costante, e qui la sala di registrazione diventa parte della strategia. Un ambiente domestico non trattato acusticamente introduce riverbero e rumore di fondo che allungano i tempi di post-produzione e talvolta restano percepibili nel prodotto finito. Quando il progetto prevede anche una componente video, distribuita su YouTube o sui social, l’illuminazione controllata diventa una variabile che pesa sulla percezione di autorevolezza del contenuto quanto lo script.

La costanza tra un episodio e l’altro è la variabile più delicata da gestire in autonomia: stessa resa audio, stessa luce, stesso setting, per un progetto che spesso si sviluppa su decine di puntate. Una media room professionale, con tecnico dedicato e strumentazione fissa, garantisce questo standard a ogni sessione.

Da dove partire per costruire un progetto editoriale

Prima di registrare il primo episodio conviene definire alcuni elementi che orientano l’intero progetto: il target e il concept editoriale, il livello di presenza del brand nel format (dal ruolo defilato di sponsor a quello di protagonista diretto), un piano editoriale con KPI di ascolto misurabili, e un piano di promozione multicanale che estenda il contenuto oltre la sola pubblicazione sulle piattaforme audio. Queste scelte determinano anche il tipo di supporto tecnico e produttivo utile all’azienda, dalla sala attrezzata al servizio editoriale completo.

Un modello a Milano: la media room di Stella33

A Milano, all’interno di Spark3 a Stella Santa Giulia, Stella33 ha attrezzato una sala podcast pensata per aziende, creator e team marketing. Lo spazio integra registrazione audio, video making, webinar e shooting fotografico, con microfoni broadcast, camere 4K, illuminazione da set e un tecnico presente per tutta la sessione: la ragione per cui viene definita anche media room, oltre che sala podcast.

L’affitto parte da 100€ per un’ora, tecnico e setting audio-video inclusi. Per chi cerca un percorso più strutturato, i quattro pacchetti podcast (Basic, Mid, Pro, Luxury) coprono registrazione, regia, post-produzione e distribuzione, fino alle soluzioni che aggiungono script e strategia di marketing, con una consulenza preliminare per analisi di mercato e posizionamento del format.

Per approfondire la differenza tra registrazione fai-da-te e sala professionale, e i modelli di brand integration adottati dai branded podcast di maggior successo, gli articoli di Stella33 Sala podcast a Milano: perché scegliere uno studio professionale e Branded podcast: cos’è e perché un’azienda dovrebbe investirci offrono un quadro più dettagliato, con esempi concreti e dati di mercato aggiornati.

Il podcast aziendale, quando si appoggia a un progetto editoriale chiaro e a una produzione tecnica costante, diventa un asset di marketing che lavora nel tempo. Chi valuta di partire trova nella scelta della sala il primo passo operativo del progetto.