12 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/FORUM RETAIL 2026 AI, solo il 17% degli italiani online le delegherebbe gli acquisti

Solo il 17% degli italiani connessi a Internet tra i 16 e i 64 anni è disposto a lasciare che l’intelligenza artificiale acquisti autonomamente sulla base delle proprie preferenze. Il dato emerge dalla prima giornata di Forum Retail 2026, insieme alla crescita del lusso, salito del 5,6% nel primo semestre, e alle difficoltà dei marchi nel misurare i risultati degli investimenti nel Retail Media.

La manifestazione, organizzata da iKN Italy al Superstudio Più di Milano l’11 e il 12 novembre, è alla 26ª edizione. Il programma di Forum Retail 2026 riunisce imprese commerciali, marchi e analisti sui cambiamenti dei consumi, sulle tecnologie e sulle strategie di espansione.

Intelligenza artificiale, l’utilizzo non basta a creare fiducia

Federico Capeci, CEO Italy & Spain di Kantar, ha presentato il “Kantar Global AI Sentiment Study 2026”. La ricerca rileva che l’85% degli italiani tra i 16 e i 64 anni che usano Internet ha provato almeno un assistente AI. L’entusiasmo dichiarato riguarda però soltanto l’11% degli intervistati.

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La disponibilità cambia anche in base al compito affidato alla tecnologia. Il 33% accetterebbe suggerimenti per comporre il carrello, in categorie quali alimentari, prodotti per la casa e cura personale. La quota scende al 17% quando si passa dai consigli all’esecuzione autonoma degli acquisti.

I risultati distinguono dunque la familiarità con gli assistenti dalla volontà di delegare loro una decisione di spesa. Per i commercianti e i produttori, il tema riguarda sia la fiducia dei clienti sia il modo in cui i prodotti vengono proposti dagli strumenti che possono orientarne le scelte.

Un altro fronte del confronto riguarda la pubblicità attraverso i canali dei retailer. La ricerca “Il governo del Retail Media – Chi guida il Retail Media, chi lo paga, come si misura”, realizzata da iKN Italy con Casaleggio Associati, attribuisce al mercato mondiale un valore di 200 miliardi di dollari.

Retail Media, la misurazione rimane un limite

Secondo le stime WARC riportate nello studio, nel 2027 la crescita del settore, escludendo Amazon, dovrebbe fermarsi al 9,8%: il ritmo più basso degli ultimi anni. Solo il 15% dei brand dichiara inoltre di avere fiducia nella propria capacità di misurare le campagne su reti diverse.

Il confronto tra le piattaforme mostra differenze nella presenza pubblicitaria. Su Amazon.it gli annunci sponsorizzati costituiscono il 26,7% dei primi 24 risultati di ricerca. La quota è del 6,2% su Zalando, del 6,1% su Carrefour e del 5,8% su Douglas.

Per il mercato italiano, l’analisi indica possibilità di sviluppo che non si esauriscono nell’aumento degli spazi venduti. Al centro ci sono l’impiego dei dati e la possibilità di collegare la spesa pubblicitaria a risultati misurabili: un passaggio necessario per valutare gli investimenti dei marchi.

Il lusso è stato invece analizzato da Raimonda Rosi, Director, Retail and e-com Business Development di Mastercard, attraverso la ricerca “Mastercard Luxury Insights 2026: Trend e abitudini di consumo nel lusso”. L’aumento del 5,6% registrato nel primo semestre 2026 è sostenuto soprattutto dalla maggiore spesa media per cliente.

Il lusso cresce, con andamenti diversi tra i canali

Le vendite online, che nel 2025 pesavano per il 22% sul totale del lusso, sono aumentate dell’8,2% nel primo semestre 2026. Il risultato complessivo comprende però due direzioni opposte: i retailer fashion hanno registrato un incremento del 16%, mentre i marketplace multibrand hanno perso il 17%.

Nei negozi italiani il contributo dei visitatori stranieri resta rilevante: nel 2025 i turisti internazionali hanno generato il 56% della spesa nel lusso. Milano concentra invece il 34% della spesa nazionale nei comparti della moda e della gioielleria di fascia alta.

Accanto alle ricerche, le sessioni hanno affrontato distribuzione, integrazione tra negozi e canali digitali, crescita internazionale e rapporto con i consumatori. Il confronto ha coinvolto esponenti di moda, lusso, bellezza, farmaceutica e grande distribuzione, con esperienze aziendali differenti.

Roberta Benaglia, Executive Chairman di Autry, ha illustrato il percorso internazionale del marchio, che punta a raggiungere 160 milioni di euro. Nel suo intervento ha collegato l’espansione della rete commerciale alla necessità di non rendere uniforme l’esperienza offerta nei diversi punti vendita.

Strategie dei marchi e tecnologie da provare

Emanuele Mazziotta, Direttore Generale di Coccinelle, ha descritto il passaggio da un’azienda concentrata sul prodotto a un marchio internazionale. Il percorso presentato assegna maggiore attenzione alla relazione con la clientela, affiancandola allo sviluppo dell’offerta.

Pietro Negra, Presidente di PINKO, ha ripercorso i quarant’anni del marchio. Il suo intervento si è soffermato sulla riconoscibilità e sull’identità del brand come elementi da mantenere mentre cambiano i mercati e le condizioni in cui operano le imprese.

La manifestazione ha ospitato anche dimostrazioni tecnologiche: lo showroom virtuale immersivo e interattivo THE CUBE di Shopping Cube, il robot umanoide Fausto di Gulliver, il Barista on Demand di Rhea e un robot che realizza ritratti personalizzati utilizzando l’intelligenza artificiale.

A chiudere la giornata inaugurale è stata l’intervista a Francesco Mandelli, “I soliti brand – Perché il cliente non è idiota”, dedicata ai comportamenti delle aziende. Il rapporto con il cliente attraversa così i diversi temi dell’incontro: dalla disponibilità a delegare gli acquisti alla tecnologia fino alle scelte dei marchi su negozi, pubblicità e identità.