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Rowenta presenta AeroSteam Elite, stiratore verticale e orizzontale

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Rowenta presenta AeroSteam Elite, stiratore verticale e orizzontale

La notizia in sintesi

  • Rowenta presenta AeroSteam Elite, stiratore verticale utilizzabile anche in orizzontale
  • Il dispositivo combina vapore e aspirazione fino a 3.600 Pa
  • Serbatoio da 200 ml, riscaldamento in 30 secondi e peso di 1,1 kg
  • Prezzo consigliato a partire da 149,99 euro

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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NUOVA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA: la tecnologia brevettata OptiFlow combina vapore e aspirazione per risultati perfetti · RISULTATI INEGUALI: I risultati di un ferro in un unico passaggio, adatto a tutti i tessuti stirabili, fino al più delicato grazie alla sua suola riscaldante (140°C) e alle sue 3 modalità di utilizzo · Risultati degni di un ferro da stiro*: ottenere facilmente l’efficienza di un ferro da stiro* grazie alla tecnologia brevettata, che combina aspirazione a 360° per mantenere il tessuto in posizione, vapore e suola riscaldante a forma di V

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Rowenta ha presentato AeroSteam Elite, un nuovo stiratore a vapore della gamma AeroSteam progettato per essere usato sia in verticale sia in orizzontale. Il prodotto, annunciato il 10 settembre 2026, amplia la linea del marchio con una modalità d’uso pensata per trattare i capi appoggiati su una superficie oltre a quelli appesi.

Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, AeroSteam Elite misura 125 x 130 x 290 millimetri e pesa 1,1 chilogrammi. Il dispositivo ha un serbatoio removibile da 200 ml, il doppio rispetto ai 100 ml indicati per il modello AeroSteam, e richiede 30 secondi per raggiungere la temperatura di utilizzo.

Vapore e aspirazione per il trattamento dei tessuti

La dotazione tecnica include la tecnologia Optiflow, basata su un motore brushless ad alta velocità. Il sistema abbina l’erogazione del vapore a un’aspirazione dichiarata fino a 3.600 Pa, distribuita attorno alla piastra riscaldata. L’obiettivo indicato è mantenere il tessuto aderente alla piastra durante il passaggio.

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La piastra è di tipo monotemp e il dispositivo mette a disposizione tre impostazioni: solo vapore, aspirazione delicata e aspirazione turbo. La forma a V della piastra è pensata per consentire interventi più mirati nelle zone meno ampie del capo. Rowenta indica l’impiego del prodotto anche su tessuti delicati, senza specificare un elenco di materiali compatibili.

La nuova funzione orizzontale distingue AeroSteam Elite dagli altri stiratori verticali tradizionali. Per chi utilizza abitualmente questi apparecchi per rinfrescare camicie, giacche o abiti già appesi, la possibilità di lavorare su un piano aggiunge un’opzione operativa, lasciando invariata la funzione di vaporizzazione verticale.

Colori, vendita e riparabilità

AeroSteam Elite viene proposto in Blu Petrolio sul sito del marchio e nei negozi di elettronica, mentre la versione Rosa/Ghiaccio è indicata come in arrivo su Amazon.it. Il prezzo consigliato al pubblico parte da 149,99 euro; l’azienda precisa che prezzo e disponibilità possono variare.

La scheda dedicata al prodotto è disponibile sulla pagina di AeroSteam Elite, mentre una seconda versione della pagina informativa è raggiungibile tramite link indicato nel comunicato.

Il prodotto è fabbricato in Francia e rientra nel programma di riparabilità di 15 anni dichiarato dal marchio, presso i centri di riferimento. Le condizioni e le limitazioni del servizio sono riportate nella pagina sulla riparabilità.

Materiali e diffusione del comunicato

Per l’annuncio è stato distribuito un press kit, disponibile anche attraverso le due copie archiviate dei materiali: versione 1 e versione 3.

La comunicazione è stata inviata tramite Burson. L’agenzia rimanda al proprio sito istituzionale, ai profili LinkedIn, Instagram, Facebook e X, nonché alla privacy policy e alla procedura di cancellazione dalla mailing list. Il riferimento geografico riportato nella firma del messaggio è consultabile su Google Maps.

L’invio è pervenuto alla redazione attraverso Assodigitale, il cui indirizzo è riportato anche nelle versioni senza barra finale e con barra finale.

FAQ

Quali modalità d’uso offre AeroSteam Elite?

Il dispositivo può essere utilizzato sia in verticale, per i capi appesi, sia in orizzontale su una superficie.

Quanto pesa lo stiratore Rowenta AeroSteam Elite?

Il peso dichiarato è di 1,1 chilogrammi; le dimensioni sono 125 x 130 x 290 millimetri.

Quanta acqua contiene il serbatoio?

Il serbatoio removibile ha una capacità di 200 ml, superiore ai 100 ml indicati per AeroSteam.

Qual è il prezzo di AeroSteam Elite?

Il prezzo consigliato al pubblico parte da 149,99 euro, con disponibilità e prezzo soggetti a variazioni.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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