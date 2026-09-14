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INPS: Fondo per lavori di cura, versamenti minimi e pensioni

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/INTERNET/INPS: Fondo per lavori di cura, versamenti minimi e pensioni

La notizia in sintesi

  • INPS gestisce il Fondo per chi svolge lavori domestici e familiari non retribuiti.
  • L’iscrizione è riservata a persone tra 16 e 65 anni.
  • Per l’accredito annuale completo servono almeno 309,84 euro di versamenti.
  • Il Fondo prevede pensione di vecchiaia e pensione di inabilità.

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Il Fondo INPS per i lavori di cura

INPS gestisce il Fondo di previdenza dedicato ai lavori di cura non retribuiti svolti in ambito familiare, istituito il 1° gennaio 1997. La misura riguarda persone di entrambi i sessi tra 16 e 65 anni che curano casa e famiglia senza subordinazione e senza retribuzione, riconoscendo sul piano previdenziale un’attività priva di busta paga. Nel quadro descritto da Stefano Damiano il 13 settembre 2026, l’iscrizione si presenta online sul portale INPS, mentre versamenti volontari e deducibili finanziano pensione di vecchiaia o di inabilità, per offrire tutela a chi non dispone di contribuzione da lavoro dipendente. Le condizioni restano legate alla contribuzione effettivamente accreditata.

Versamenti, deduzioni e prestazioni previste

Il Fondo adotta il calcolo interamente contributivo: l’importo dell’assegno dipende quindi dai contributi accreditati ed è rivalutato secondo le variazioni del Pil. I pagamenti sono liberi e possono essere eseguiti in qualunque momento dell’anno mediante bollettini PagoPA generati dal portale INPS. Per ottenere l’accredito dell’intero anno occorrono almeno 309,84 euro, equivalenti a 25,82 euro mensili; sotto tale cifra maturano soltanto mesi proporzionati all’importo versato.

Le somme sono deducibili ai fini Irpef e, quando l’iscritto è fiscalmente a carico, la deduzione compete al familiare che sostiene la spesa. La pensione di vecchiaia richiede almeno cinque anni di contributi, cioè 60 mesi, oltre a una delle due soglie anagrafiche previste dalla disciplina. La pensione di inabilità, invece, richiede cinque anni di iscrizione e contribuzione, senza requisito di età, in presenza di inabilità assoluta e permanente per qualsiasi lavoro.

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L’iscrizione avviene esclusivamente online con Spid, Cie o CN, oppure tramite patronati e intermediari abilitati che offrono assistenza gratuita. Dopo l’accoglimento resta valida negli anni successivi senza rinnovo, ma ciascun versamento resta una scelta del contribuente.

La continuità contributiva determina l’assegno

La permanenza dell’iscrizione senza rinnovo evita adempimenti annuali, ma non sostituisce la necessità di versamenti utili a costruire l’anzianità contributiva. Il meccanismo conserva una doppia tutela: riconosce il lavoro di cura e permette al familiare che sostiene l’onere di utilizzare la deduzione Irpef. Per le future prestazioni, il dato decisivo rimane la contribuzione effettivamente accreditata, perché sia la durata sia l’importo dell’assegno seguono le somme versate e le regole contributive del Fondo.

FAQ

Chi può iscriversi al Fondo?

Persone di entrambi i sessi tra 16 e 65 anni possono aderire se svolgono cura familiare non retribuita senza subordinazione.

Qual è il versamento minimo annuale?

Servono almeno 309,84 euro annui, equivalenti a 25,82 euro mensili, per accreditare l’intera annualità di contribuzione nel Fondo.

Come si effettuano i pagamenti?

I bollettini PagoPA vengono generati sul portale INPS e possono essere pagati liberamente in qualsiasi momento dell’anno.

Quali requisiti servono per l’inabilità?

L’accesso richiede cinque anni di iscrizione e contribuzione, oltre a un’inabilità assoluta e permanente che impedisca qualunque attività lavorativa.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da verifica congiunta di fonti ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione e intervento umano.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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