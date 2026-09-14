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INPS, nel 2027 crescono le soglie di reddito della reversibilità

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/INTERNET/INPS, nel 2027 crescono le soglie di reddito della reversibilità

La notizia in sintesi

  • INPS: nel 2027 cambiano le soglie reddituali della pensione ai superstiti.
  • La stima del minimo mensile sale a circa 629,59 euro.
  • Le riduzioni restano fissate al 25%, 40% e 50%.
  • Il valore definitivo dipenderà dal decreto del Ministero dell’Economia.

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Reversibilità, soglie di reddito più alte nel 2027

Nel 2027 le pensioni ai superstiti erogate dall’INPS subiranno un adeguamento collegato alla rivalutazione del trattamento minimo, che incide direttamente sulle soglie di reddito personale dei beneficiari. Il meccanismo riguarda vedove, vedovi e altri aventi diritto che cumulano l’assegno con redditi propri: al crescere del minimo, cambiano i limiti oltre i quali la prestazione viene ridotta. La stima si basa su una rivalutazione del 2,9%, indicata come inflazione acquisita dall’Istat, mentre il valore ufficiale della perequazione sarà fissato da un decreto del Ministero dell’Economia nella seconda metà di novembre; l’effetto atteso è un ampliamento delle fasce reddituali previste dalla legge.

Il minimo diventa la base per il cumulo

Il calcolo parte dal trattamento minimo: dai 611,85 euro mensili fissati per il 2026 si arriverebbe a circa 629,59 euro nel 2027. Su tredici mensilità, la base annua passerebbe da 7.954,05 a 8.184,72 euro. Questa cifra è rilevante perché costituisce il parametro per determinare le soglie di cumulo tra pensione ai superstiti e ulteriori redditi del titolare.

La disciplina richiamata è la Tabella F della legge 335/1995, che collega la riduzione dell’assegno al reddito personale del beneficiario. Le riduzioni previste sono tre, pari al 25%, al 40% e al 50%. L’adeguamento del minimo non modifica dunque i livelli percentuali indicati dalla norma, ma innalza i confini reddituali calcolati su quel valore. Per chi riceve la reversibilità, il punto operativo è distinguere l’aumento nominale dell’assegno dalla variazione delle fasce: la seconda incide sul momento in cui può applicarsi una decurtazione. Il dato del 2,9% resta tuttavia una stima, poiché la fonte precisa che la perequazione definitiva sarà stabilita con il provvedimento del Ministero dell’Economia. Fino a quel passaggio, gli importi riportati descrivono una proiezione fondata sull’inflazione acquisita e non un valore già definitivo.

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Il decreto definirà gli importi effettivi

Il passaggio decisivo sarà quindi il decreto che formalizzerà la perequazione 2027: solo allora la stima del 2,9% potrà tradursi nei valori effettivi. Fino a quel momento, la novità più concreta è il legame tra minimo e soglie: una base annua più elevata sposta in avanti i limiti utilizzati per valutare le riduzioni. Il risultato non elimina le decurtazioni previste dalla legge, ma può modificare la collocazione reddituale dei titolari di pensione ai superstiti.

FAQ

Quanto vale il minimo INPS stimato nel 2027?

Il riferimento stimato sale da 611,85 euro mensili nel 2026 a circa 629,59 euro nel 2027, sulla rivalutazione indicata.

Qual è il valore annuo del minimo stimato?

Su tredici mensilità, la stima porta il trattamento minimo annuo a 8.184,72 euro, rispetto ai 7.954,05 euro indicati per il 2026.

Quali riduzioni prevede la legge sulla reversibilità?

La Tabella F della legge 335/1995 prevede riduzioni del 25%, del 40% e del 50%, secondo il reddito personale.

Quando sarà definita la perequazione definitiva?

Il decreto del Ministero dell’Economia definirà il valore ufficiale nella seconda metà di novembre, secondo quanto indicato dalla fonte.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi accurata di fonti ufficiali e giornalistiche specializzate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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