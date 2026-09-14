14 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/RC Auto italiana, premio medio a 415 euro e divario europeo ridotto

La notizia in sintesi Ania : premio RC Auto italiano a 415 euro nel 2025.

: premio RC Auto italiano a 415 euro nel 2025. Francia e Regno Unito registrano premi medi più alti.

e registrano premi medi più alti. Dal 2019 l’aumento italiano supera di poco l’11%.

Scatola nera e digitalizzazione hanno contribuito al calo storico.

RC Auto italiana, il divario europeo si riduce

Nel 2025 l’Italia ha registrato un premio medio RC Auto di 415 euro, secondo i dati di Ania, confermando un costo ancora rilevante ma meno distante dagli altri grandi mercati europei. Il confronto riguarda gli automobilisti italiani e i principali Paesi del continente, dove le polizze obbligatorie hanno seguito ritmi di crescita molto diversi dal 2019.

In Francia e nel Regno Unito la spesa media risulta superiore, mentre Germania e Spagna restano sotto il livello italiano. La riduzione dello scarto deriva soprattutto dal contenuto aumento registrato in Italia nel periodo osservato. Pesano inoltre gli interventi normativi, la scatola nera, il calo degli incidenti e la digitalizzazione delle polizze. Il dato segnala un riavvicinamento dei prezzi, non un allineamento completo tra i sistemi assicurativi europei.

Prezzi e aumenti nei principali mercati

Il dato di 415 euro colloca l’Italia tra i mercati con premio medio più elevato, ma non al vertice del confronto. In Francia il valore medio è pari a 513 euro e nel Regno Unito raggiunge 467 euro; Germania e Spagna segnano invece rispettivamente 348 e 203 euro.

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La distanza si comprende meglio considerando l’andamento dal 2019 al 2025. In questo intervallo i premi sono saliti in gran parte d’Europa, con un incremento vicino al 67% in Germania, del 49% nel Regno Unito, del 33% nei Paesi Bassi, del 28% in Spagna e del 27% in Francia. La media europea ha superato il 32%, mentre l’aumento italiano è stato poco superiore all’11%.

La dinamica ha ridotto un differenziale che era molto ampio tra il 2008 e il 2012, quando il premio medio italiano toccava 491 euro, il più alto tra i Paesi considerati. Nello stesso periodo, il costo medio era di 357 euro nel Regno Unito, 324 in Francia, 234 in Germania e inferiore a 200 in Spagna. Negli anni successivi il premio italiano è sceso fino al minimo di 349 euro nel 2022, prima della successiva risalita.

Le leve che hanno modificato il mercato

Il confronto storico evidenzia che il miglioramento relativo dell’Italia non dipende da premi fermi, ma da una crescita più lenta rispetto agli altri mercati. Il Decreto Bersani, la maggiore diffusione della scatola nera, la diminuzione degli incidenti e la digitalizzazione delle polizze sono indicati tra i fattori della discesa registrata negli anni precedenti.

Il successivo rialzo dopo il minimo del 2022 mostra però che il vantaggio accumulato non elimina il divario con Germania e Spagna. Per gli automobilisti, il riferimento utile resta il premio effettivamente applicato, che può differire dalla media nazionale rilevata da Ania.

FAQ

Quanto costa mediamente l’RC Auto in Italia?

Il premio medio RC Auto in Italia è stato di 415 euro nel 2025, secondo i dati diffusi da Ania.

Quali Paesi europei hanno premi più alti?

Francia e Regno Unito superano l’Italia, con premi medi pari rispettivamente a 513 euro e 467 euro nel 2025.

Quanto sono aumentate le polizze italiane dal 2019?

L’incremento italiano dal 2019 al 2025 è stato poco superiore all’11%, contro una media europea oltre il 32%.

Qual è stato il minimo recente del premio italiano?

Il premio medio RC Auto italiano è sceso a 349 euro nel 2022, prima della successiva risalita dei prezzi.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dalla verifica redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, con analisi congiunta, rielaborazione e supervisione umana della Redazione.