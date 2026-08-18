18 Agosto 2026/Home/INTERNET/Allerta della Polizia Postale sulle richieste di pagamento fraudolente
La notizia in sintesi
- Polizia Postale avverte sulle richieste di pagamento fraudolente tramite app.
- Nel mirino servizi associati al numero telefonico, incluso BANCOMAT Pay.
- I truffatori puntano sull’accettazione distratta di una richiesta di denaro.
- Prima di autorizzare, va verificata sempre l’identità del beneficiario.
Riassunto generato con AI
Polizia Postale avverte sulle richieste di pagamento
La Polizia Postale ha diffuso nelle ultime ore un avviso sulle richieste di pagamento sospette inviate tramite applicazioni come BANCOMAT Pay e altri servizi analoghi collegati al numero di telefono. Il fenomeno riguarda utenti che ricevono una richiesta di denaro non sollecitata e rischiano di autorizzarla senza verificare con attenzione il destinatario.
L’allerta nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dagli investigatori specializzati nella sicurezza digitale. L’obiettivo dei truffatori, secondo quanto comunicato, è raggiungere un numero elevato di potenziali vittime nella speranza che qualcuno confermi l’operazione per errore, fretta o disattenzione.
Il rischio non dipende da una vulnerabilità indicata nelle applicazioni, ma dall’uso ingannevole delle normali funzioni di richiesta di pagamento. Per questo la verifica preventiva del beneficiario diventa il passaggio decisivo prima di ogni autorizzazione.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Come funziona il tentativo di raggiro
La dinamica descritta dalla Polizia Postale è essenziale: i criminali inviano richieste di pagamento a molti numeri, confidando nel fatto che una parte dei destinatari possa accettare la transazione senza controllare chi riceverà il denaro. Nel comunicato viene citato esplicitamente BANCOMAT Pay, insieme ad altri servizi simili associati al numero telefonico.
Le informazioni rese disponibili non entrano nel dettaglio di singoli casi o importi. Proprio l’assenza di elementi immediatamente riconoscibili può rendere più difficile distinguere una richiesta legittima da un tentativo fraudolento, soprattutto quando la notifica arriva in un momento di distrazione.
La precauzione indicata è concreta: prima di confermare qualsiasi operazione occorre controllare l’identità del beneficiario e accertarsi che la richiesta provenga da una fonte affidabile. Un pagamento autorizzato senza questa verifica può trasformarsi in una perdita economica evitabile.
Il messaggio delle autorità richiama inoltre un meccanismo ricorrente nelle frodi: la pressione psicologica. I truffatori possono cercare di generare urgenza, inducendo la persona a intervenire subito e a saltare i controlli normalmente necessari.
Tra gli esempi segnalati figurano false emergenze, come un figlio trattenuto in caserma con presunte spese legali da pagare oppure cure mediche legate a un incidente che, in realtà, non è mai avvenuto. Si tratta di scenari costruiti per spingere la vittima a inviare denaro rapidamente.
L’avvertenza è quindi di non lasciarsi condizionare da richieste urgenti o da pressioni a effettuare il pagamento in tempi rapidi. La fretta, in questo schema, è il fattore che può impedire di riconoscere l’anomalia della richiesta.
La verifica resta la principale difesa
La conseguenza più rilevante dell’avviso della Polizia Postale è che ogni richiesta ricevuta via app va trattata come un’operazione da controllare, anche quando il canale utilizzato è abituale. L’associazione al numero di telefono non sostituisce la verifica del soggetto che riceverà il pagamento.
La misura immediata indicata dalle autorità è fermarsi prima della conferma, controllare il beneficiario e valutare l’affidabilità della fonte. In presenza di messaggi emotivamente pressanti, mantenere la calma può impedire che l’urgenza artificiale diventi un trasferimento di denaro non voluto.
L’avviso, riportato nell’articolo firmato da Cristiano Ghidotti e pubblicato il 18 agosto 2026, rafforza l’attenzione sulle truffe basate non su strumenti complessi, ma su comportamenti indotti e autorizzazioni distratte.
FAQ
Quali app cita la Polizia Postale?
Sì, l’avviso cita esplicitamente BANCOMAT Pay e altri servizi analoghi associati al numero di telefono, senza specificarne ulteriori.
Come agiscono i truffatori?
Sì, inviano richieste di pagamento a un numero elevato di utenti, sperando che una persona autorizzi la transazione senza controllare il destinatario.
Cosa controllare prima di un pagamento?
Sì, bisogna verificare l’identità del beneficiario e accertarsi che la richiesta provenga da una fonte affidabile prima di confermare l’operazione.
Perché le richieste urgenti sono rischiose?
Sì, la pressione e il panico possono spingere a pagare rapidamente, evitando i controlli necessari sulla reale identità di chi chiede denaro.
Come è stato verificato questo contenuto?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale