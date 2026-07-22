22 Luglio 2026

Home / INTERNET / Spotify lancia la prima Top 50 globale dei video musicali

La notizia in sintesi

Spotify lancia la classifica globale quotidiana dei 50 video musicali più visti.

lancia la classifica globale quotidiana dei 50 video musicali più visti. Shakira e Burna Boy guidano il debutto con “Dai Dai”.

e guidano il debutto con “Dai Dai”. Gli artisti possono caricare video e proporli direttamente al team editoriale.

La piattaforma punta a trattenere pubblico e ascolti senza uscire dall’app.

Riassunto generato con AI

Spotify rafforza l’offerta dei video musicali

Spotify ha lanciato il 21 luglio la sua prima classifica globale interamente dedicata ai video musicali, la Music Video Charts Global: una graduatoria quotidiana dei 50 contenuti più visti sulla piattaforma. La novità riguarda gli utenti dei mercati beta e gli artisti, che possono ora proporre nuovi video direttamente al team editoriale di Spotify per tentare l’inserimento in playlist come Best New Videos, Live Performances e Today’s Top Videos.

L’iniziativa consolida l’espansione di Spotify oltre il solo streaming audio, dopo l’introduzione di video completi, raccomandazioni personalizzate e anteprime esclusive. L’obiettivo è rendere la visione parte stabile dell’esperienza d’ascolto e offrire agli artisti una nuova vetrina editoriale.

La classifica viene aggiornata ogni giorno alle 18, ora della costa orientale statunitense, ed è disponibile nelle sezioni Charts e Music Video Playlists.

Ogni martedì, inoltre, Spotify evidenzierà sui propri canali social i dieci video più popolari della settimana. Al debutto, il primo posto è andato a Shakira e Burna Boy con “Dai Dai”, brano ufficiale della FIFA World Cup 2026, che ha superato 130 milioni di stream complessivi su Spotify.

Classifiche, anteprime e caricamenti diretti

La nuova chart riprende la logica dei countdown musicali, ma aggiunge una componente personalizzata attraverso la playlist Videos For You, che suggerisce video in base alle abitudini di ascolto individuali. I contenuti possono comparire nella Home, nei profili degli artisti, nelle pagine delle uscite, nelle playlist editoriali e nella schermata Now Playing.

BTS ha sperimentato il modello il 17 luglio 2026 con l’anteprima di 48 ore su Spotify del video di “NORMAL”. Secondo la piattaforma, il lancio ha stabilito il record per il video K-pop più ascoltato in un solo giorno; il gruppo occupa sei delle prime dieci posizioni nella classifica inaugurale.

Jelly Roll ha riservato agli abbonati Premium una finestra analoga per “Hands Up”, girato alla San Quentin State Prison.

Taylor Swift, invece, ha pubblicato “Opalite” su Spotify e Apple Music prima dell’arrivo su YouTube. Il contesto è rilevante perché da gennaio 2026 le visualizzazioni di YouTube non contribuiscono più alle classifiche statunitensi di Billboard, dopo il mancato accordo sulla metodologia di conteggio.

Spotify ha anche aperto il caricamento diretto di video completi tramite Spotify for Artists agli artisti inclusi nel programma beta. Quasi 100.000 artisti hanno accesso alla funzione, mentre gli altri possono iscriversi a una lista d’attesa; etichette, distributori, DistroVid, DistroKid e Vevo restano canali centrali di distribuzione.

Il video come leva per ascolti e royalties

Secondo Spotify, chi guarda un video completo ascolta il brano il 64% in più nelle tre settimane successive rispetto a chi fruisce solo dell’audio. Gli utenti sarebbero inoltre 1,4 volte più propensi a salvare, condividere o aggiungere il pezzo a una playlist.

La piattaforma cita The Runarounds: gli spettatori della cover dal vivo di “Valerie” hanno ascoltato il 67% in più del catalogo del gruppo e il 21% in più di singoli brani. Video live, sessioni acustiche, registrazioni in studio e cover possono generare royalties e, secondo le regole applicabili, qualificarsi per le classifiche.

Resta il tema dell’esperienza per chi preferisce l’audio: WIRED ha segnalato riproduzioni automatiche e cataloghi non sempre uniformi.

Spotify ha introdotto impostazioni per disattivare video musicali, animazioni Canvas e video podcast. La sfida futura sarà quindi trasformare l’interesse per l’audio in visione, senza rendere meno immediato l’uso della piattaforma per gli ascoltatori tradizionali.

FAQ

Cos’è la Music Video Charts Global?

Sì, è la classifica quotidiana di Spotify che ordina i 50 video musicali più visti sulla piattaforma.

Quando si aggiorna la classifica Spotify?

Sì, la graduatoria si aggiorna ogni giorno alle 18, secondo l’orario della costa orientale degli Stati Uniti.

Chi guida la prima classifica globale?

Sì, Shakira e Burna Boy sono primi con “Dai Dai”, canzone ufficiale della FIFA World Cup 2026.

Gli artisti indipendenti possono caricare video?

Sì, gli artisti del programma beta possono caricare video completi attraverso Spotify for Artists; quasi 100.000 hanno già accesso.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Mashable.