9 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai Santa Fe, dal diesel all’ibrido con abitacolo a sette posti

La Hyundai Santa Fe compie nel 2026 venticinque anni sul mercato europeo. Arrivata nel 2001, dopo la presentazione al Salone dell’Auto di Ginevra del 2000, è stata il primo SUV del marchio coreano ed è oggi il suo modello più longevo in Europa. In cinque generazioni è passata dalle motorizzazioni diesel con trazione integrale alle versioni ibride e ibride ricaricabili, ampliando nel frattempo l’abitacolo fino a sette posti.

L’anniversario ripercorre trasformazioni che riguardano sia la meccanica sia l’utilizzo degli spazi. L’attuale generazione, presentata nel 2023 e arrivata in Italia nel 2024, adotta forme squadrate e un’impostazione progettuale che parte dal vano posteriore e dall’abitacolo.

Gli esordi e l’arrivo dei sette posti

La prima Santa Fe aveva un abitacolo per cinque persone e una carrozzeria dalle forme arrotondate. La gamma comprendeva motori diesel e varianti a quattro ruote motrici: in Italia furono vendute, tra le altre, le versioni 2.0 CRDi 4WD da 112 e 125 CV. Era una proposta orientata agli spostamenti quotidiani, ma con la possibilità di affrontare anche fondi diversi dall’asfalto.

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Gli Stati Uniti furono il mercato principale del modello. A un anno dall’avvio delle vendite, Hyundai incrementò la produzione per rispondere alla domanda americana. Spazio per i passeggeri, capacità di carico e disponibilità della trazione integrale costituivano gli elementi centrali della prima serie.

La seconda generazione, presentata nel 2006 al North American International Auto Show, introdusse la terza fila di sedili. Con una capienza fino a sette occupanti, Santa Fe si rivolse anche alle famiglie più numerose, modificando l’organizzazione interna rispetto al modello d’esordio.

Le novità non si limitarono al numero dei posti. Arrivarono ulteriori tecnologie per il controllo e la stabilità del veicolo, insieme a dotazioni dedicate alla gestione della vita a bordo. Comfort e sicurezza acquisirono così maggiore peso nello sviluppo del modello.

Rimasero disponibili le motorizzazioni diesel e la trazione integrale. L’ampliamento dell’abitacolo non comportò quindi l’abbandono dell’impostazione meccanica delle origini, ma affiancò a quella configurazione una maggiore attenzione al trasporto familiare.

La terza serie cambia il disegno della carrozzeria

Nel 2012 debuttò la terza generazione. Il linguaggio stilistico denominato da Hyundai “Storm Edge” introdusse superfici più scolpite e linee più tese, distinguendo il nuovo modello dalle forme delle prime due serie.

All’aggiornamento esterno si accompagnarono interventi sulle finiture, sul comfort e sulle tecnologie di sicurezza. La trasformazione riguardava dunque anche l’abitacolo, pur mantenendo spazio e praticità tra le priorità del progetto.

Sul mercato italiano la gamma comprendeva la Santa Fe 2.2 CRDi 4WD, disponibile anche con trasmissione automatica a sei rapporti. Diesel e quattro ruote motrici continuarono a caratterizzare l’offerta anche in questa fase.

Con la quarta generazione arrivano le motorizzazioni ibride

La quarta serie, introdotta nel 2018, intervenne nuovamente su abitabilità e assistenza alla guida. La gamma europea includeva il diesel 2.2 CRDi, abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a otto rapporti.

Il passaggio all’elettrificazione avvenne con il successivo rinnovamento del modello: Santa Fe adottò per la prima volta motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid. Nella stessa fase arrivò la piattaforma Hyundai di terza generazione, sviluppata con obiettivi di efficienza, sicurezza e prestazioni.

Per la guida su fondi differenti erano previsti la trazione integrale H-TRAC e il Terrain Mode. Quest’ultimo offriva impostazioni dedicate a neve, sabbia e fango, mantenendo un collegamento con l’impiego su terreni diversi dalla strada già previsto dalle generazioni precedenti.

La quinta serie parte dagli spazi interni

Presentata nella regione di Santa Fe, in New Mexico, da cui deriva il nome del modello, la quinta generazione cambia nettamente proporzioni e superfici. La carrozzeria assume un profilo squadrato e i gruppi ottici adottano una firma luminosa a forma di “H”.

Hyundai lega questa impostazione al concetto “Open for More”. Sul piano progettuale, l’attenzione si concentra sul portellone e sull’organizzazione interna: il passo allungato, l’abitacolo più grande e l’apertura posteriore più ampia rispondono all’obiettivo di aumentare lo spazio utilizzabile.

La configurazione può accogliere fino a sette persone. Davanti al conducente e al centro della plancia trova posto un insieme panoramico composto da due schermi da 12,3 pollici, affiancato dai sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Il vano posteriore è pensato anche per le soste durante viaggi e attività all’aperto. L’ampiezza del portellone facilita l’accesso al carico e, quando è aperto, mette in comunicazione l’abitacolo con l’esterno: un utilizzo che Hyundai descrive con l’espressione “terrace-like”.

Il percorso dei venticinque anni mostra quindi cambiamenti concreti: l’aggiunta della terza fila, l’evoluzione delle trasmissioni, l’introduzione delle motorizzazioni elettrificate e la diversa distribuzione degli spazi. Nell’attuale Santa Fe, quest’ultimo aspetto diventa il principale criterio attorno al quale sono state definite anche le forme della carrozzeria.