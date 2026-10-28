28 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai, per Interbrand il marchio vale 25 miliardi di dollari

La notizia in sintesi Hyundai è 29ª nella classifica Interbrand 2026 e quarta tra i marchi automobilistici, guadagnando due posizioni nel settore.

Il valore del marchio raggiunge 25 miliardi di dollari, in aumento del 2% per il diciassettesimo anno consecutivo.

Nel primo trimestre 2026 Hyundai ha venduto 242.612 veicoli elettrificati, con una crescita annua del 14,2%.

L’introduzione del robot Atlas nello stabilimento Hyundai Motor Group Metaplant America è prevista a partire dal 2028.

Hyundai raggiunge il 29° posto nella classifica “Best Global Brands 2026” di Interbrand, con una valutazione del marchio pari a 25 miliardi di dollari, in aumento del 2%. Il risultato, annunciato il 28 ottobre 2026, porta la casa automobilistica al quarto posto nel proprio settore, rispetto al sesto del 2025. È il diciassettesimo anno consecutivo di crescita del valore del marchio: un dato che accompagna l’espansione delle vendite elettrificate e gli investimenti del gruppo nella robotica e nel software per le automobili.

La graduatoria annuale di Interbrand considera tre aspetti: i risultati finanziari riconducibili al marchio, il suo peso nelle scelte d’acquisto e la capacità di mantenere la fedeltà dei clienti e sostenere la crescita nel tempo. La valutazione riguarda dunque il valore del brand, mentre vendite e sviluppo tecnologico costituiscono parte del contesto industriale del risultato.

José Muñoz, President e CEO di Hyundai, ha commentato:

“I diciassette anni consecutivi di crescita del valore del Brand sono il risultato della fiducia dei clienti che hanno scelto Hyundai e dell’impegno dei nostri team e dei concessionari che ogni giorno contribuiscono a conquistarla. Il quarto posto raggiunto tra i brand automobilistici riflette sia la forza della nostra gamma attuale, sia il valore delle tecnologie su cui stiamo costruendo il futuro, dai Software-Defined Vehicles all’intelligenza artificiale fisica ” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email. #Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le vendite elettrificate e i riconoscimenti alla gamma

Nel 2025 Hyundai ha venduto nel mondo 961.812 veicoli elettrificati, il 27% in più rispetto all’anno precedente. Il totale comprende 275.669 elettrici e 634.990 ibridi. La crescita è proseguita nel primo trimestre del 2026, quando le consegne di modelli elettrificati hanno raggiunto 242.612 unità, con un incremento annuo del 14,2%.

Nello stesso trimestre, i veicoli elettrificati hanno costituito il 24,9% delle vendite globali Hyundai; per gli ibridi la quota è stata del 17,8%. Entrambe le percentuali segnano un massimo trimestrale per il marchio. Secondo l’azienda, TUCSON Hybrid ha contribuito all’andamento delle vendite ibride, prima nel 2025 e poi nel primo trimestre del 2026. Hyundai ha inoltre presentato una nuova TUCSON dotata di un sistema ibrido di nuova generazione.

Ai risultati commerciali si aggiungono i premi ottenuti dai modelli. A gennaio Palisade ha ricevuto il riconoscimento “2026 North American Utility Vehicle of the Year™”. Il SUV elettrico IONIQ 9 è stato premiato come “World’s Best Large SUV” ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026. Sul versante della sicurezza, lo stesso modello ha ottenuto il riconoscimento 2026 IIHS TOP SAFETY PICK+, riferito al mercato statunitense, e il punteggio massimo nei test Euro NCAP.

Robotica e software, i programmi del gruppo

La strategia tecnologica si estende oltre le vetture. A gennaio 2026 Hyundai Motor Group ha illustrato il proprio programma per la robotica basata sull’intelligenza artificiale, accompagnato da un percorso di commercializzazione a medio e lungo termine. A settembre ha mostrato le attività di addestramento di Atlas, il robot di Boston Dynamics, presso il Robotics Metaplant Application Center. Il suo impiego nello stabilimento Hyundai Motor Group Metaplant America è previsto dal 2028.

Atlas ha ricevuto il premio “Best Robot” ai CNET Group Best of CES 2026. MobED, sviluppato dal Robotics LAB, ha invece ottenuto il CES 2026 Best of Innovation Award e, a maggio, il Red Dot Award: Product Design. Il gruppo prosegue anche la collaborazione con NVIDIA per applicazioni produttive legate all’intelligenza artificiale fisica, tra cui il data center di Saemangeum.

Jihun Moon, Global Managing Partner di Interbrand Group, collega questi sviluppi alla valutazione del marchio:

“Quest’anno Hyundai ha presentato la propria strategia nell’AI Robotics, ampliando il proprio raggio d’azione verso l’intelligenza artificiale fisica. I risultati concreti raggiunti nella robotica e nell’elettrificazione hanno rafforzato la distintività e la fiducia nel Brand, due elementi chiave per la crescita del suo valore”

Per la guida autonoma, Motional ha avviato a marzo 2026 un servizio sperimentale di robotaxi a Las Vegas utilizzando IONIQ 5, in preparazione alla commercializzazione di soluzioni di Livello 4. Sul fronte software, Pleos Connect ha debuttato a maggio sulla New Grandeur in Corea. Dopo questa prima applicazione, il gruppo prevede un’introduzione progressiva sui mercati internazionali, con l’obiettivo di raggiungere circa 20 milioni di veicoli entro il 2030.

Le attività nello sport e nella comunicazione

Hyundai affianca ai programmi industriali le sponsorizzazioni sportive. Partner della FIFA dal 1999, per la World Cup 2026 ha fornito la più ampia flotta ufficiale nella storia del torneo e realizzato la campagna “Next Starts Now”. A dicembre 2025 è inoltre tornata a collaborare con l’ICC come Premier Partner nel cricket, mentre è proseguita la sponsorizzazione della CONMEBOL Libertadores.

Nella comunicazione pubblicitaria, a giugno 2026 “Coquí Alarmed” ha vinto il Grand Prix Audio & Radio ai Cannes Lions, dopo quello assegnato a “Night Fishing” nel 2025. I prossimi traguardi industriali indicati dal gruppo restano l’introduzione di Atlas in fabbrica dal 2028 e l’estensione di Pleos Connect: due programmi con cui Hyundai punta ad affiancare robotica e software alla propria attività automobilistica.