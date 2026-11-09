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LG presenta i TV Mini RGB evo AI 9M con collegamento wireless

LG presenta i TV Mini RGB evo AI 9M con collegamento wireless

9 Novembre 2026

9 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/LG presenta i TV Mini RGB evo AI 9M con collegamento wireless

LG presenta la serie di televisori Mini RGB evo AI 9M, con schermi 4K, copertura dichiarata del 100% degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB e collegamento wireless tra il display e un’unità esterna per le sorgenti. Le novità riguardano soprattutto la riproduzione cromatica e l’installazione: console, decoder e altri dispositivi si collegano allo Zero Connect Box, che trasmette immagini e suoni al televisore senza un cavo di segnale diretto.

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LG Mini RGB 75 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K – 75MRGB87B6B | RGB Primary Color Pro, DualColor 100% DCI-P3/Adobe RGB, Dolby Vision & Atmos, WebOS con Gemini, Motion Booster 288

TECNOLOGIA MINI RGB: l’evoluzione dei TV Mini LED con retroilluminazione dai colori indipendenti che migliora la resa e l’intensità delle sfumature · CERTIFICAZIONE DUALCOLOR 100%: colori più nitidi e sfumature più precise grazie alla copertura 100% dello spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB · PROCESSORE α8 GEN3: un processore di nuova generazione 5 volte più intelligente per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K

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La gamma è indicata nei tagli da 86, 75, 65, 55, 48 e 42 pollici, mentre le specifiche dimensionali e i consumi disponibili riguardano le versioni da 86, 75 e 65 pollici. Non sono indicati prezzi né date di commercializzazione.

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Colore: due certificazioni per la tecnologia RGB

Il sistema Mini RGB impiega i tre colori primari rosso, verde e blu. TÜV Rheinland ha certificato la purezza dello spettro con la denominazione “High Purity RGB Spectrum Display”. A questa si affianca la certificazione di Intertek sulla copertura del 100% sia dello spazio DCI-P3 sia di Adobe RGB, misurata secondo lo standard IDMS v1.2, paragrafo 5.18.

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Si tratta di due aspetti distinti: la prima certificazione riguarda la purezza dei colori primari, la seconda l’estensione degli spazi cromatici riproducibili. LG associa queste caratteristiche alla tecnologia RGB PrimaryColor Pro. I dati sulla copertura descrivono una proprietà dello schermo, senza costituire da soli una misura di tutti gli aspetti della qualità d’immagine.

Il pannello ha una risoluzione di 3.840 × 2.160 pixel, utilizza il sistema Precision Dimming e lavora a 120 Hz, con frequenza massima di 144 Hz per il gaming. Sono supportati Dolby Vision, HDR10 Pro e HLG; è presente anche la modalità FILMMAKER Mode.

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Come funziona il collegamento senza fili

Lo Zero Connect Box separa lo schermo dai dispositivi che forniscono i contenuti. Le sorgenti vengono collegate all’unità esterna, dalla quale partono audio e video verso il televisore attraverso la tecnologia True Wireless. LG indica una trasmissione video 4K fino a 144 Hz.

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Il collegamento wireless non elimina però ogni cavo: il televisore deve comunque essere connesso alla presa elettrica. La parte senza fili riguarda esclusivamente il percorso tra lo Zero Connect Box e lo schermo. Il vantaggio pratico è quindi la possibilità di non portare dietro al pannello i cavi delle singole sorgenti.

Il box misura 245 × 245 × 69,8 millimetri e pesa 1,9 chilogrammi. La dotazione di connessioni della serie comprende quattro porte HDMI, due USB 2.0, uscita audio ottica ed Ethernet. Sono inoltre previsti Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; la funzione eARC è associata alla porta HDMI 3.

Elaborazione delle immagini, audio e videogiochi

Il processore è l’α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine. Gli algoritmi intervengono su nitidezza, rumore video, movimento e conversione dei contenuti alla risoluzione 4K. Fra le funzioni elencate figurano Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering e il controllo della luminosità tramite intelligenza artificiale.

Per i videogiochi, oltre al limite massimo di 144 Hz, sono disponibili frequenza di aggiornamento variabile, AMD FreeSync e modalità automatica a bassa latenza. Dolby Vision for Gaming è supportato in 4K a 120 Hz. Game Optimizer e Dashboard raccolgono le impostazioni dedicate, mentre LG Gaming Portal offre l’accesso alle funzioni di gioco della piattaforma.

L’impianto audio integrato è a due canali, con potenza complessiva di 20 watt e supporto Dolby Atmos. Il sistema α11 AI Sound Pro prevede un’elaborazione virtuale fino a 11.1.2 canali: questo dato riguarda il trattamento del suono, non il numero dei diffusori fisicamente presenti. Sono indicate anche le funzioni WOW Orchestra, WOWCAST e la compatibilità con dispositivi Auracast.

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webOS 26 integra Google Gemini

La piattaforma smart è webOS 26, con Google Gemini integrato per richieste di informazioni, creazione di elenchi, suggerimenti e generazione di immagini. Le funzioni comprendono inoltre AI Concierge, AI Chatbot, riconoscimento vocale AI Voice ID e comandi attraverso il telecomando puntatore AI Magic Remote.

Il programma webOS Re:New prevede quattro aggiornamenti nell’arco di cinque anni. La dotazione include Google Cast, AirPlay 2, compatibilità con Alexa e Matter, oltre alle applicazioni di streaming elencate da LG, fra cui Netflix, Prime Video, YouTube, RaiPlay, DAZN e Disney+.

Per chi valuta l’installazione, i tre formati descritti in dettaglio hanno pesi senza base compresi fra 23,6 chilogrammi per il 65 pollici e 45,5 chilogrammi per l’86 pollici. Anche i consumi cambiano: in SDR sono dichiarati 102, 107 e 131 kWh ogni mille ore rispettivamente per 65, 75 e 86 pollici. Sono elementi da affiancare alle caratteristiche video nella scelta del formato, in attesa delle informazioni commerciali su prezzi e disponibilità.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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