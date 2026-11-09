9 Novembre 2026

/ Home/FINTECH/Black Friday, indagine Klarna: l’85% degli italiani fissa un budget

Il Black Friday 2026 si prepara prima dell’arrivo degli sconti: secondo una ricerca di Klarna, il 48% dei consumatori italiani comincia a organizzare gli acquisti con almeno una settimana di anticipo. L’85% fissa un budget e, tra chi stabilisce un limite di spesa, l’importo medio previsto per Black Friday e Cyber Week è di circa 210 euro. Le promozioni diventano anche un’occasione per anticipare i regali di Natale, soprattutto nell’elettronica e nell’abbigliamento.

I dati provengono dalla survey consumer Q4 di Klarna, società di servizi finanziari, realizzata nell’ottobre 2026 insieme all’istituto di ricerca Appinio. L’indagine ha coinvolto un campione di 1.000 residenti in Italia tra i 18 e i 65 anni, indicato come rappresentativo a livello nazionale. Le percentuali descrivono dunque abitudini dichiarate e intenzioni di acquisto, non il bilancio delle vendite del periodo promozionale.

Tempi di preparazione e limiti di spesa

Il 93% degli intervistati dichiara di acquistare durante il Black Friday e la Cyber Week. Non tutti, però, si preparano nello stesso momento: il 32% inizia una o due settimane prima delle offerte, mentre il 16% si attiva con almeno tre settimane di anticipo. Un altro 30% concentra invece la preparazione nella settimana del Black Friday o direttamente nella giornata delle promozioni.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La definizione del budget accompagna questa organizzazione. Il 37% prevede una spesa di almeno 200 euro, mentre il singolo intervallo più frequente è quello tra 100 e 199 euro, indicato dal 25%. La media di circa 210 euro riguarda gli acquirenti che hanno già stabilito quanto spendere: è una previsione riferita all’insieme degli acquisti durante Black Friday e Cyber Week.

Luigi Traldi, Head of Southern Europe di Klarna, interpreta così i risultati:

“La nostra ricerca mostra che gli italiani affrontano il periodo delle promozioni con una strategia precisa: quasi la metà inizia a prepararsi almeno una settimana prima e più di otto su dieci stabiliscono un budget, così da avere chiaro cosa rappresenti davvero una buona offerta”

I regali di Natale entrano nella lista

Una parte degli acquisti programmati riguarda già le festività natalizie. Tecnologia ed elettronica sono la categoria nella quale il 21% degli acquirenti italiani prevede di concentrare, durante Black Friday e Cyber Week, la maggior parte o la totalità dei propri acquisti di regali. Per moda e accessori la quota è del 18%.

Il dato riguarda il momento scelto per comprare i regali nelle due categorie, non la loro quota sul totale della spesa. L’anticipo delle decisioni permette di individuare i prodotti da cercare durante le promozioni e di confrontarli con il budget disponibile, anziché scegliere soltanto sulla base degli sconti esposti.

Confronto dei prezzi e modalità di pagamento

Tra i comportamenti rilevati, il 19% dei consumatori dichiara di utilizzare insieme codici sconto, cashback e benefici dei programmi fedeltà. Il risparmio cercato non passa quindi soltanto dalla riduzione del prezzo, ma anche dalla combinazione di più agevolazioni sullo stesso acquisto.

Nei suggerimenti per il Black Friday, Traldi propone di preparare una lista dei prodotti desiderati e verificarne l’andamento dei prezzi prima di acquistare. Klarna dichiara che il proprio assistente allo shopping basato sull’intelligenza artificiale consente di consultare lo storico dei prezzi e confrontare le offerte di migliaia di rivenditori. Si tratta di funzionalità che l’azienda collega alla pianificazione della spesa.

Lo stesso Traldi aggiunge:

“Il nostro obiettivo è offrire ai consumatori gli strumenti necessari per pianificare gli acquisti con maggiore consapevolezza, che si tratti di controllare lo storico del prezzo di un prodotto o di distribuire nel tempo il costo di un acquisto più importante.”

Le indicazioni dell’azienda comprendono anche la possibilità di ripartire nel tempo il pagamento degli acquisti più costosi e l’attenzione alla sicurezza delle transazioni, in particolare quando un venditore richiede bonifici immediati difficili da annullare. Per chi si prepara alle promozioni, i passaggi indicati sono quindi la scelta preventiva dei prodotti, il controllo dei prezzi e la definizione delle modalità di pagamento, entro il limite di spesa fissato.