16 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 3 accede alla finale del Premio Auto Europa

La notizia in sintesi Hyundai IONIQ 3 è tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027, promosso dall’UIGA.

L’elettrica di segmento B è stata sviluppata in Europa e viene prodotta a İzmit, in Turchia.

Due batterie disponibili: 61 kWh e 42,2 kWh, con autonomie dichiarate fino a 497 e 344 chilometri.

Il modello introduce in Europa PLEOS Connect, sistema di infotainment basato su Android Automotive OS.

Hyundai IONIQ 3 entra tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027. La selezione, annunciata il 16 ottobre 2026, porta la compatta elettrica alla fase conclusiva del riconoscimento promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive, UIGA. Il modello è stato scelto dai giornalisti dell’associazione e dalla giuria degli Opinion Leader tra le nuove vetture in gara: la candidatura non equivale dunque all’assegnazione del premio, ma al superamento della prima selezione.

Il riconoscimento prende in esame ogni anno le novità dell’industria automobilistica europea. In questa edizione, tra le sette candidate rimaste figura una hatchback a batteria che amplia la presenza della gamma IONIQ nel segmento B. La vettura è stata sviluppata in Europa e la produzione avviene nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit. Il progetto si rivolge al mercato europeo con una carrozzeria compatta e due alternative per la capacità della batteria.

Dimensioni compatte e spazio interno

La IONIQ 3 adotta il linguaggio stilistico che Hyundai chiama “Art of Steel” e una configurazione della carrozzeria denominata “Aero Hatch”. Nella descrizione del costruttore, la forma della vettura serve a conciliare lo sfruttamento dell’abitacolo con l’efficienza aerodinamica. Quest’ultima viene indicata anche tra i fattori che contribuiscono all’autonomia e alla riduzione della rumorosità durante la marcia, senza che siano forniti valori specifici di resistenza aerodinamica.

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Per lo spazio a bordo, i dati disponibili sono un passo di 2.680 millimetri e un bagagliaio con capacità complessiva di 441 litri. L’abitacolo ha il pavimento piatto, una caratteristica utilizzata per ricavare spazio a disposizione dei passeggeri. Hyundai colloca le dimensioni esterne nel segmento B e presenta l’organizzazione degli interni come uno degli elementi centrali del progetto, insieme alle dotazioni digitali e alle possibilità di personalizzazione.

Due batterie e autonomia fino a 497 chilometri

La versione con accumulatore da 61 kWh raggiunge, secondo i dati dichiarati, fino a 497 chilometri nel ciclo combinato WLTP. L’altra batteria prevista nella gamma ha una capacità di 42,2 kWh ed è associata a un’autonomia fino a 344 chilometri. Le due configurazioni costituiscono quindi le alternative attraverso cui il costruttore intende rispondere a esigenze di utilizzo differenti, mantenendo la propulsione interamente elettrica.

Per il passaggio dal 10 all’80% di carica, Hyundai indica un tempo di circa 30 minuti, precisando che il risultato si riferisce a condizioni ottimali. Tra le caratteristiche annunciate figurano inoltre la ricarica trifase da 22 kW e la funzione Vehicle-to-Load. Quest’ultima permette di prelevare energia dalla batteria dell’auto per alimentare apparecchi elettrici esterni: una possibilità distinta dalla ricarica della vettura e legata all’impiego dell’energia già accumulata.

Il debutto europeo di PLEOS Connect

La IONIQ 3 introduce sul mercato europeo PLEOS Connect, il sistema di infotainment Hyundai costruito su Android Automotive OS. La dotazione comprende uno schermo che può arrivare a 14,6 pollici, aggiornamenti software a distanza OTA e Gleo AI. Sono questi gli elementi attraverso cui il marchio propone la gestione delle funzioni digitali e dell’interazione con l’auto.

Il prossimo passaggio della candidatura sarà la fase finale del Premio Auto Europa 2027. La selezione mette a confronto la proposta Hyundai con le altre finaliste; per IONIQ 3, gli elementi tecnici annunciati restano le due taglie di batteria, lo spazio interno e il nuovo sistema multimediale.