9 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Hypershell porta a Milano le prove gratuite dei suoi esoscheletri

Dal 16 novembre al 6 dicembre 2026 sarà possibile provare gratuitamente gli esoscheletri Hypershell in Piazza Gae Aulenti, a Milano. Il marchio di robotica indossabile aprirà uno spazio temporaneo dedicato alla serie X, destinata alle attività all’aperto e agli spostamenti quotidiani. I visitatori potranno indossare i dispositivi con l’assistenza di personale esperto e sperimentarne il funzionamento su percorsi urbani.

L’iniziativa porta nel quartiere di Porta Nuova una categoria di prodotti ancora poco diffusa nell’uso quotidiano: esoscheletri rivolti al consumatore, progettati per assistere il movimento durante camminate, escursioni e corsa. La prova sarà aperta sia agli appassionati di attività all’aperto sia a chi vuole capire come funziona un supporto motorizzato per gli spostamenti a piedi.

Come funziona l’assistenza al movimento

La gamma presentata a Milano comprende i modelli Pro S, Max S e Ultra S. Il sistema utilizza micromotori e algoritmi di intelligenza artificiale per interpretare in tempo reale la postura e il ritmo del passo. L’assistenza viene quindi adattata al movimento della persona che indossa il dispositivo.

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Hypershell ricorre all’immagine di una “e-bike per le gambe” per descrivere il principio di funzionamento: un aiuto motorizzato applicato al corpo durante l’attività fisica. Secondo i dati dichiarati dall’azienda, il dispositivo può ridurre fino al 40% la fatica muscolare durante la camminata, l’escursionismo o la corsa. Si tratta di una prestazione indicata dal produttore, non del risultato delle prove che si svolgeranno nello spazio milanese.

Gli impieghi proposti comprendono il trekking su percorsi con salite e dislivelli, le passeggiate prolungate in città e, più in generale, le occasioni in cui si cerca un sostegno al movimento. La presentazione riguarda dunque sia l’uso outdoor sia quello urbano, con l’obiettivo di far sperimentare l’assistenza in situazioni diverse.

La prova guidata in piazza

Durante l’apertura dello spazio, il personale accompagnerà i visitatori nella vestizione e nella regolazione dell’esoscheletro in base alla corporatura. Sarà poi possibile affrontare diverse tipologie di percorso per provare il dispositivo durante il movimento, anziché osservarlo soltanto in esposizione.

“Trattandosi di una categoria di prodotto molto giovane, riteniamo che l’esperienza diretta sia fondamentale: indossare l’esoscheletro e provarlo sul campo è fondamentale per comprenderne davvero il funzionamento e percepire la differenza durante il movimento”

Lo ha dichiarato Luisa Li, Country Sales Manager di Hypershell. La possibilità di indossare il prodotto prima dell’acquisto è il punto su cui l’azienda concentra l’iniziativa: il passaggio dalla spiegazione tecnica all’esperienza diretta consente al pubblico di conoscere le modalità di regolazione e l’assistenza offerta durante il passo.

La distribuzione nei negozi italiani

L’apertura temporanea di Milano si affianca alla distribuzione commerciale sviluppata con Attiva S.p.A., partner di Hypershell per il mercato italiano. La rete conta oltre 100 punti vendita tra catene di elettronica di consumo e negozi specializzati. Tra le sedi indicate per le prove dei prodotti figurano Mediaworld Certosa e Unieuro Lissone.

Le informazioni sulle opportunità di prova nei negozi sono disponibili nella pagina dedicata all’esperienza degli esoscheletri Hypershell. Lo spazio di Piazza Gae Aulenti aggiunge a questa rete un appuntamento gratuito, circoscritto al periodo tra novembre e dicembre.

“Il nostro obiettivo è rendere ogni uscita più confortevole e ampliare gli orizzonti delle persone di tutte le età, che si tratti di un’escursione in montagna o di una passeggiata quotidiana. La presenza in Piazza Gae Aulenti e la sinergia distributiva con una realtà solida e radicata come Attiva rappresentano tasselli chiave per rendere questa tecnologia accessibile su tutto il territorio nazionale, permettendo al pubblico di testarla dal vivo prima dell’acquisto”.

È l’obiettivo illustrato da Luisa Li, Country Sales Manager di Hypershell. Fino al 6 dicembre, l’appuntamento milanese offrirà quindi un’occasione per conoscere questi dispositivi attraverso una prova assistita, mentre la presenza nei negozi costituisce il canale con cui il marchio intende proseguire il contatto con i consumatori italiani.