 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Hypershell porta a Milano le prove gratuite dei suoi esoscheletri

Hypershell porta a Milano le prove gratuite dei suoi esoscheletri

9 Novembre 2026

9 Novembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Hypershell porta a Milano le prove gratuite dei suoi esoscheletri

Dal 16 novembre al 6 dicembre 2026 sarà possibile provare gratuitamente gli esoscheletri Hypershell in Piazza Gae Aulenti, a Milano. Il marchio di robotica indossabile aprirà uno spazio temporaneo dedicato alla serie X, destinata alle attività all’aperto e agli spostamenti quotidiani. I visitatori potranno indossare i dispositivi con l’assistenza di personale esperto e sperimentarne il funzionamento su percorsi urbani.

Offerta Amazon

Hypershell X Pro S esoscheletro gambe per camminare, 800 W, 10 modalità | Esoscheletro per camminare con fino al 30% di sforzo in meno nei test e autonomia testata fino a 17,5 km

Uso ricreativo: Questo esoscheletro per anziani attivi e adulti richiede capacità di camminare, sollevare le gambe e mantenere l’equilibrio senza assistenza. Non è un dispositivo medico, né destinato a terapia o riabilitazione. · Assistenza intelligente: Un esoscheletro per camminare con 800 W di picco e 10 modalità. HyperIntuition segue il passo con risposta di 0,31 s e sincronizzazione dell’andatura del 97,5%, adattandosi a partenze, soste, salite e discese. · Meno sforzo: Nei test controllati, X Pro S ha ridotto lo sforzo fisico fino al 30% e la frequenza cardiaca media fino al 42%. I risultati variano secondo utilizzatore, regolazione, percorso e condizioni d’uso.

Prezzo su Amazon999,00 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

L’iniziativa porta nel quartiere di Porta Nuova una categoria di prodotti ancora poco diffusa nell’uso quotidiano: esoscheletri rivolti al consumatore, progettati per assistere il movimento durante camminate, escursioni e corsa. La prova sarà aperta sia agli appassionati di attività all’aperto sia a chi vuole capire come funziona un supporto motorizzato per gli spostamenti a piedi.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

Come funziona l’assistenza al movimento

La gamma presentata a Milano comprende i modelli Pro S, Max S e Ultra S. Il sistema utilizza micromotori e algoritmi di intelligenza artificiale per interpretare in tempo reale la postura e il ritmo del passo. L’assistenza viene quindi adattata al movimento della persona che indossa il dispositivo.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Hypershell ricorre all’immagine di una “e-bike per le gambe” per descrivere il principio di funzionamento: un aiuto motorizzato applicato al corpo durante l’attività fisica. Secondo i dati dichiarati dall’azienda, il dispositivo può ridurre fino al 40% la fatica muscolare durante la camminata, l’escursionismo o la corsa. Si tratta di una prestazione indicata dal produttore, non del risultato delle prove che si svolgeranno nello spazio milanese.

Gli impieghi proposti comprendono il trekking su percorsi con salite e dislivelli, le passeggiate prolungate in città e, più in generale, le occasioni in cui si cerca un sostegno al movimento. La presentazione riguarda dunque sia l’uso outdoor sia quello urbano, con l’obiettivo di far sperimentare l’assistenza in situazioni diverse.

Paolo Borzacchiello, Usa il cervello, mercoledì 11 novembre 2026 ore 20.30 a Lugano: acquista il biglietto su biglietteria.ch

La prova guidata in piazza

Durante l’apertura dello spazio, il personale accompagnerà i visitatori nella vestizione e nella regolazione dell’esoscheletro in base alla corporatura. Sarà poi possibile affrontare diverse tipologie di percorso per provare il dispositivo durante il movimento, anziché osservarlo soltanto in esposizione.

“Trattandosi di una categoria di prodotto molto giovane, riteniamo che l’esperienza diretta sia fondamentale: indossare l’esoscheletro e provarlo sul campo è fondamentale per comprenderne davvero il funzionamento e percepire la differenza durante il movimento”

Lo ha dichiarato Luisa Li, Country Sales Manager di Hypershell. La possibilità di indossare il prodotto prima dell’acquisto è il punto su cui l’azienda concentra l’iniziativa: il passaggio dalla spiegazione tecnica all’esperienza diretta consente al pubblico di conoscere le modalità di regolazione e l’assistenza offerta durante il passo.

La distribuzione nei negozi italiani

L’apertura temporanea di Milano si affianca alla distribuzione commerciale sviluppata con Attiva S.p.A., partner di Hypershell per il mercato italiano. La rete conta oltre 100 punti vendita tra catene di elettronica di consumo e negozi specializzati. Tra le sedi indicate per le prove dei prodotti figurano Mediaworld Certosa e Unieuro Lissone.

Le informazioni sulle opportunità di prova nei negozi sono disponibili nella pagina dedicata all’esperienza degli esoscheletri Hypershell. Lo spazio di Piazza Gae Aulenti aggiunge a questa rete un appuntamento gratuito, circoscritto al periodo tra novembre e dicembre.

“Il nostro obiettivo è rendere ogni uscita più confortevole e ampliare gli orizzonti delle persone di tutte le età, che si tratti di un’escursione in montagna o di una passeggiata quotidiana. La presenza in Piazza Gae Aulenti e la sinergia distributiva con una realtà solida e radicata come Attiva rappresentano tasselli chiave per rendere questa tecnologia accessibile su tutto il territorio nazionale, permettendo al pubblico di testarla dal vivo prima dell’acquisto”.

È l’obiettivo illustrato da Luisa Li, Country Sales Manager di Hypershell. Fino al 6 dicembre, l’appuntamento milanese offrirà quindi un’occasione per conoscere questi dispositivi attraverso una prova assistita, mentre la presenza nei negozi costituisce il canale con cui il marchio intende proseguire il contatto con i consumatori italiani.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Hypershell porta a Milano le prove gratuite dei suoi esoscheletri
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 nov
#2
FINTECH
Black Friday, indagine Klarna: l’85% degli italiani fissa un budget
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 nov
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Agenti AI, modelli in locale e menti sintetiche: il 25 novembre a Chiasso «L’impresa potenziata{ai}∴»
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 7 nov
#4
PRODOTTI
Elton John duetta con CMAT su Step Into Christmas per Amazon Music
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 nov
#5
PRODOTTI
Black Friday 2026 Philips seleziona undici prodotti per cura personale e prima infanzia
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 nov
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.