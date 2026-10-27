27 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/MSI porta in Italia la workstation XpertStation WS300 per l’AI locale

La notizia in sintesi MSI rende disponibile in Italia la workstation XpertStation WS300 per lo sviluppo e l’esecuzione locale di modelli AI.

Il sistema utilizza il superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra e dispone di 748 GB di memoria coerente.

Il supporto dichiarato arriva a modelli con 1.000 miliardi di parametri.

La vendita avviene esclusivamente su progetto, con una valutazione delle esigenze applicative e infrastrutturali del cliente.

La workstation XpertStation WS300 arriva sul mercato italiano: MSI ne ha annunciato la disponibilità il 27 ottobre 2026. Il sistema è destinato a imprese, università e centri di ricerca che vogliono sviluppare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale nelle proprie strutture. Basato sull’architettura NVIDIA DGX Station e sul superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, sarà venduto esclusivamente attraverso progetti dedicati, definiti in funzione delle necessità del cliente.

La proposta riguarda diverse attività legate all’AI: sviluppo, addestramento, ottimizzazione ed esecuzione dei modelli. Il suo impiego è previsto negli ambienti aziendali di ricerca, sviluppo e produzione, con risorse di calcolo disponibili localmente. Il punto centrale dell’offerta è quindi la possibilità di affrontare carichi complessi all’interno dell’infrastruttura dell’organizzazione, mantenendo un controllo diretto sui dati e sull’ambiente di elaborazione.

Il superchip e la memoria a disposizione

La configurazione hardware riunisce una CPU NVIDIA Grace e una GPU NVIDIA Blackwell Ultra. A collegarle è l’interconnessione NVIDIA NVLink-C2C, utilizzata per lo scambio dei dati tra i due componenti. È su questa combinazione che si basa la capacità della workstation di gestire le attività di calcolo e l’accesso alle informazioni necessarie ai modelli.

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La memoria coerente complessiva ammonta a 748 GB: 496 GB sono costituiti da memoria di sistema LPDDR5X, mentre altri 252 GB sono memoria GPU HBM3e. Per la piattaforma viene dichiarato il supporto a modelli fino a 1.000 miliardi di parametri. Si tratta del limite indicato da MSI per descrivere le dimensioni dei modelli gestibili, non di una misura della velocità di elaborazione nelle singole applicazioni.

Il sistema dispone inoltre di connettività ad alta velocità, prevista per il collegamento a infrastrutture AI più estese. L’utilizzo non è dunque circoscritto alla singola workstation: il progetto contempla anche l’integrazione con altre risorse di calcolo, a supporto della collaborazione e dell’ampliamento dell’infrastruttura. La presentazione video della XpertStation WS300 illustra la piattaforma.

https://www.youtube.com/watch?v=2-VKjeoUfr8



Dai modelli agli strumenti di analisi

Tra gli impieghi indicati figurano lo sviluppo dei modelli, il fine-tuning e l’inferenza, cioè la loro esecuzione. La workstation è pensata per accompagnare sia le fasi di sperimentazione sia l’utilizzo di applicazioni AI all’interno delle organizzazioni. La disponibilità locale delle risorse è l’elemento comune a questi scenari, pur diversi per obiettivi e modalità operative.

Gli ambiti applicativi comprendono anche l’elaborazione di dataset estesi, l’analisi avanzata e i flussi di lavoro scientifici. MSI include tra i possibili utilizzi la realizzazione e la sperimentazione di assistenti AI, chatbot e sistemi di analisi dei dati. Sono destinazioni d’uso della piattaforma: la scelta della configurazione viene ricondotta alle caratteristiche del progetto che l’organizzazione intende realizzare.

Acquisto su progetto, non a configurazione standard

Per l’Italia è previsto un percorso commerciale dedicato. Prima della definizione del sistema vengono valutati le esigenze del cliente, le applicazioni da eseguire e i requisiti dell’infrastruttura che dovrà ospitarlo. La modalità di vendita riflette la destinazione specialistica della macchina e riguarda imprese, centri di ricerca, università e altre organizzazioni interessate a dotarsi di risorse AI presso le proprie sedi.

Il passaggio per chi intende adottare la workstation è quindi una valutazione del progetto, richiedibile attraverso la pagina MSI dedicata alla piattaforma NVIDIA DGX Station. L’arrivo della WS300 amplia l’offerta dell’azienda per l’elaborazione AI locale; la definizione del prodotto da acquistare resta legata ai carichi di lavoro e al contesto infrastrutturale del singolo cliente.