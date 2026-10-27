27 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Zucchetti integra l’intelligenza artificiale nel gestionale Infinity

La notizia in sintesi Zucchetti ha presentato Infinity 5.0, con intelligenza artificiale integrata nella piattaforma gestionale.

L’interfaccia conversazionale, scritta o vocale, affianca le modalità tradizionali di utilizzo.

Le funzioni AI comprendono classificazione, estrazione delle informazioni, sintesi, analisi e generazione di contenuti.

L’accesso ai dati resta regolato dai profili e dalle autorizzazioni assegnate agli utenti.

Zucchetti ha presentato nei giorni scorsi Infinity 5.0, una nuova versione della propria piattaforma ERP che incorpora funzioni di intelligenza artificiale nei processi aziendali. La novità riguarda sia l’elaborazione delle informazioni sia il modo in cui gli utenti interagiscono con il gestionale: ai comandi tradizionali si aggiungono richieste formulate per iscritto o a voce. L’obiettivo dichiarato è assistere il personale nelle attività quotidiane e automatizzare parte delle operazioni ripetitive.

La piattaforma web utilizza l’Infinity Application Framework, indicato con la sigla IAF. Secondo l’impostazione descritta da Zucchetti, l’intelligenza artificiale non viene collegata al gestionale come servizio esterno: le sue componenti sono inserite nell’architettura applicativa e lavorano sui dati, sulle procedure e sulle regole del software. È questa integrazione a caratterizzare l’aggiornamento, che estende l’impiego dell’AI ai diversi ambiti coperti dal sistema.

Interazione scritta e vocale accanto ai comandi tradizionali

Le aree interessate comprendono amministrazione, finanza, vendite, acquisti, produzione e logistica. Il perimetro include anche CRM, documenti, fatturazione elettronica, Business Intelligence & Analytics e controllo di gestione, oltre a commercio elettronico, portali e strumenti di collaborazione. Le funzioni di assistenza vengono quindi proposte all’interno di una piattaforma destinata a gestire attività di reparti differenti, anziché come applicazione separata per un singolo compito.

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L’interfaccia conversazionale si aggiunge a quella già utilizzata, senza sostituirla. L’azienda la propone anche per consentire a chi non possiede una formazione specifica sul gestionale di accedere alle sue funzioni. Questa modalità di interazione resta subordinata alle competenze e alle autorizzazioni assegnate: la possibilità di formulare una domanda in linguaggio naturale non modifica il perimetro dei dati consultabili.

Giorgio Mini, vicepresidente di Zucchetti e responsabile area ERP, descrive così l’impostazione del prodotto:

“Infinity 5.0 è un nuovo modo di lavorare, più che un nuovo gestionale”

Dall’elaborazione dei dati all’automazione delle attività

Lo sviluppo della piattaforma segue tre direttrici: ricavare dai dati informazioni utili alle decisioni, automatizzare le operazioni ripetitive e accompagnare l’utente durante il lavoro con un’assistenza legata al contesto. Nella lettura dell’azienda, il gestionale deve dunque affiancare all’esecuzione delle operazioni un supporto alla consultazione e all’interpretazione del patrimonio informativo aziendale.

Fra gli impieghi indicati figurano la classificazione dei contenuti, l’estrazione delle informazioni, la produzione di sintesi, l’analisi e la generazione di testi e altri contenuti. L’AI trova applicazione anche nei flussi di lavoro aziendali configurati attraverso il designer BPM, ossia lo strumento di Business Process Management. Zucchetti attribuisce a queste funzioni la possibilità di ridurre tempi operativi, complessità e interventi di sviluppo personalizzato: si tratta degli effetti attesi dall’integrazione, non di risultati quantitativi presentati.

Autorizzazioni e configurazione delle funzioni

Il controllo degli accessi si basa sulla profilazione degli utenti. Le informazioni utilizzabili restano circoscritte all’ambito di competenza di ciascuno, anche quando le attività vengono svolte con l’assistenza dell’intelligenza artificiale. La gestione dei permessi accompagna quindi sia le modalità tradizionali di utilizzo sia quelle conversazionali introdotte con la nuova versione.

Infinity 5.0 prevede inoltre la possibilità di configurare ed estendere le funzioni combinando agenti specializzati, modelli di intelligenza artificiale, fonti informative e strumenti applicativi. Questa struttura consente di adattare le funzionalità ai processi e agli obiettivi dell’utilizzatore. L’impostazione punta così a portare l’assistenza automatizzata dentro le procedure già gestite dal software, mantenendo come riferimento i dati aziendali e le regole di accesso stabilite per ciascun utente.