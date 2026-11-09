9 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Tineco presenta CARPET ONE Spot DualHeat per smacchiare i tessuti

Tineco amplia la gamma per la pulizia domestica con CARPET ONE Spot DualHeat, un apparecchio destinato al trattamento delle macchie sui tessuti. Presentato il 9 novembre 2026, il modello combina acqua calda fino a 70 °C, vapore fino a 100 °C e due modalità di asciugatura. Gli impieghi indicati comprendono tappeti, divani, materassi e altre superfici tessili: il dispositivo è pensato per intervenire sulle singole zone sporche.

La proposta riguarda dunque la pulizia localizzata, con un sistema che affianca al trattamento con acqua calda quello a vapore e una successiva funzione di asciugatura. Tineco punta a riunire queste operazioni nello stesso apparecchio, rivolgendosi a chi deve affrontare macchie e piccoli incidenti domestici. La riduzione delle attese dopo la pulizia è uno degli obiettivi dichiarati dal produttore, ma non è accompagnata da tempi di asciugatura quantificati.

Acqua calda e vapore: le temperature dichiarate

Il dato tecnico principale riguarda le due temperature massime: 70 °C per l’acqua e 100 °C per il vapore. Sono valori che descrivono le caratteristiche annunciate per CARPET ONE Spot DualHeat e che vanno distinti dai risultati di pulizia. Da soli, infatti, non forniscono una misura dell’efficacia sulle diverse macchie né permettono di stabilire quanto tempo richieda il trattamento di una superficie.

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La destinazione d’uso comprende diversi elementi dell’arredamento domestico. Oltre ai tappeti e ai rivestimenti dei divani, Tineco cita i materassi, inserendo il nuovo modello nella propria offerta per la cura dei tessuti. L’attenzione resta sull’intervento circoscritto: il caso d’uso descritto è quello di una macchia da trattare, non di una prestazione generale riferita indistintamente a ogni materiale.

Tra gli esempi scelti per illustrare l’impiego del prodotto figurano il caffè versato su un tappeto, le impronte lasciate da un animale sul divano e una macchia sul sedile dell’auto. Si tratta di situazioni che chiariscono il tipo di utilizzo previsto, senza costituire prove dei risultati ottenibili. La distinzione è utile per leggere il lancio al di là della promessa di praticità associata al dispositivo.

Due modalità per l’asciugatura

Accanto ad acqua calda e vapore, il modello dispone di due modalità di asciugatura. Questa funzione riguarda la fase successiva al trattamento e costituisce un altro elemento centrale della proposta. Tineco la presenta come un modo per limitare l’attesa prima di tornare a utilizzare le superfici pulite, senza però fornire una durata precisa riferita ai diversi impieghi.

Il numero delle modalità non chiarisce, da solo, quali siano le differenze operative tra le due opzioni. Non consente quindi di attribuire loro tempi o prestazioni specifiche. Per chi valuta l’apparecchio, il punto è distinguere la presenza della funzione dal risultato atteso: l’asciugatura fa parte delle caratteristiche annunciate, mentre la sua rapidità resta una promessa del produttore non quantificata.

Un modello dedicato agli interventi localizzati

CARPET ONE Spot DualHeat aggiunge quindi alla gamma Tineco un dispositivo centrato su tre operazioni: trattamento con acqua calda, uso del vapore e asciugatura. La notizia del lancio riguarda questa combinazione applicata alla pulizia mirata dei tessuti. Per una valutazione del prodotto, oltre alle temperature dichiarate, saranno rilevanti le indicazioni d’uso e i risultati sulle superfici cui è destinato, mantenendo separati i dati tecnici dalle promesse di efficacia e rapidità.