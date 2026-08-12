Indiscrezioni contrastanti sull’iPhone del ventennale: progetto in forse

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple starebbe rivedendo il progetto dell’iPhone per il ventesimo anniversario.

starebbe rivedendo il progetto dell’iPhone per il ventesimo anniversario. Il modello interamente in vetro sarebbe stato accantonato per difficoltà produttive.

Un design meno estremo per la gamma Pro resterebbe in sviluppo per il 2027.

Specifiche, nomi commerciali, prezzi e disponibilità non sono stati confermati.

( Riassunto generato con AI)

Apple rivede l’iPhone celebrativo del 2027

Apple starebbe riconsiderando il più ambizioso redesign dell’iPhone in vista del ventesimo anniversario del prodotto, che cadrà nel 2027, vent’anni dopo la presentazione del primo modello del 9 gennaio 2007. Al centro delle indiscrezioni c’è un dispositivo con superfici di vetro curvo su fronte e retro, pensato per la futura gamma Pro e sviluppato internamente con i codici V73 e V74.

Secondo l’analista Edison Lee di Jefferies, la configurazione più radicale, interamente in vetro e quasi priva di interruzioni visibili, sarebbe stata abbandonata per rese produttive insufficienti. Fonti raccolte da Mark Gurman indicano però che il progetto celebrativo non sarebbe cancellato nel suo complesso: continuerebbe lo sviluppo di una soluzione meno estrema, più realistica da produrre su larga scala.

La distinzione è rilevante perché separa l’uscita di scena di un prototipo complesso dalla possibile evoluzione estetica degli iPhone Pro. Apple non ha annunciato ufficialmente design, caratteristiche tecniche, prezzi o calendario commerciale dei dispositivi citati dalle fonti.

Il vetro resta, ma con una struttura metallica

Le ricostruzioni convergono su un punto: il concetto di un iPhone letteralmente costruito soltanto in vetro avrebbe incontrato ostacoli industriali. Le rese produttive, cioè la quota di unità assemblate senza difetti, sarebbero state troppo basse per sostenere un lancio su vasta scala.

Il design ancora al vaglio prevederebbe invece vetro curvo davanti e dietro, raccordato sui lati attorno a una fascia metallica molto sottile. Questo elemento non sarebbe soltanto estetico: fornirebbe al telefono la struttura necessaria, riducendo visivamente il metallo senza eliminarlo dal telaio.

In precedenza erano circolate ipotesi su un pannello avvolgente, su Face ID sotto lo schermo e su pulsanti a stato solido. Questi dettagli restano tuttavia non confermati e non consentono di definire la configurazione finale. Anche le possibili denominazioni iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max non sono state rese pubbliche da Apple.

La nota di Jefferies ha inoltre collegato le difficoltà del progetto a una valutazione più prudente sulle prospettive finanziarie del gruppo. Edison Lee ha declassato il titolo Apple a “Underperform”, riducendo il prezzo obiettivo da 285,56 a 263,66 dollari; nella seduta successiva al report, le azioni hanno perso il 2,1%.

La sfida è industrializzare il nuovo design

La possibile rinuncia al modello totalmente in vetro mostra quanto la produzione possa condizionare l’innovazione hardware, anche per un’azienda come Apple. Un design più sobrio, ma realizzabile con volumi adeguati, permetterebbe di preservare il carattere celebrativo del 2027 senza esporre la catena di fornitura a rischi eccessivi.

Restano aperti anche i temi del posizionamento della gamma Pro e dei costi dei componenti, comprese le memorie. La scelta finale dipenderà quindi non soltanto dall’estetica, ma dalla capacità di combinare affidabilità, margini e disponibilità commerciale.

Per ora, l’unica conclusione prudente è che il progetto sarebbe stato ridimensionato, non necessariamente eliminato.

FAQ

L’iPhone del ventesimo anniversario è cancellato?

Sì, ma solo nella versione più estrema: il progetto interamente in vetro sarebbe stato accantonato per difficoltà di produzione su larga scala.

Quando potrebbe uscire il nuovo iPhone Pro?

Sì, le fonti indicano genericamente il 2027, anno del ventesimo anniversario dell’iPhone, senza una data di lancio ufficiale comunicata da Apple.

Quale design sarebbe ancora in sviluppo?

Sì, il progetto attivo prevederebbe vetro curvo su fronte e retro, separato da una sottile fascia metallica centrale con funzione strutturale.

Come potrebbero chiamarsi i nuovi modelli?

Sì, potrebbero essere chiamati iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max, ma le denominazioni restano indiscrezioni non confermate dall’azienda.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.