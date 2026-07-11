Apple cita OpenAI per presunti segreti industriali sottratti da ex dipendenti

11 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Apple cita OpenAI per presunti segreti industriali sottratti.

cita per presunti segreti industriali sottratti. La causa coinvolge gli ex dipendenti Tang Tan e Chang Liu .

e . OpenAI respinge le accuse e nega interesse nelle informazioni dei concorrenti.

respinge le accuse e nega interesse nelle informazioni dei concorrenti. Il contenzioso riguarda la corsa ai futuri dispositivi consumer basati sull’intelligenza artificiale.

(Riassunto generato con AI)

Apple porta OpenAI in tribunale

Apple ha avviato nelle ultime ore un’azione legale in California contro OpenAI, la startup io Products e gli ex dipendenti Chang Liu e Tang Tan, accusandoli di avere sottratto segreti commerciali e informazioni riservate. Al centro della denuncia ci sono i progetti hardware per l’intelligenza artificiale destinati al mercato consumer, un settore nel quale la società guidata da Sam Altman sta costruendo nuove iniziative.

Secondo Cupertino, il materiale contestato avrebbe riguardato prodotti non annunciati, tecniche produttive, fornitori, componenti e tecnologie proprietarie. L’obiettivo dell’azione è fermare le presunte pratiche scorrette, ottenere la distruzione dei materiali acquisiti e impedire che eventuali dispositivi in arrivo incorporino tecnologia di Apple.

La causa segna una netta frattura tra due aziende che dal 2024 collaborano all’integrazione di ChatGPT nell’ecosistema iPhone. Il procedimento non riguarda direttamente quell’accordo commerciale, ma le presunte violazioni avvenute nello sviluppo di hardware AI.

Le accuse sui documenti e sui fornitori

La ricostruzione di Apple attribuisce a Tang Tan, oggi responsabile hardware di OpenAI e in passato vicepresidente del design dei prodotti della Mela, un ruolo centrale nel reclutamento di personale proveniente da Apple. La società sostiene che ai candidati in colloquio con OpenAI sarebbe stato chiesto di presentarsi con “componenti” dei prodotti per sessioni dimostrative.

Le contestazioni riguardano anche Chang Liu, ex senior electrical engineer di Apple, e presunti accessi a file e sistemi interni dopo il passaggio a OpenAI. Nell’atto vengono citati inoltre documenti relativi alla catena di fornitura, a batterie, alimentazione e finiture dei metalli, oltre a contatti con partner industriali di Apple.

Apple afferma che la divisione hardware rivale sarebbe stata accelerata dall’uso illecito delle proprie informazioni. La società chiede un processo con giuria, un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni, oltre al possibile ripensamento dei prodotti non ancora lanciati.

OpenAI ha respinto la ricostruzione, dichiarando di non avere interesse nei segreti commerciali di altre società e di restare concentrata su tecnologie innovative. La replica lascia quindi al tribunale il compito di valutare se le prove indicate da Apple dimostrino un’effettiva appropriazione indebita.

Una sfida cruciale per l’hardware AI

Il caso coinvolge anche io Products, la startup cofondata con Jony Ive e acquisita da OpenAI per rafforzare il progetto hardware; Ive non risulta tra gli imputati. Il confronto rende più delicata la competizione perché mette di fronte ex dirigenti, competenze industriali e proprietà intellettuale nella nuova fase dell’AI consumer.

Un’eventuale ingiunzione o un risarcimento rilevante potrebbe rallentare i piani hardware di OpenAI. Parallelamente, la collaborazione che mantiene ChatGPT nelle funzioni di Apple Intelligence continua a distinguersi dal contenzioso giudiziario.

La causa evidenzia come, nella corsa ai dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, il controllo di filiere, progettazione e segreti industriali sia diventato un fattore competitivo decisivo.

FAQ

Chi sono gli imputati nella causa Apple?

Apple cita OpenAI, io Products, Chang Liu e Tang Tan per presunta appropriazione di segreti industriali e violazioni contrattuali.

Cosa chiede Apple al tribunale?

Apple chiede un processo con giuria, il blocco delle condotte contestate, la distruzione del materiale ottenuto e prodotti riprogettati senza proprie tecnologie.

Quale ruolo ha avuto Tang Tan?

Tang Tan è il responsabile hardware di OpenAI ed ex dirigente di Apple; la denuncia lo collega a reclutamento e presunte richieste di componenti durante colloqui.

La causa interrompe l’integrazione di ChatGPT?

No, il contenzioso non riguarda direttamente l’accordo del 2024: ChatGPT resta integrato nelle funzioni di Apple Intelligence secondo l’intesa in vigore.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì: nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, Blitz quotidiano, Hardware Upgrade, Today, iSpazio, ilsoftware.it e la Repubblica.