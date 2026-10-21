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OPPO Enco X4 debuttano con audio Dynaudio a 219,99 euro

OPPO Enco X4 debuttano con audio Dynaudio a 219,99 euro

21 Ottobre 2026

21 Ottobre 2026/Home/MOBILE/OPPO Enco X4 debuttano con audio Dynaudio a 219,99 euro

La notizia in sintesi

  • OPPO Enco X4 disponibili dal 21 ottobre a 219,99 euro, nelle colorazioni Glacier White e Aurora Violet.
  • Audio sviluppato con Dynaudio, doppio driver e supporto lossless con gli smartphone della serie OPPO Find X10.
  • Cancellazione adattiva del rumore, traduzione in oltre 30 lingue e attivazione vocale di Google Gemini sui dispositivi compatibili.
  • Gli Enco Clip 2 arriveranno anche in Blush Pink da metà novembre, al prezzo consigliato di 179,99 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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OPPO Enco X3s Auricolari Wireless, Suono Dynaudio, 55dB ANC, Nebula Silver | Traduzione IA, LHDC 5.0 Hi-Res Audio, 45 ore di batteria, Bluetooth 5.4

Suono Dynaudio Co-Engineering: Co‑sviluppato con Dynaudio, il sistema a doppio driver (11 mm + 6 mm) offre un suono audiophile con frequenze ben bilanciate – audio di alta qualità per chi è in movimento. · ANC 55dB efficace: Cancellazione attiva del rumore efficace fino a 55 dB e con una gamma di frequenze ultra‑ampia di 5500 Hz – riduce anche i ronzii a bassa frequenza per un’atmosfera più silenziosa in ogni ambiente. · Audio Hi-Res LHDC 5.0: Trasmissione audio senza perdita fino a 1 Mbps e con una frequenza di campionamento di 192 kHz – per un autentico piacere d’ascolto.

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OPPO porta sul mercato gli Enco X4, auricolari true wireless di fascia alta con audio sviluppato insieme a Dynaudio e cancellazione adattiva del rumore basata sull’intelligenza artificiale. Disponibili dal 21 ottobre 2026 su OPPO Store a 219,99 euro, arriveranno nei giorni successivi anche nelle principali catene di elettronica. Le due colorazioni previste sono Glacier White e Aurora Violet.

Il nuovo modello combina funzioni per l’ascolto musicale, le chiamate e la registrazione audio. Tra le caratteristiche annunciate figurano la trasmissione lossless, subordinata all’abbinamento con la serie OPPO Find X10, e un’autonomia dichiarata fino a 53 ore contando le ricariche tramite custodia.

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Due driver e audio lossless: cosa cambia nell’ascolto

La parte acustica utilizza un woofer da 11 mm con diaframma TRF e un tweeter da 6 mm con diaframma planare. A ciascun driver è associato un DAC dedicato, così da gestire separatamente le diverse gamme di frequenza. La collaborazione con Dynaudio, che dura da sette anni consecutivi, comprende anche cinque profili audio tra cui scegliere in base alle preferenze di ascolto.

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Gli Enco X4 sono i primi auricolari TWS del marchio a supportare l’audio lossless. La funzione impiega LHDC Lossless e, secondo le specifiche diffuse dall’azienda, raggiunge una velocità di trasmissione fino a 2,3 Mbps, con riproduzione fino a 24 bit/48 kHz. Questo supporto richiede però uno smartphone della famiglia Find X10: non è quindi una caratteristica utilizzabile indistintamente con qualsiasi dispositivo collegato.

È presente anche la certificazione Hi-Res Audio Wireless. L’audio spaziale, invece, è compatibile con Android, iOS e Windows e serve a ricreare una scena sonora tridimensionale durante la riproduzione di musica e film.

Rumore ambientale e chiamate: le funzioni adattive

La cancellazione attiva del rumore si affida a tre microfoni, una NPU a 6 nm, algoritmi ANC e gommini denominati Low-Strain Noise-Cancelling. OPPO dichiara un miglioramento complessivo fino al 100% rispetto alla generazione precedente. Il dato riguarda le prestazioni indicate dal produttore, che destina il sistema soprattutto alla riduzione dei rumori continui incontrati sui mezzi di trasporto.

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Per le frequenze della voce umana, l’incremento dichiarato nella cancellazione arriva invece al 30% rispetto al modello precedente. La modalità AI Real-time Adaptive ANC modifica automaticamente l’intervento in funzione dell’ambiente, riconoscendo contesti come metropolitane, autobus, taxi e aerei. Il sistema adatta i livelli di cancellazione e trasparenza anche alle preferenze dell’utente.

Durante le chiamate, i tre microfoni lavorano insieme a un VPU a conduzione ossea per rilevare la voce di chi indossa gli auricolari. La funzione AI Clear Call interviene sui rumori circostanti con l’obiettivo di rendere più comprensibile il parlato negli ambienti affollati.

Traduzione, Gemini e collegamento a due dispositivi

Sul fronte della connettività, gli Enco X4 supportano Bluetooth 6.1, Smart Bluetooth e Dual Connection Across Systems. Quest’ultima funzione permette di mantenere il collegamento con due dispositivi contemporaneamente, anche quando appartengono a ecosistemi diversi.

AI Live Translation offre traduzione e interpretazione in tempo reale in oltre 30 lingue. Gli auricolari introducono inoltre, per la gamma OPPO, l’attivazione vocale di Google Gemini: con un dispositivo compatibile, il comando «Hey Google» consente di richiamare l’assistente direttamente attraverso gli auricolari.

Per chi registra video è prevista Clear Audio Recording, con supporto Dolby, che acquisisce audio stereo conservando le informazioni relative allo spazio e alla direzione dei suoni. La funzione Neck Monitoring è invece pensata per segnalare il mantenimento prolungato di posture scorrette.

Autonomia, protezione e nuova variante degli Enco Clip 2

L’autonomia indicata da OPPO arriva fino a 13 ore di riproduzione musicale con una carica degli auricolari e fino a 53 ore complessive utilizzando la custodia. La protezione da polvere e acqua è certificata IP55. I gommini Low-Strain Noise-Cancelling svolgono anche una funzione di sostegno della vestibilità durante l’uso.

All’uscita degli Enco X4 si affianca un aggiornamento della gamma open-ear: gli Enco Clip 2 saranno proposti anche nella colorazione Blush Pink. La novità riguarda dunque la finitura di un modello già presente nell’offerta audio del marchio.

Immagine che contiene nero oscurità Descrizione generata automaticamente

Per questa variante l’arrivo su OPPO Store è previsto da metà novembre, con un prezzo consigliato al pubblico di 179,99 euro e distribuzione anche presso i principali rivenditori autorizzati. Le due uscite seguono quindi calendari distinti: gli Enco X4 debuttano il 21 ottobre, mentre la nuova colorazione degli Enco Clip 2 arriverà il mese successivo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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